PlayStation 5'in çıkış tarihi ile ilgili önemli açıklama

Haber Editörü
Sony geçen hafta yeni nesil oyun konsulu PS5 üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Konsolun çıkış tarihinin yakın olduğunu düşünüyorsanız bu beklentiniz boşa çıkacak gibi görünüyor. Japon teknoloji devinin finans toplantısına katılan Wall Street Journal muhabiri Takashi Mochizuki'ye göre PlayStation 5'i yakın zamanda piyasada görmeyeceğiz.Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu Honor 20 Pro yeni görseli ile karşımızda"
Mochizuki, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sony'nin gelecek 12 ay içinde yeni nesil PlayStation'ı çıkarmayacağını söyledi. Bu da şirketin bir sonraki oyun konsolunun en erken 2020'nin Nisan veya Mayıs aylarında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Daha önce bazı analistler de konsolun 2021 ve hatta 2022'ye kadar gelmeyeceğini söylemişti.
PlayStation 5 ne gibi özellikler sunacak?
Sony şimdiye kadar yaklaşmakta olan konsolun 8K grafik desteği ve AMD’nin Radeon Navi serisini temel alan özel bir GPU'ya sahip olacağını doğruladı. Ayrıca konsol ışın izleme teknolojisi ile gelecek. Hepsi bununla sınırlı değil elbette. PlayStation 5'te yükleme sürelerini hızlandıracak bir SSD ve sürükleyici 3D ses desteği de olacak.
https://twitter.com/mochi_wsj/status/1121687268123529216 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yıllara göre nüfus a dağılımı açısından olaya bakmakta yarar var
bu açıdan bakılınca hiç biri PS2 nin başarısına bir türlü yaklaşamıyor !
orjinal klavye ve mouse falan vardı.
özetle bu sadece bir oyun makinesi değil imajıyla bir anda
insanları c64 ve amiga500 zamanlarına götürür gibiydi.
ama artık normal bir PC den kat ve kat daha hızlı olduğu halde
sistemi oyun dışı uygulamalar için kullanılması açısından
firma desteğinin fazla ön planda olmaması oldukça üzücü
çünkü oyunlar bir yere kadar oynanır.
hayatta oyundan daha ciddi uğraşlara insanları sevk edecek
şekilde bir açık kapının bırakılması lazım.
ps5 konusunda resmi linux desteği olursa
bunun bir konsoldan daha öte bir şey olduğu imajıyla ortaya çıkmalı !
yoksa verilen paralar gerçekten maddi zarar.