PlayStation 5'in çıkış tarihi ile ilgili önemli açıklama

Sony geçen hafta yeni nesil oyun konsulu PS5 üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Konsolun çıkış tarihinin yakın olduğunu düşünüyorsanız bu beklentiniz boşa çıkacak gibi görünüyor. Japon teknoloji devinin finans toplantısına katılan Wall Street Journal muhabiri Takashi Mochizuki'ye göre PlayStation 5'i yakın zamanda piyasada görmeyeceğiz.

Ayrıca Bkz.

"Huawei P30 Pro'nun ucuz versiyonu Honor 20 Pro yeni görseli ile karşımızda"

Mochizuki, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sony'nin gelecek 12 ay içinde yeni nesil PlayStation'ı çıkarmayacağını söyledi. Bu da şirketin bir sonraki oyun konsolunun en erken 2020'nin Nisan veya Mayıs aylarında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Daha önce bazı analistler de konsolun 2021 ve hatta 2022'ye kadar gelmeyeceğini söylemişti.

PlayStation 5 ne gibi özellikler sunacak?

Sony şimdiye kadar yaklaşmakta olan konsolun 8K grafik desteği ve AMD’nin Radeon Navi serisini temel alan özel bir GPU'ya sahip olacağını doğruladı. Ayrıca konsol ışın izleme teknolojisi ile gelecek. Hepsi bununla sınırlı değil elbette. PlayStation 5'te yükleme sürelerini hızlandıracak bir SSD ve sürükleyici 3D ses desteği de olacak.

https://twitter.com/mochi_wsj/status/1121687268123529216