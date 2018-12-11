PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi

Sony’nin ön yüklü 20 oyunla birlikte gelen PlayStation Classic isimli retro konsolu orijinal PlayStation nostaljisi yaşatmak amacıyla sunulmuştu. Görünen o ki bu oyunlarla yetinmeyen hackerlar cihazı USB üzerinden oyun oynatabilecek şekilde kırmayı başarmış.

Sony fazla önlem almamış

Ars Technica tarafından paylaşılan habere göre Sony, PS Classic’i kırmak için gerekli aletleri fazla gizlememiş. Bundan dolayı bazı hackerlar ilk önce konsolun sistem kodunu başka bir makine içerisine yollamışlar. Sonrasında Sony’nin yazılım şifreleme anahtarını cihazın içerisinde bıraktığını fark etmişler. Bu noktadan sonra konsol üzerinde farklı şeyler denemek oldukça kolay bir hale gelmiş. Bu gruptan Yifan Lu isimli bir kişi Crash Bandicoot oyununu bağladığı USB bellek üzerinden oynamayı başarmış. Konsol çalışmaları yürüten başka bir hacker da BleemSync isminde açık kaynak araç geliştirmiş. Bu araç yardımıyla PlayStation Classic sahipleri kendi evlerinde aynı işlemleri yapabilecekler. Tüm kaynak kodları ve uygulama GitHub üzerinde paylaşılmış. Tabii ki cihazın brick olma ihtimalinin de var olduğu uyarısını eklemişler.

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"PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu"

Kısacası bu olayla birlikte PlayStation Classic üzerinden USB bellek ile oyun oynanabiliyor. Hackerlar konsola daha fazla yetenek kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtmişler. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 799 TL olarak duyurulmuştu. Dünyayla aynı anda, 20 oyun ön yüklü şekilde Türkiye’de de satılmaya başlandı.

https://www.theverge.com/2018/12/10/18135086/sony-playstation-classic-hack-ps1-games-usb-drive