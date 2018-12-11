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PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi

İçerisindeki donanım belli olduktan sonra kırılması kolay olacağı tahmin edilen PlayStation Classic, çok geçmeden hacklendi. Artık USB bellek üzerindeki oyunları oynatabilecek.
5 ay
9,3b
1
23
Oyun Konsolları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi
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Sony’nin ön yüklü 20 oyunla birlikte gelen PlayStation Classic isimli retro konsolu orijinal PlayStation nostaljisi yaşatmak amacıyla sunulmuştu. Görünen o ki bu oyunlarla yetinmeyen hackerlar cihazı USB üzerinden oyun oynatabilecek şekilde kırmayı başarmış.

Sony fazla önlem almamış

Ars Technica tarafından paylaşılan habere göre Sony, PS Classic’i kırmak için gerekli aletleri fazla gizlememiş. Bundan dolayı bazı hackerlar ilk önce konsolun sistem kodunu başka bir makine içerisine yollamışlar. Sonrasında Sony’nin yazılım şifreleme anahtarını cihazın içerisinde bıraktığını fark etmişler. Bu noktadan sonra konsol üzerinde farklı şeyler denemek oldukça kolay bir hale gelmiş. Bu gruptan Yifan Lu isimli bir kişi Crash Bandicoot oyununu bağladığı USB bellek üzerinden oynamayı başarmış. Konsol çalışmaları yürüten başka bir hacker da BleemSync isminde açık kaynak araç geliştirmiş. Bu araç yardımıyla PlayStation Classic sahipleri kendi evlerinde aynı işlemleri yapabilecekler. Tüm kaynak kodları ve uygulama GitHub üzerinde paylaşılmış. Tabii ki cihazın brick olma ihtimalinin de var olduğu uyarısını eklemişler.

Ayrıca Bkz. "PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu"

Kısacası bu olayla birlikte PlayStation Classic üzerinden USB bellek ile oyun oynanabiliyor. Hackerlar konsola daha fazla yetenek kazandırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtmişler. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 799 TL olarak duyurulmuştu. Dünyayla aynı anda, 20 oyun ön yüklü şekilde Türkiye’de de satılmaya başlandı.


https://www.theverge.com/2018/12/10/18135086/sony-playstation-classic-hack-ps1-games-usb-drive Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 5 ay en beğenilen
Evdeki her turlu cihaza emulator yuklenebilirken buna 800 lira vermek cidden parayi cope atmak bence
3 Yanıt Yanıtla +23
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Hazreti Dentist 5 ay
PSTV varken resmen rakipsiz..

2 TB’e kadar HDD takılıyor
DS3,DS4 desteği var
PSP,PS1,Vita oyunlarını oynayabiliyor
Vita,PSP’e çıkmış tüm homebrewleri çalıştırıyor.
İkinci elde fiyatı 200-250 lira..(Tabii ben 1000 liraya bile satmam orası ayrı )
PSTV varken resmen rakipsiz..2 TB’e kadar HDD takılıyorDS3,DS4 desteği varPSP,PS1,Vita oyunlarını oynayabiliyorVita,PSP’e çıkmış...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1Teknik 5 ay
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Umarım forum kurallarına uygun paylaşımlar yaparsınız.
Saygılar...
EDİT : Madde 3 eklendi
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dencedenceo 5 ay
Hacklerlar tasarlasaymış keşke
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01myavuz 5 ay
Yer varsa Mame de kurulsun, birçok oyun hala zevkle oynanıyor.
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snakefatih 5 ay
adamlar çabuk hacklensin, cihaz çok satsın diye şifre anahtarını bile açmışlar. daha ne yapsınlar sony den fabrika çıkışlı garantili hazır kırık cihaz mı satsınlar.
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Seyrim 5 ay
Nostalji zamanı..
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Tlg3 5 ay
Geç bile kalmışlar
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Hazreti Dentist 5 ay
PSTV varken resmen rakipsiz..

2 TB’e kadar HDD takılıyor
DS3,DS4 desteği var
PSP,PS1,Vita oyunlarını oynayabiliyor
Vita,PSP’e çıkmış tüm homebrewleri çalıştırıyor.
İkinci elde fiyatı 200-250 lira..(Tabii ben 1000 liraya bile satmam orası ayrı )
1 Yanıt Yanıtla +6
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Rachsuchtig 5 ay Hazreti Dentist
Hazreti Dentist
PSTV varken resmen rakipsiz..

2 TB’e kadar HDD takılıyor
DS3,DS4 desteği var
PSP,PS1,Vita oyunlarını oynayabiliyor
Vita,PSP’e çıkmış tüm homebrewleri çalıştırıyor.
İkinci elde fiyatı 200-250 lira..(Tabii ben 1000 liraya bile satmam orası ayrı )

Bu Classic editionlar koleksiyoncular için genelde kimse ciddi ciddi PS1 oyunları oynamak için almıyor aslında
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klongs 5 ay
sonynin yapacağını hackerler yapmış

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AirSupport 5 ay
Yanılmıyorsam zaten içerisinde orijinal PS1 donanımı yok bildiğimiz emulator var yani hacklanmesi çok kolay. Keşke PS böyle bir rezillik yapmasaydı.
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snakefatih 5 ay
100tl ye ps1 fat kasa alırım daha iyi
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