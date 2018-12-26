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PlayStation Classic, daha ilk ayı dolmadan indirime girdi

3 Aralık tarihinde çıkış yapan PlayStation Classic, Türkiye'de ve tüm dünyada indirime girdi. Satış rakamları beklentilerin altında kalan PlayStation Classic 499 TL'ye satılacak.
5 ay
8,4b
1
37
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PlayStation Classic, daha ilk ayı dolmadan indirime girdi
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Dünyada ve Türkiye’de 3 Aralık tarihinde satışa sunulan PlayStation Classic indirime girdi. 26 Ocak tarihine kadar tüm teknoloji marketlerinde 799 TL yerine 499 TL’ye satılacak.

Ortaya çıkan raporlara göre PlayStation Classic’in satış rakamları beklentilerin altında kaldı. Japonya’da ilk haftasında sadece 120 bin adet satabildi. Satış rakamlarının düşük olması nedeniyle Sony, tüm dünyada PlayStation Classic’in fiyatında indirime gitti. Çıkışının üzerinden daha 1 ay bile geçmeden cihazın fiyatı yüzde 40 oranında düştü. İndirim, 26 Ocak tarihine kadar geçerli olacak.

1994 yılında satışa çıkan PlayStation modelinin minyatür ve yenilenmiş versiyonu PlayStation Classic, 20 adet ön yüklü oyun ile geliyor. Cihazın emulatör olması, performans sorunları yaşaması ve oyun sayısının az olması epey eleştirildi.

PlayStation Classic, 26 Ocak tarihine kadar 799 TL yerine 499 TL’ye satılacak. E-ticaret sitelerine baktığımızda indirimin şimdiden başladığını görüyoruz.


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yuemef 5 ay en beğenilen
Emulatör sitelerine savaş açtılar. Bir bir dava ettiler kapattırdılar. Bu da Nintendo da diğerleri de.
Bu tarz cihazlardan almayıp hepsini boykot etmek lazım. Üstünden 15-20-25 yıl geçmiş, patent bile 10 yıl sonra anonim oluyor bırak insanlar eski hatırlarını tazelesin. Yeni yetmeler zaten bu oyunları oynamazlar.
Emulatör sitelerine savaş açtılar. Bir bir dava ettiler kapattırdılar. Bu da Nintendo da diğerleri de.Bu tarz cihazlardan almayıp hepsini boykot etmek laz...
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mr.biceps 5 ay
Bedava verilse bile alınmaz, yemişim nostaljisini.
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fastforyou 5 ay
Vay bee bunun başına oturmustuk bigün arkadaşla ,çocuk ben sabah erken kalkacagım yatıyorum sen oyna demişti,bi süre sonra geldi bende niye kalktın sabah erken kalkacağım demıştim diyince oğlum manyakmısın sabah oldu diyince arkamı bi döndüm hava aydınlanmış,bu da böle bi anımdı
Vay bee bunun başına oturmustuk bigün arkadaşla ,çocuk ben sabah erken kalkacagım yatıyorum sen oyna demişti,bi süre sonra geldi bende niye kalktın sabah erken...
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er1710 4 ay
Ps1im var 20 senedir oynuyorum sanki hiç 2 -3-4 çıkmamış gibi
winning elevenden vazgeçmem
Yani buna ne gerek var buna değer veren ps1 alır istenilen oyunları da cd ile oynar... Ha emulatör destekli çıksa anlarım...
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Source 4 ay
İlk fiyat zaten saçmaydı ama hala mantıklı bir fiyatta değil.
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zack06 4 ay
Telefonumun özellikleri bundan daha iyi emu'da çalıştırıyor
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Source 4 ay
İlk fiyat zaten saçmaydı ama hala mantıklı bir fiyatta değil.
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Rebellion87 4 ay
Ederi Max.100 TL
Hatta 100 liraya tam takım tertemiz oyunlarıyla Ps1 varsa onu almak daha mantıklı...
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expressimo 4 ay
Orjinal ps1 olarak çıkarın bu paradan alalım rashberry pi çakması bir konsol kullanmak istemiyoruz !
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expressimo 4 ay
Gider o paraya 3 tane ps1 2 tane de ps2 alırım.
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aLTaR_07 4 ay
Satacak enayi bulamamışlardır.
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bsm248 4 ay
Oyunlarini bulamazsiniz !!!
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Redunay 4 ay
Sony den beklemeyeceğim derecede büyük bir hayal kırıklığı
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