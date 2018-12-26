PlayStation Classic, daha ilk ayı dolmadan indirime girdi

Ortaya çıkan raporlara göre PlayStation Classic’in satış rakamları beklentilerin altında kaldı. Japonya’da ilk haftasında sadece 120 bin adet satabildi. Satış rakamlarının düşük olması nedeniyle Sony, tüm dünyada PlayStation Classic’in fiyatında indirime gitti. Çıkışının üzerinden daha 1 ay bile geçmeden cihazın fiyatı yüzde 40 oranında düştü. İndirim, 26 Ocak tarihine kadar geçerli olacak.
1994 yılında satışa çıkan PlayStation modelinin minyatür ve yenilenmiş versiyonu PlayStation Classic, 20 adet ön yüklü oyun ile geliyor. Cihazın emulatör olması, performans sorunları yaşaması ve oyun sayısının az olması epey eleştirildi.
PlayStation Classic, 26 Ocak tarihine kadar 799 TL yerine 499 TL’ye satılacak. E-ticaret sitelerine baktığımızda indirimin şimdiden başladığını görüyoruz.
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Bu tarz cihazlardan almayıp hepsini boykot etmek lazım. Üstünden 15-20-25 yıl geçmiş, patent bile 10 yıl sonra anonim oluyor bırak insanlar eski hatırlarını tazelesin. Yeni yetmeler zaten bu oyunları oynamazlar.