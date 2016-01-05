PlayStation Network çöktü, Sony PSN Plus abonelerine telafi sözü verdi

4 Aralık 2015 Pazartesi akşamı birkaç saat içerisinde dünya genelindeki birçok PlayStation konsol kullanıcısı, PlayStation Network’e girişte problemle karşılaşmaya başladı. PSN'e bağlantı sorunları bir süredir devam ederken Sony'den konuyla ilgili açıklama da çok gecikmeden gelmişti.

Zamansız PSN çöküntüsünün farkında olduğuna dair bir mesaj yayınlayan Sony cephesi konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve PSN'in geri dönüşü için hızlıca müdahalelerin sürdüğünü iletti. Çöküntünün neden kaynaklandığı bilinmese de konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sony, mağduriyetin telafi edileceğini iletti.

PSN'in bir süre faaliyet dışı kalmasına istinaden Twitter üzerinden bir açıklama yapan firma, bu sürecin telafi edilmesi için PlayStation Plus aboneleri ve PlayStation Now sisteminden içerik kiralayan oyunculara, PSN hizmetinden yararlanamadıkları süre kadar hak sürelerine eklenecek. Tüm kullanıcıları etkilemeyen çökme esnasında mağduriyet yaşayan kullanıcılara ayrıcalık tanınacak. 2011 yılında PSN'e gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 77 Milyon hesabın etkilendiği bir problem ortaya çıkmış ve bu süreç 23 gün sürmüştü.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_Cokme_Uzerine_PSN_Plus_Abonelerine_Telafi_Sozu_Verdi-82439.htm