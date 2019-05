PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı

https://blog.us.playstation.com/2019/02/27/playstation-plus-free-games-for-march-2019/

Sony, mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi bu ay itibarıyla artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyor. Listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alacak.Sony'nin geçtiğimiz ay verdiği oyunlar PlayStation Plus abonelerinin yüzünü güldürmüştü. Bu ayın oyunlarına baktığımızda ise yine oldukça kaliteli yapımlar görüyoruz. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve The Witness önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça olumlu yorumlar almış popüler yapımlar olarak dikkat çekiyor.Call of Duty: Modern Warfare Remastered (Activision)The Witness (Thekla)