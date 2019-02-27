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PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, Playstation Plus üyelerine mart ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ay itibarıyla artık PS3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmeyecek.
2 ay
3,2b
1
10
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi bu ay itibarıyla artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyor. Listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alacak.

Sony'nin geçtiğimiz ay verdiği oyunlar PlayStation Plus abonelerinin yüzünü güldürmüştü. Bu ayın oyunlarına baktığımızda ise yine oldukça kaliteli yapımlar görüyoruz. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve The Witness önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça olumlu yorumlar almış popüler yapımlar olarak dikkat çekiyor.

PlayStation 4

Call of Duty: Modern Warfare Remastered (Activision)
The Witness (Thekla)
https://blog.us.playstation.com/2019/02/27/playstation-plus-free-games-for-march-2019/ Yorum Yaz
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Oguz_Cole 2 ay en beğenilen
Çöp mü, sizin kafanız hoş galiba!
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joven 2 ay
Call of duty sağlam oyun
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MrCamli 2 ay
Remastered olarak tekrar oynanabilir gibi
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ramis78 2 ay
cod güzel olmuş bekliyoruz
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XPerience 2 ay
Modern Warfare'i daha önce oynasam da Remastered olarak da oynayabileceğim güzel bir oyun. Witness ise bulmaca severler için şahane. PS5'in çıkmasına yakın Sony'nin verdiği oyunların artmasını bekliyorum şahsen.
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MHEC 2 ay
Cod iyiymiş, the witness nasıl birşey acaba.
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TheNewAtilla 2 ay MHEC
Güzel bir 3d bulmaca oyunu
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Biyturs_OnSr 2 ay
PS3 ve PS Vita'sız ilk ay..
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joven 2 ay
Call of duty sağlam oyun
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Oguz_Cole 2 ay en beğenilen
Çöp mü, sizin kafanız hoş galiba!
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Celonfix 2 ay
Çöp.
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Rwenzori 2 ay
leş
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