PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Sony, mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi bu ay itibarıyla artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyor. Listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alacak.
Sony'nin geçtiğimiz ay verdiği oyunlar PlayStation Plus abonelerinin yüzünü güldürmüştü. Bu ayın oyunlarına baktığımızda ise yine oldukça kaliteli yapımlar görüyoruz. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve The Witness önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça olumlu yorumlar almış popüler yapımlar olarak dikkat çekiyor.
PlayStation 4
Call of Duty: Modern Warfare Remastered (Activision)
The Witness (Thekla)
https://blog.us.playstation.com/2019/02/27/playstation-plus-free-games-for-march-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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