PlayStation artık sohbet ortamlarında

Hali hazırda Sony'nin mobil platformlarda PlayStation adında bir uygulaması bulunuyordu. Bu uygulama ile yenilikler, PS 4 haberleri, yeni oyunlar gibi pek çok içeriğe erişim sağlanabiliyordu. Sony, bundan bağımsız olarak bir de sohbet uygulaması yayımlamayı uygun gördü.





PlayStation Messages, PSN arkadaş listesindeki kullanıcılarla sohbet etmenizi sağlayacak. Uygulama ile metin yanında sesli mesaj ve sticker gönderme, 100 kişiye kadar grup oluşturabilme gibi özellikler yer alıyor. Benzer hizmetlerde olduğu gibi PlayStation uygulamasında sohbet odaklı bir işlem yapmak istediğinizde PlayStation Messages uygulamasına geçebiliyorsunuz.





Sohbet alanında WhatsApp veya Line gibi pek çok dev bulunuyor ve Sony'nin bunları yakalaması pek mümkün değil ancak oyun öncesi, kullanıcıların arkadaşları ile organizasyon yapma veya iletişim kurma gibi ihtiyaçları için ideal bir alternatif olabilecek.



