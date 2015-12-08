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PlayStation artık sohbet ortamlarında

Paris saldırılarında teröristlerin kullandığı iddialarıyla gündeme gelen PlayStation platformu, şimdi yeni bir sohbet uygulaması ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
3 yıl
2,1b
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2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation artık sohbet ortamlarında
Hali hazırda Sony'nin mobil platformlarda PlayStation adında bir uygulaması bulunuyordu. Bu uygulama ile yenilikler, PS 4 haberleri, yeni oyunlar gibi pek çok içeriğe erişim sağlanabiliyordu. Sony, bundan bağımsız olarak bir de sohbet uygulaması yayımlamayı uygun gördü.

PlayStation Messages, PSN arkadaş listesindeki kullanıcılarla sohbet etmenizi sağlayacak. Uygulama ile metin yanında sesli mesaj ve sticker gönderme, 100 kişiye kadar grup oluşturabilme gibi özellikler yer alıyor. Benzer hizmetlerde olduğu gibi PlayStation uygulamasında sohbet odaklı bir işlem yapmak istediğinizde PlayStation Messages uygulamasına geçebiliyorsunuz. 

Sohbet alanında WhatsApp veya Line gibi pek çok dev bulunuyor ve Sony'nin bunları yakalaması pek mümkün değil ancak oyun öncesi, kullanıcıların arkadaşları ile organizasyon yapma veya iletişim kurma gibi ihtiyaçları için ideal bir alternatif olabilecek. 

 

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Source 3 yıl
Mevcut uygulama ile zaten böyle bir hizmet vardı sanırım daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir uygulama çıkartıldı.
1 Yanıt Yanıtla
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GoldPunch 3 yıl Source
Source

Mevcut uygulama ile zaten böyle bir hizmet vardı sanırım daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir uygulama çıkartıldı.

Artık normal uygulama üzerinden mesajlaşılmıyor.
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