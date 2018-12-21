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PlayStation için yılbaşı indirimleri başladı

PlayStation oyuncularının merakla beklediği yılbaşı indirimleri başladı. Yılbaşı indirimleri kapsamında PS4, PS4 Pro konsolları ve oyunlar indirime girdi. İndirime giren konsollar ve oyunlar:
5 ay
31,5b
1
22
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PlayStation için yılbaşı indirimleri başladı
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PlayStation oyuncularının merakla beklediği yılbaşı indirimleri başladı. ‘Ocak Satışı’ olarak adlandırılan kampanya, Ocak ayının ikinci haftasında sona erecek.

Yılbaşı indirimleri kapsamında konsol fiyatları da indirime girdi. Konsol indirimleri 3 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar PS4 Pro 2799 TL’ye, PS4 1 TB + FIFA 19’un fiyatı 2199 TL’ye, PS VR + VR Worlds 1799 TL’ye satılacak.

Oyunların indirim süresi oyundan oyuna değişiyor. Bazı oyunların indirimi 8 Ocak’ta biterken bazı oyunların indirimi 19 Ocak tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıllara göre bu indirim döneminin sönük geçtiğini söyleyebiliriz. Kasım ayında indirime giren pek çok oyunun fiyatı, bu indirim döneminde de aynı.

Öne çıkan indirimlerden bazıları:

  • FIFA 19 - 159 TL
  • GTA V Premium Edition - 89 TL
  • Assassin's Creed® Odyssey - 159 TL
  • Marvel’s Spider-Man - 179 TL 
  • Battlefield V - 159 TL
  • Call of Duty: Black Ops 4 - 304 TL
  • The Sims 4 Deluxe Party Edition - 69 TL
  • Rocket League - 44 TL
  • Just Cause 4 - Digital Deluxe - 179 TL
  • Kingdom Come: Deliverance - 109 TL

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DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Biz bayramlarda zam yaparız, bunlar indirim yapıyorlar.
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Nevfel 5 ay ABSOLUT.
Sony nedeniyle değil mevzu. O meşhur Aral sony ye dava açtı diye fiyatları yukarı çektiler. Çoğu kişinin haberi yok ama dolar zammının ötesinde işin arka planında yine aç gözlü Aral var.
Sony nedeniyle değil mevzu. O meşhur Aral sony ye dava açtı diye fiyatları yukarı çektiler. Çoğu kişinin haberi yok ama dolar zammının ötesinde işin arka planı...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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ABSOLUT. 5 ay
Gow'da indirime girmiş onu unutmuşsunuz sayın Judge. Bu indirimler Aralık Part 3'ün devamı gibi olmuş yani farksız. RDR2 Special yine aynı rakam. Dolar artınca bindirim yapan sony, düşünce hiç indirim yapmıyor. Sony Türkiye neden var ki?
Gow'da indirime girmiş onu unutmuşsunuz sayın Judge. Bu indirimler Aralık Part 3'ün devamı gibi olmuş yani farksız. RDR2 Special yine aynı rakam. Dolar artınca...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
ugurfb 4 ay
Ben o fiyata PS3 aldım??
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Night_Blade 4 ay
Teşekkürler Yusuf Bey, fotoğrafta God of War'un fiyatını 110 TL görünce hemen PS plus+GoW çaktım. Selamlar saygılar
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tarlabasi 4 ay
Ay başında en iyisi bir fifa alayım. Pes 2019'u daha çok beğenmeme rağmen, onlineda rakıp bulunamıyor görmekten cinnet geldi artık. Hele bir de, nasıl olduğuna akıl sır erdiremedigim, tam galipken adam maçtan çıkınca seni mağlup sayması televizyonu parçalatacak bana.
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sudkaldo 5 ay
Arkadaşlar US Playstore'dan ücretsiz plus (deneme) alabilen oldu mu? Kredi kartı istiyor onu da kabul etmiyor.
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MaSSive 5 ay
Battlefield V 159 TL vay be, kendisin den bir ay önce çıkan COD Bo4 304 TL BR mod ile full çıktı. Bekleki BFv Royal mode çıkarsın.
Ağla Dice ağla Beter ol. Yılların Battlefield serisini ne hale getirdiniz, millet ertelediğin halde, kasım da yarım yamalak çıkardğın oyunun yüzüne bakmıyor.
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Deswaaa 5 ay MaSSive
Yüzüne bakmıyor dediğin oyun mp giremiyoruz yoğunluk dan güldürdün
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onur1155 5 ay
Vita noldu? Öldü mü?Niye sahip cikmadi sony ,vitaya anlamis degilim.
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olağan_şüpheli 5 ay
Steam indiriminden artık bir şey almıyorum. Biraz da Sony sömürsün beni.
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DivingDeep 5 ay
bf v berbat bi oyun, 7-8 gunde nasil satacagimi bilemedim. 10 gunde bir indirim yapiyorlar zaten oyuna, 20 lira bile cok.
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Seyrim 5 ay
Her indirimde indirim yapılan oyunlar bir önceki indirime göre en az 10 TL zamlanıyor mu? Ben mi öyle gözlemledim..
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FashionC0L0Rs 5 ay
Fifa ve Gow Dışında İlgimi Çeken İndirim Yokk :(
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