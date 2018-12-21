PlayStation için yılbaşı indirimleri başladı

Tam Boyutta Gör

PlayStation oyuncularının merakla beklediği yılbaşı indirimleri başladı. ‘Ocak Satışı’ olarak adlandırılan kampanya, Ocak ayının ikinci haftasında sona erecek.

Yılbaşı indirimleri kapsamında konsol fiyatları da indirime girdi. Konsol indirimleri 3 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar PS4 Pro 2799 TL’ye, PS4 1 TB + FIFA 19’un fiyatı 2199 TL’ye, PS VR + VR Worlds 1799 TL’ye satılacak.

Oyunların indirim süresi oyundan oyuna değişiyor. Bazı oyunların indirimi 8 Ocak’ta biterken bazı oyunların indirimi 19 Ocak tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıllara göre bu indirim döneminin sönük geçtiğini söyleyebiliriz. Kasım ayında indirime giren pek çok oyunun fiyatı, bu indirim döneminde de aynı.

Öne çıkan indirimlerden bazıları:

FIFA 19 - 159 TL

GTA V Premium Edition - 89 TL

Assassin's Creed® Odyssey - 159 TL

Marvel’s Spider-Man - 179 TL

Battlefield V - 159 TL

Call of Duty: Black Ops 4 - 304 TL

The Sims 4 Deluxe Party Edition - 69 TL

Rocket League - 44 TL

Just Cause 4 - Digital Deluxe - 179 TL

Kingdom Come: Deliverance - 109 TL