Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Playlink ile mobil cihazlar da PS4 heyecanına ortak oluyor

Oturma odanızda bir PlayStation 4 konsolu varsa ve bir akıllı telefon sahibiyseniz, artık pek çok oyuna telefonunuz ile doğrudan katılma imkanını bulacaksınız.
1 yıl
2,7b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Devam eden E3 2017 oyun fuarında en büyük duyurulardan birisi şüphesiz Sony’nin Playlink çözümü oldu. Firmanın daha önceki çözümlerinden farklı olarak Playlink, mobil cihazlarınızı artık PS4 oyunlarının bir parçası haline getiriyor.

Yeni bir tanım

Firmanın bundan önce PS4 konsolundan Xperia telefonlara görüntü yansıtması yapabilen bir çözümü bulunuyordu ancak Playlink daha farklı bir konsept olmuş. Kullanıcılar oyunlarda ilerlemek için mobil cihazları üzerinden farklı işlemleri yerine getirmek zorunda kalacak. Mikrofonda şarkı söyleyecek, cihazı sallayacak veya ekranda sürüklemeler yapacak.

Henüz Sony yeni çözümü ile ilgili teknik detayları açıklamadı. Sadece paylaşılan tanıtım videoları mevcut ancak bir sertifika programına sahip olacağı kesin gibi. Ayrıca Android ve iOS için uygulama olarak kullanıma sunulacak. Yine oyunlara katılımın bir ücretinin olacağı tahmin ediliyor zira PlayStation Plus üyelerine That’s You! Erişiminin ücretsiz olacağı şeklinde bir bilgi paylaşılmış.

Ayrıca Bkz. "Meizu Pro 7, arka kısımda e-ink ekrana sahip olacak"

Çözümün ilgi görmesi için elbette oyun desteğinin de olması gerekiyor. Sony bunun için kolları sıvamış. Playlink resmi indirmeye sunulduğu zaman PS4 tarafında Hidden Agenda, Frantics, Knowledge is Power ve Singstar Celebration oyunları da satışa çıkmış olacak.

Özellikle evinde PS4 konsolu bulunan akıllı telefon sahipleri için Playlink yeni bir eğlence tanımı oluşturacak ve ilgi görecek. Böylece firmanın oyun satışlarına da dolaylı olarak etki etmesi sağlanacak. Yeni çözümün 4 Temmuz tarihinde netlik kazanacağı açıklandı.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 1 yıl
Herkes ufak telefonlarını çıkartırken siyahi arkadaşın 15. saniyede büyük bir tabletle karşımıza çıkması ve yanındaki kıza attğı bakış bayağı manidar olmuş sanki. Subniminal mi yapıyorlar nedir :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be4die 1 yıl
Moruq telefonda calisacakmis exc olmaz o zaman moruq
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
odeon99 1 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 1 yıl
Playstation'ın mobil uygulaması gibi olacaksa hiç zahmet etmesin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Microsoft, Cloud Foundry Foundation’a katıldı 1 yıl Otonom araçlar için çevresel hazırlıklar da hız kazanıyor 1 yıl Yeni X-Men filmi Dark Phoenix şekillenmeye başladı 1 yıl ABD Kuzey Kore'yi siber saldırı düzenlemekle suçluyor 1 yıl IBM ve BMW bağlı araçlar için ortaklık kurdu 1 yıl Seagate, PS4 sahiplerini de unutmadı 1 yıl OnePlus 5’in yeni görseli, fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Microsoft, devletler tarafından desteklenen saldırılara karşı yama yayımladı 1 yıl Samsung ve LG marka ürünler yakında iletişim kurabilecekler 1 yıl Dayanıklılık testine giren HTC U11 bükülmeye karşı koyamadı 1 yıl AMD Ryzen için heybetli anakartlar: X399 ve X370 Mini-ITX 1 yıl Araştırmacılar metallerin geri dönüştürülmesi için yeni bir yöntem keşfetti 1 yıl Yeni nesil Google Pixel telefonlardan birini LG üretecek 1 yıl Klima Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 1 yıl Firefox 54 yayınlandı: Şimdiye kadarki en iyi sürüm! 1 yıl Ryzen işlemcili, orta – üst seviye sistem tavsiyesi 1 yıl Yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı 2 milyona ulaştı 1 yıl Amazon eski yöneticisine ilginç bir dava açtı 1 yıl Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor 1 yıl Üst model iMac Pro'nun fiyatı hesaplandı: 60.890 TL 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Playlink ile mobil cihazlar da PS4 heyecanına ortak oluyor Sonraki Snap Inc. daha gelişmiş bir gözlük peşinde 1 yıl Atari’den yeni bir konsol iması 1 yıl İstanbul Boğazı turkuaza döndü: NASA nedenini açıkladı 1 yıl Tesla Model X, NHTSA çarpışma testlerinden 5 yıldızla geçti 1 yıl LG kendi sanal asistanını geliştiriyor 1 yıl Razer konsollara yönelik Thresher Ultimate oyuncu kulaklığını duyurdu 1 yıl Toshiba’dan nükleer santral işine 3.6 milyar dolarlık destek 1 yıl 16 çekirdekli AMD Threadripper bir süre Dell’e özel olacak 1 yıl Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bankalara siber saldırı: Binlerce müşterinin bilgileri satıldı 1 yıl Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER 1 yıl Google, Apple’ın yonga tasarımcısını işe aldı 1 yıl Fransa ve İngiltere, sosyal paylaşım sitelerine yeni zorunluluklar getirebilir 1 yıl Bir dönem sona erdi: Verizon resmen Yahoo’yu satın aldı 1 yıl PlayStation 4 satışları 60 milyonu geçti 1 yıl Samsung'un reklam bombardımanı Galaxy S8 sahiplerini kızdırdı 1 yıl Audi'den elektrikli otomobiller için E-Fabrika 1 yıl Bu da oldu: İşte hacimli üretim sıvı soğutmalı ilk güç kaynağı 1 yıl Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor 1 yıl Dünyanın en ince iki boyutlu mıknatısı 1 yıl Tim Cook, Apple'ın otomobil projesini resmen açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim