Playlink ile mobil cihazlar da PS4 heyecanına ortak oluyor

Devam eden E3 2017 oyun fuarında en büyük duyurulardan birisi şüphesiz Sony’nin Playlink çözümü oldu. Firmanın daha önceki çözümlerinden farklı olarak Playlink, mobil cihazlarınızı artık PS4 oyunlarının bir parçası haline getiriyor.

Yeni bir tanım

Firmanın bundan önce PS4 konsolundan Xperia telefonlara görüntü yansıtması yapabilen bir çözümü bulunuyordu ancak Playlink daha farklı bir konsept olmuş. Kullanıcılar oyunlarda ilerlemek için mobil cihazları üzerinden farklı işlemleri yerine getirmek zorunda kalacak. Mikrofonda şarkı söyleyecek, cihazı sallayacak veya ekranda sürüklemeler yapacak.

Henüz Sony yeni çözümü ile ilgili teknik detayları açıklamadı. Sadece paylaşılan tanıtım videoları mevcut ancak bir sertifika programına sahip olacağı kesin gibi. Ayrıca Android ve iOS için uygulama olarak kullanıma sunulacak. Yine oyunlara katılımın bir ücretinin olacağı tahmin ediliyor zira PlayStation Plus üyelerine That’s You! Erişiminin ücretsiz olacağı şeklinde bir bilgi paylaşılmış.

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Çözümün ilgi görmesi için elbette oyun desteğinin de olması gerekiyor. Sony bunun için kolları sıvamış. Playlink resmi indirmeye sunulduğu zaman PS4 tarafında Hidden Agenda, Frantics, Knowledge is Power ve Singstar Celebration oyunları da satışa çıkmış olacak.

Özellikle evinde PS4 konsolu bulunan akıllı telefon sahipleri için Playlink yeni bir eğlence tanımı oluşturacak ve ilgi görecek. Böylece firmanın oyun satışlarına da dolaylı olarak etki etmesi sağlanacak. Yeni çözümün 4 Temmuz tarihinde netlik kazanacağı açıklandı.