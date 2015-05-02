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Playstation 4 toplam satışı 22 milyonu aştı

4 yıl
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Playstation 4 toplam satışı 22 milyonu aştı
 
Kısa bir süre önce ilk çeyrek mali raporunu açıklayan Sony için işler pek yolunda görünmüyordu. Ancak mobil departmanda işler yolunda gitmese de Playstation kanadı şirketi oldukça memnun ediyor.
Son olarak Playstation 4'ün çıktığı zamandan itibaren ( Kasım 2013 ) toplam 22.3 milyon satış rakamına ulaştığı açıklandı. Başka bir deyişle ortalama olarak çıktığı zamandan bu yana günde 44600 adet satılan Playstation 4, yeni nesil konsollar arasında en çok tercih edilen olmayı başarmış durumda.
Sony, özellikle son 12 ay içerisinde ( Bitiş tarihi 31 Mart 2015 ) 14.8 Milyon satarak ivme kazanan konsolun önümüzdeki Mart ayının sonuna kadar 16 Milyon adet daha satmasını öngörüyor. Satışlar tahmin edildiği gibi devam ederse önümüzdeki yılın bu dönemlerinde toplam satış oranı 38 Milyonu aşacak.

PSP Vita için başarılı rakamlardan söz etmek mümkün değil, bir önceki yıl aynı dönemde 4.1 Milyon satan PSP Vita'nın satışları bu yıl 3.3 Milyona gerilemiş durumda.

http://www.eurogamer.net/articles/2015-04-30-playstation-4-lifetime-sales-pass-22-3m-worldwide?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialoomph Yorum Yaz
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S A M C R O 4 yıl en beğenilen cryptdlg
cryptdlg
Ben bu rakam için fabrikadan dağıtıma çıkan diye duymuştum. Satılan rakam değil diyede özellikle belirtiyorlardı.

Sony her zaman microsoftun aksine müşteriye ulaşmış rakamı veriyor. Bu da müşteriye satılmış rakamlardır.
cryptdlgBen bu rakam için fabrikadan dağıtıma çıkan diye duymuştum. Satılan rakam değil diyede özellikle belirtiyorlardı.Sony...
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Bad News 4 yıl
Allah bereket versin inşallah.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
playstation da olmasa hepten yandıalr
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kpln04 4 yıl
U4 Gow4 gelince görün
atariden başka oyun konsolu kullanmamış biri olarak ps4 almayı düşünüyorum ama oyunlar çok pahalı
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ajdarvevo 4 yıl
Nasıl zarar ettilerse artık
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Bayraktar42 4 yıl
Isciligi parcalari vs acaba kaca maal oluyordur bu konsollar merak ediyorum 200 dolar varmidiir
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Fenomenon 4 yıl Bayraktar42
Bayraktar42
Isciligi parcalari vs acaba kaca maal oluyordur bu konsollar merak ediyorum 200 dolar varmidiir

Yok hocam işçilikle beraber 23 dolar 67 cent Ps4'ü maliyeti 200$ olup da 650$'a satılan iphone'lar gibi mi zannettiniz.
1500 liraya çok iyi bir oyun pc'si yapılabiliyor mu? Aslında konsollar çok ucuz sayılır. Sony'ye konsoldan çok para kalmıyor.
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alperenxx 4 yıl
Satışlar düşmeye başlayınca ps4ü kırdırırlar bi 20 milyonda öyle satar.
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Bonafide 4 yıl alperenxx
Katılıyorum. Sadece Türkiye de ki oyun salonlarından kırarlar parayı
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dranas 4 yıl
PS nin modası hiç geçmez.
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doctor_bey 4 yıl
Sony Playstation işini beceriyor cidden, tebrikler.
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St Batuhan 4 yıl
Haberde PSP Vita yazan kısımları PS Vita yaparsanız iyi olur Oğuz Bey.
Bence gayet iyi bir satış rakamı, hedef 20milyon idi ve üstüne de %10 koyarak geçtiler. Devamı da kısmet olur umarım çıkacak güzel oyunlarla. Ben PC oyuncusuyum ve kesinlikle vazgeçme niyetim yok bu durumdan ama yine de konsol camiasının durmasını da istemem. Keza XO'da şu satışlarını sağlamlaştırsa artık da daha çok rekabet durumu görsek.
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glikoz surubu 4 yıl
daha da artacak bunun sebebi 15 yıldır konsolların satışının yasak olduğu çinde,tekrar konsol satışlarının başlamış olması..
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