Playstation 4 toplam satışı 22 milyonu aştı

Kısa bir süre önce ilk çeyrek mali raporunu açıklayan Sony için işler pek yolunda görünmüyordu. Ancak mobil departmanda işler yolunda gitmese de Playstation kanadı şirketi oldukça memnun ediyor.

Son olarak Playstation 4'ün çıktığı zamandan itibaren ( Kasım 2013 ) toplam 22.3 milyon satış rakamına ulaştığı açıklandı. Başka bir deyişle ortalama olarak çıktığı zamandan bu yana günde 44600 adet satılan Playstation 4, yeni nesil konsollar arasında en çok tercih edilen olmayı başarmış durumda.

Sony, özellikle son 12 ay içerisinde ( Bitiş tarihi 31 Mart 2015 ) 14.8 Milyon satarak ivme kazanan konsolun önümüzdeki Mart ayının sonuna kadar 16 Milyon adet daha satmasını öngörüyor. Satışlar tahmin edildiği gibi devam ederse önümüzdeki yılın bu dönemlerinde toplam satış oranı 38 Milyonu aşacak.



PSP Vita için başarılı rakamlardan söz etmek mümkün değil, bir önceki yıl aynı dönemde 4.1 Milyon satan PSP Vita'nın satışları bu yıl 3.3 Milyona gerilemiş durumda.

http://www.eurogamer.net/articles/2015-04-30-playstation-4-lifetime-sales-pass-22-3m-worldwide?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialoomph