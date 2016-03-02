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Playstation 4'e PC ve Mac için Remote Play Desteği Geliyor

Playstation 4'ün yeni güncellemesiyle birlikte oyuncuların istediği bazı yenilikler getiriliyor. Bunlar arasında PC ve Mac için Playstation 4 remote play desteği de bulunuyor.
3 yıl
2,6b
1
5
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation 4'e PC ve Mac için Remote Play Desteği Geliyor
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Playstation 4'ün yeni versiyon 3.5 güncellemesiyle birlikte konsola yepyeni özelliklerin geleceği açıklandı. Bu özellikler arasında PC/Mac Remote Play ve çevrimiçi arkadaş bildirimi gibi özellikler de yer alıyor. Bu güncellemesi için beta programının yarın başlayacağı açıklandı.
Yeni güncelleme ile gelecek özellikler şu şekilde:
  1. Çevrimiçi arkadaş bildirimi: Çevrimiçi olan arkadaşlarınız hakkında bilgilendirilmek istiyor musunuz? Yeni güncellemede bilgilendirilme seçeneği ekleniyor.
  2. Offline görünme: Bazen film izlerken veya oyun oynarken arkadaşlarınız tarafından rahatsız edilmek istemezsiniz. İşte bu özellik sizi arkadaşlarınıza karşı görünmez yapacak.
  3. Kullanıcı tarafından programlanmış etkinlik: Bu özellik sayesinde çeşitki etkinlikler programlıyorsunuz. Etkinlik zamanı geldiğinde kayıtlı kullanıcılar doğrudan party chat'e bağlanıyor ve oyuna başlıyorsunuz.
  4. Birlikte Oyna: Partinizdeki herkesin ne oynadığını doğrudan görebiliyorsunuz. Böylece birlikte oyun oynamak istediğiniz kişiyle hemen oyun başlatmanız mümkün olacak.
  5. Remote Play (PC/Mac): Playstation 4'ün remote play özelliği PC ve Mac'e gelecek. Beta'da bu özellik kullanılamayacak.
  6. Dailymotion: Playstation 4 üzerinden Dailymotion'da canlı yayın yapabileceksiniz.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4un_Yeni_Guncellemesi_Detaylandi-83035.htm Yorum Yaz
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darkdevil35 3 yıl
Bu remote play özelliğini pek anlamadım ps4 pc ye bağlayım monütöre görüntü verip oynayabilecekmiyiz?
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ssbrutality 3 yıl
MAc te her oyunu oynamak isteyenler için bu bir devrim niteliği taşıyor bence.Çünkü doğru çözünürlük ve gecikmesiz stream ile mac in o muhteşem ekranlarında Last Of Us ve Uncharted oynamak muhteşem olurdu.
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Bukalemun 3 yıl
2 yıllık cihaza İMKANSIZ şeyleri eklemiş sony... tebrik etmek gerekli.... Donanım aynı ama yazılımı güncelleyip TEKNOLOJİ haberi gibi göstermişler.... Apple bile daha iyi kıvırıyor... Kullanıcıların istediği İLK 20 şeyi sorup yapsa zaten bu haber hiç olmazdı.
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NateDrake 3 yıl
5 dışında bütün özellikler zaten var bildiğim kadarıyla? aylardır kullanıyoruz zaten?
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CaSsErDoDo 3 yıl
Harika oldu bu.
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