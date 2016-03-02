Playstation 4'e PC ve Mac için Remote Play Desteği Geliyor

Çevrimiçi arkadaş bildirimi: Çevrimiçi olan arkadaşlarınız hakkında bilgilendirilmek istiyor musunuz? Yeni güncellemede bilgilendirilme seçeneği ekleniyor. Offline görünme: Bazen film izlerken veya oyun oynarken arkadaşlarınız tarafından rahatsız edilmek istemezsiniz. İşte bu özellik sizi arkadaşlarınıza karşı görünmez yapacak. Kullanıcı tarafından programlanmış etkinlik: Bu özellik sayesinde çeşitki etkinlikler programlıyorsunuz. Etkinlik zamanı geldiğinde kayıtlı kullanıcılar doğrudan party chat'e bağlanıyor ve oyuna başlıyorsunuz. Birlikte Oyna: Partinizdeki herkesin ne oynadığını doğrudan görebiliyorsunuz. Böylece birlikte oyun oynamak istediğiniz kişiyle hemen oyun başlatmanız mümkün olacak. Remote Play (PC/Mac): Playstation 4'ün remote play özelliği PC ve Mac'e gelecek. Beta'da bu özellik kullanılamayacak. Dailymotion: Playstation 4 üzerinden Dailymotion'da canlı yayın yapabileceksiniz.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4un_Yeni_Guncellemesi_Detaylandi-83035.htm

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Playstation 4'ün yeni versiyon 3.5 güncellemesiyle birlikte konsola yepyeni özelliklerin geleceği açıklandı. Bu özellikler arasında PC/Mac Remote Play ve çevrimiçi arkadaş bildirimi gibi özellikler de yer alıyor. Bu güncellemesi için beta programının yarın başlayacağı açıklandı.Yeni güncelleme ile gelecek özellikler şu şekilde: