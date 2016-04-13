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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation 4'ün 3.50 güncellemesi bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor

Playstation 4'ün 3.50 güncellemesiyle birlikte konsola çok sayıda yeni ve yararlı özellik gelmişti; fakat bazı kullanıcılar konsollarında önemli sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar.
3 yıl
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1
Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation 4'ün 3.50 güncellemesi bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor

Playstation 4'ün bu ay başında yayınlanan 3.50 firmware güncellemesiyle birlikte konsola PC remote play gibi çok sayıda yeni özellik gelmişti. Oyuncuların hepsi bu yeni özelliklerin gelmesine sevinse de 3.50 güncellemesiyle birlikte konsolunda büyük sıkıntı yaşayanlar da var.
Bazı oyuncular güncellemenin ardından konsollarının düzgün bir şekilde açılmadığını söylüyor. Konsolu güvenli modda başlatıp son güncellemeyi tekrar kurunca sorunu çözülenler var, ama bu yöntem bütün kullanıcıların konsollarında işe yaramamış. Hatta güvenli moda giremediğini söyleyenler de var.
YouTube ve Hulu gibi uygulamalarda sıkıntı yaşayan, Dualshock 4'ün düzgün bir şekilde çalışmadığından şikayet eden oyuncularla da karşılaşıyoruz. Sony bu tür sorunları çözmek için muhtemelen yeni bir güncelleme yaşayacaktır. Eğer siz de bu oyuncular arasındaysanız beklemenizde yarar var.

http://www.tweaktown.com/news/51587/ps4-update-3-50-errors-bugs-causing-big-issues-lot-gamers/index.html Yorum Yaz
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Sıkıntı zaten sürüm kodunda (:
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