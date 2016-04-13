Playstation 4'ün 3.50 güncellemesi bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor

Playstation 4'ün bu ay başında yayınlanan 3.50 firmware güncellemesiyle birlikte konsola PC remote play gibi çok sayıda yeni özellik gelmişti. Oyuncuların hepsi bu yeni özelliklerin gelmesine sevinse de 3.50 güncellemesiyle birlikte konsolunda büyük sıkıntı yaşayanlar da var.

Bazı oyuncular güncellemenin ardından konsollarının düzgün bir şekilde açılmadığını söylüyor. Konsolu güvenli modda başlatıp son güncellemeyi tekrar kurunca sorunu çözülenler var, ama bu yöntem bütün kullanıcıların konsollarında işe yaramamış. Hatta güvenli moda giremediğini söyleyenler de var.

YouTube ve Hulu gibi uygulamalarda sıkıntı yaşayan, Dualshock 4'ün düzgün bir şekilde çalışmadığından şikayet eden oyuncularla da karşılaşıyoruz. Sony bu tür sorunları çözmek için muhtemelen yeni bir güncelleme yaşayacaktır. Eğer siz de bu oyuncular arasındaysanız beklemenizde yarar var.

http://www.tweaktown.com/news/51587/ps4-update-3-50-errors-bugs-causing-big-issues-lot-gamers/index.html