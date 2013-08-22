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Playstation 4'ün Uzakdoğu'daki geleceği netleşiyor

5 yıl
1,8b
1
75
Diğer Ev Elektroniği
Shady
Haber Editörü
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Playstation 4'ün Uzakdoğu'daki geleceği netleşiyor
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Sony’nin merakla beklenen yeni nesil konsolu Playstation 4’ün Kuzey Amerika ve Avrupa’dan sonra Uzakdoğu ve Japonya’daki geleceği yavaş yavaş netleşiyor.

Birkaç gün önce Gamescom 2013’de yaptığı açıklamayla PS 4’ü 15 Kasım’da Kuzey Amerika’da, 29 Kasım’da ise Avrupa’da satışa sunacağını resmi olarak duyuran Sony, iddiaya göre Asya Pasifik ve Japonya bölgesinde yeni konsolunu satışa sunmak için yılın sonunu bekleyecek.

Digitimes’ın Sony ile bağlantılı kaynaklarından edindiği bilgiye gore PS 4, aralık ayının son dönemi içerisinde Japonya ve Asya Pasifik ülkelerindeki yerini alacak. İddiaya gore Sony, bu tarihi resmi olarak için 9 Eylül’de bölgesel bazlı bir etkinlik düzenleyecek.

Sony, Gamescom’da yaptığı açıklamada konsolun 399 Dolar / 399 Avro / 349 Sterlin fiyat etiketiyle satışa sunulacağını ve konsol için 2013 sonuna kadar 33 farklı yapımın raflardaki yerini alacağını ifade etmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20130822PD202.html Yorum Yaz
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aycibin 5 yıl en beğenilen
amerika: $399
avrupa: €399
türkiye: 399 tl

bekliyoruz!

2 Yanıt Yanıtla +32
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itachi237 5 yıl
Yahu eskiden Japonya'da bu aletler hele Japon malları Japonya'da aylar evvel çıkardı neler oluyor Sony ? Kendi memleketine niye böyle yapıyorsunda elin cavur amerikalısına konsolu ilk gönderiyorsun !? Adamlarda Japonya'yı mahvetmişti atom bombalarıyla.
Yahu eskiden Japonya'da bu aletler hele Japon malları Japonya'da aylar evvel çıkardı neler oluyor Sony ? Kendi memleketine niye böyle yapıyorsunda elin cavur am...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Ata-ozkan 5 yıl
Sayfalara yansıyan her konsol haberi gibi bunda da konsol mu döver pc mi muhabbeti olmuş. Oyun piyasasının bel kemiği konsollardır, konsollar olmasa ağzınızın suyu aka aka oynadığınız çoğu oyun yapılmaya başlanmazdı bile, bir anlamadınız gitti.
Sayfalara yansıyan her konsol haberi gibi bunda da konsol mu döver pc mi muhabbeti olmuş. Oyun piyasasının bel kemiği konsollardır, konsollar olmasa ağzınızın ...
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1 Avatar
phantom_coal 5 yıl
Nankör japonlar gidip 3ds, wii oynarsa tabi hakederler.
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DH Misafiri 5 yıl
Bir an once ciksa da alsak
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Sedat. 5 yıl
PS4'ün Türkiyedeki AVM'lerde satiş fiyatini görür gibiyim.... '' VEE PS4 Mağazamizda Üstelik Kampanyali fiyatiyla 1399 TL !!! ''


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ryodo 5 yıl
bende ne zaman PS4 haberi yapacaksınız diye merak ediyordum..
çıkış tarihi,Türkiye fiyatı gibi bir çok haber çıktı ama siz paylaşmadınız,insanların bu kadar ilgi duyduğu ve merakla beklediği cihazla ilgili niye hiç paylaşım yapılmadı acaba?
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Illustrious. 5 yıl
Üretimin neden Japonya'dan önce ABD'de çıktığını merak edenler var.

"Many" diye bir şey var bilmem haberiniz var mı?

Japonya'da üstüne para verseniz Xbox alan çıkmaz, o taraf garantide, ABD'dekilerin aklını da PS4 ile rahatça çelebilirsiniz.

Şayet Sony bana göre PS3'de kıramadığı kemiği PS4 ile kıracak. Paranın kemiğini. Çat çat diye gelecek
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dreamblue35 5 yıl
aycibin
amerika: $399 avrupa: €399 türkiye: 399 tl bekliyoruz!

PS 5 piyasaya çıkarırlar sana yinede o aleti 399 tl ye yar etmezler benden söylemesi; şu anda bile PS 3 12GB modeli millete 499 tl diye satmaya çalışıyorlar
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aycibin 5 yıl
Trend topic olmusum yukarda.destekler icin tesekkurler :))))

İyiki zamaninda xbox yerine ps3 almisim.boylece blueray player'im da oldu.kisisel tercih ama oyun isi pc'de ayni keyfi veremedigi gibi cok daha fazla masraf istiyor.al konsolu kullan 5 sene kafan rahat olsun.genelde bu tip aletleri noel tatiline yetistiriyorlar.en gec kasim gibi netlesir bence.
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Metal-Gear 5 yıl
itachi237
Yahu eskiden Japonyada bu aletler hele Japon malları Japonyada aylar evvel çıkardı neler oluyor Sony ? Kendi memleketine niye böyle yapıyorsunda elin cavur amerikalısına konsolu ilk gönderiyorsun !? Adamlarda Japonyayı mahvetmişti atom bombalarıyla.

Tamam da ticari işler öyle değil. Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde konsol her yerden çok ilgi görüyor ve daha hızlı bir şekilde - daha fazla satılıyor. Dağıtım içinde zaman, ulaştırma ve bütçeleme yapılır. Tüm ülkelere aynı anda yapılamıyorsa, ilk tercih olarak en çok satan yerlere dağıtım için bütçe ayırır adamlar. Kendi anavatanlarında da Avrupa ve Amerika'ya göre konsol daha az satıyordur. Türkiye'ye geç gelmesi de eleştirilmişti mesela, oysa geri kalmış ülke görmek ile bir ilgisi yok, bak kendi ülkesini de ikinci plana atmış adam. Ticaret ayrı siyaset ayrı, milli duygularla işi ve siyaseti birbirine karıştırmıyor adamlar. Bu yüzden büyüyorlar gittikçe.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
1099 Tl den satılır ülkemizde aha buraya yazıyorum yazdım
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GoldPunch 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

1099 Tl den satılır ülkemizde aha buraya yazıyorum yazdım

1249-1349 TL aralığında olacağı kesinleşti Sony Türkiye tarafından.

community.eu.playstation.com/...
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Master_Evil 5 yıl
kendi memleketine ihanet ediyor firma
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asaral1903 5 yıl
aycibin
amerika: $399 avrupa: €399 türkiye: 399 tl bekliyoruz!

amerika: $399 avrupa: €399 türkiye: 1399 tl
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r4deon 5 yıl
aycibin
amerika: $399 avrupa: €399 türkiye: 399 tl bekliyoruz!

400 tl olsa almayacaktım ama magdemki 399 tl cok uygun fiyat :)
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bigbooss 5 yıl
normalde japonyada önce çıkardı . öz memleketinde geç çıkacak ilginç
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Illustrious. 5 yıl
Tasarım, güç, Sony


Merakla bekliyoruz.
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aycibin 5 yıl
amerika: $399
avrupa: €399
türkiye: 399 tl

bekliyoruz!

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