Playstation 4'ün Uzakdoğu'daki geleceği netleşiyor

Sony’nin merakla beklenen yeni nesil konsolu Playstation 4’ün Kuzey Amerika ve Avrupa’dan sonra Uzakdoğu ve Japonya’daki geleceği yavaş yavaş netleşiyor.

Birkaç gün önce Gamescom 2013’de yaptığı açıklamayla PS 4’ü 15 Kasım’da Kuzey Amerika’da, 29 Kasım’da ise Avrupa’da satışa sunacağını resmi olarak duyuran Sony, iddiaya göre Asya Pasifik ve Japonya bölgesinde yeni konsolunu satışa sunmak için yılın sonunu bekleyecek.

Digitimes’ın Sony ile bağlantılı kaynaklarından edindiği bilgiye gore PS 4, aralık ayının son dönemi içerisinde Japonya ve Asya Pasifik ülkelerindeki yerini alacak. İddiaya gore Sony, bu tarihi resmi olarak için 9 Eylül’de bölgesel bazlı bir etkinlik düzenleyecek.

Sony, Gamescom’da yaptığı açıklamada konsolun 399 Dolar / 399 Avro / 349 Sterlin fiyat etiketiyle satışa sunulacağını ve konsol için 2013 sonuna kadar 33 farklı yapımın raflardaki yerini alacağını ifade etmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20130822PD202.html