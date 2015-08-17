Playstation 4'ün karanlık yüzü: "Darth Vader Edition"

Sony'nin son raporlarına bakılırsa son oyun konsolu Playstation 4 satışlara başarılı şekilde devam ediyor. Şirket daha önce bu başarıyı pekiştirmek için Batman, Metal Gear Solid gibi büyük hayran kitlesi bulunan temalarla bazı özelleştirmeler yapmıştı. Hatta geçtiğimiz dönemde 20. yıla özel olarak ilk konsolu anımsatan özel bir sürüm de çıkmış ve büyük ilgi görmüştü.

Japon şirket ise bu kez Star Wars hayranlarını heyecanlandıracak bir temayla karşımıza çıktı. Seride gücün karanlık tarafını simgeleyen Darth Vader yeni temaya ilham verirken karakterin suratı konsol üzerinde de yer alıyor. Dual Shock 4 kontrolcüsüne baktığımızda ise Vader'in göğsündeki panelden ve ışın kılıcının kırmızı renginden esinlenmeler görüyoruz.

Tasarımın yanı sıra hayranları sevindirecek bir kaç hediye daha paket halinde gelecek. 500 GB depolama kapasitesine sahip konsol Super Star Wars, Bounty Hunter, Jedi Starfighter ve Racer Revenge oyunları da bu pakete dahil. Sınırlı sayıda üretilecek versiyon 17 kasımda satışa sunulacak. Henüz fiyatla ilgili bir bilgilendirme yok ancak kısa süre içerisinde ön siparişlerin açılması bekleniyor.