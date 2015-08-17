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Playstation 4'ün karanlık yüzü: "Darth Vader Edition"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
1
6
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Playstation 4'ün karanlık yüzü:
 
Sony'nin son raporlarına bakılırsa son oyun konsolu Playstation 4 satışlara başarılı şekilde devam ediyor. Şirket daha önce bu başarıyı pekiştirmek için Batman, Metal Gear Solid gibi büyük hayran kitlesi bulunan temalarla bazı özelleştirmeler yapmıştı. Hatta geçtiğimiz dönemde 20. yıla özel olarak ilk konsolu anımsatan özel bir sürüm de çıkmış ve büyük ilgi görmüştü.

Japon şirket ise bu kez Star Wars hayranlarını heyecanlandıracak bir temayla karşımıza çıktı. Seride gücün karanlık tarafını simgeleyen Darth Vader yeni temaya ilham verirken karakterin suratı konsol üzerinde de yer alıyor. Dual Shock 4 kontrolcüsüne baktığımızda ise Vader'in göğsündeki panelden ve ışın kılıcının kırmızı renginden esinlenmeler görüyoruz.
Tasarımın yanı sıra hayranları sevindirecek bir kaç hediye daha paket halinde gelecek. 500 GB depolama kapasitesine sahip konsol Super Star Wars, Bounty Hunter, Jedi Starfighter ve Racer Revenge oyunları da bu pakete dahil. Sınırlı sayıda üretilecek versiyon 17 kasımda satışa sunulacak. Henüz fiyatla ilgili bir bilgilendirme yok ancak kısa süre içerisinde ön siparişlerin açılması bekleniyor.

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WB 4 yıl en beğenilen
Filmin gosterim tarihi yaklastikca bakalim daha neler gorecegiz, yakin zamanda guzel de bir oyunu da geliyor sanirim, bu sene star wars senesi :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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theplayingdead 4 yıl
Bi sticker yapistirmislar bir de özel ds3 yapmışlar star wars edition olmadı. Yakışmadı
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Dante 4 yıl
The Force Unleashed'in yenisi yapılsa keşke. Battlefront ile falan olacak iş değil bu. Multiplayerdan başka mod olmayan Star Wars mu olur. Yap hayvanlar gibi RPG, ya da şu aksiyon dolu The Force Unleashed'in devamını. BF4 çakması Battlefront istemiyoruz.
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DH Misafiri 4 yıl
Yeni neslin Lordu PS4'e yakışan bir paket olmuş. iki Lord bir arada, rakiplerin ruhuna el fatiha
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TheDC 4 yıl
Kaliteli senaryosu olan bir Star Wars oyunu olsa ne güzel olurdu. İlk 3 filmin bir oyununu yapsalar mesela
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WB 4 yıl en beğenilen
Filmin gosterim tarihi yaklastikca bakalim daha neler gorecegiz, yakin zamanda guzel de bir oyunu da geliyor sanirim, bu sene star wars senesi :)
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redoracle 4 yıl
İmparatorun sesiyle,müzikler birleşince direk gaza geldim zaten.
Keşke şöyle jedi knıghtları tps şeklinde güzel kombolar yapabileceğimiz bir oyun yapsalarda,ışın kılıçları çarpıştıkça gene o sesleri duysak,sallarken vızıldasa gene...
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