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Playstation Classic için oyun listesi açıklandı

1994 yılında piyasaya sürülen orijinal Playstation, yenilenmiş haliyle geri dönüyor. Sony, Playstation Classic'in 20 yapımdan oluşan oyun listesini de açıkladı.
6 ay
5,1b
1
14
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin geçtiğimiz ay resmen duyurusunu yaptığı retro oyun konsolu Playstation Classic yakında piyasaya sürülecek. Dünyayla aynı anda Türkiye'de de çıkışını gerçekleştirecek olan konsolun oyun listesi de nihayet açıklandı.

Playstation Classic bildiğiniz gibi 20 oyunla birlikte kullanıcılarla buluşacak. Konsola sonradan oyun yüklemek mümkün değil. Bunun yerine Sony'nin önceden yüklemiş olduğu oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu liste 1994 yılında piyasaya sürülen orijinal Playstation'ın efsaneleşmiş oyunlarından oluşuyor. İşte aralarında Tekken 3, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto ve Wild Arms gibi yapımların da yer aldığı liste:
  • Battle Arena Toshinden
  • Cool Boarders 2
  • Destruction Derby
  • Final Fantasy VII
  • Grand Theft Auto
  • Intelligent Qube
  • Jumping Flash
  • Metal Gear Solid
  • Mr Driller
  • Oddworld: Abe’s Oddysee
  • Rayman
  • Resident Evil Director’s Cut
  • Revelations: Persona
  • Ridge Racer Type 4
  • Super Puzzle Fighter II Turbo
  • Syphon Filter
  • Tekken 3
  • Tom Clancy’s Rainbow Six
  • Twisted Metal
  • Wild Arms
Orijinal Playstation'ın yaklaşık yarısı boyutlarında olan Playstation Classic, 3 Aralık 2018'de piyasaya sürülecek. Konsolun kutu içeriğinde HDMI kablosu, iki 'replika' kontrolcü, AC adaptör ve bir USB kablosu bulunacak. Sony, ABD fiyatını 100 dolar olarak açıklamıştı. Türkiye fiyatı için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://www.youtube.com/watch?v=PYB80LH7fy4 Yorum Yaz
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ymhaslaman 6 ay en beğenilen
Uncharted 4’de bile reklamı yapılan Crash nasıl olmaz?!
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12henry14 6 ay
konsol açık kaynak kodlu olan pcsx emulatörünü kullanıyormuş. konsolun usb portu'da var muhtemelen hackleyebilirler bu aleti, böylece netten oyun indirip atma olayı olabilir
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MS4343 6 ay
Saçmalığın daniskası...PS classic diye bir konsol çıkarıyorsun, ps 1 oyunlarının 10'da 1'ini veriyorsun.
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bodyman700 6 ay
Makineye 16 GB rom atmışlar ne sığdıysa ona göre oyun eklemişler. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyunların tamamı 24 Cd yapıyor. Anca işte...
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esmerbuyucu 6 ay
Fazladan uçan parası olanlar için bir ürün olmuş.
Her türden 1-2 oyun koymaya çalışmışlar. Ridge Racer Type 4 olunca kendi oyunları Gran Turismo'yu koymamışlar, Resident Evil olunca Silent Hilli koymamışlar vs.
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ymhaslaman 6 ay en beğenilen
Uncharted 4’de bile reklamı yapılan Crash nasıl olmaz?!
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FRAPS_TR 6 ay
jackie chan yok
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javaprof 6 ay
ps 2 çıksaydı ve iki kollu olsaydı gow 2 ve gow 1 için alırdım şimdi gow 3 ü oynadım yeni gow u oynadım hikayenin başını da talha aynacıdan izledim ama onları da oynıyacam bir gün.Burda final fantasy 7 hariç ilgimi çeken yok.
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Escapetolife 6 ay
3d retro oyunlar o zaman için yetersiz kaynaklardan dolayı çoğu kötü grafikli. 2d pixel oyunlar ise tshirt'e bassan giyilir o derece başyapıt.
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Lord Melkor 6 ay Escapetolife
Kesinlikle katılıyorum. 3d retro kör eder
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Seyrim 6 ay
Efsane oyunlar ama 20 oyun için 100 dolar verilmez.. Helede bizim ülkemizde..
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OverClocK1ng 6 ay
Bu cihazın zamanında God Of War yok muydu ki...
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O Rly Dude 6 ay OverClocK1ng
Yok hocam, ilk GOW PS2'ye çıktı.
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TIRAZLI 5 ay OverClocK1ng
Yoktu
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