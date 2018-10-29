Playstation Classic için oyun listesi açıklandı

Sony'nin geçtiğimiz ay resmen duyurusunu yaptığı retro oyun konsolu Playstation Classic yakında piyasaya sürülecek. Dünyayla aynı anda Türkiye'de de çıkışını gerçekleştirecek olan konsolun oyun listesi de nihayet açıklandı.
Playstation Classic bildiğiniz gibi 20 oyunla birlikte kullanıcılarla buluşacak. Konsola sonradan oyun yüklemek mümkün değil. Bunun yerine Sony'nin önceden yüklemiş olduğu oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu liste 1994 yılında piyasaya sürülen orijinal Playstation'ın efsaneleşmiş oyunlarından oluşuyor. İşte aralarında Tekken 3, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto ve Wild Arms gibi yapımların da yer aldığı liste:
- Battle Arena Toshinden
- Cool Boarders 2
- Destruction Derby
- Final Fantasy VII
- Grand Theft Auto
- Intelligent Qube
- Jumping Flash
- Metal Gear Solid
- Mr Driller
- Oddworld: Abe’s Oddysee
- Rayman
- Resident Evil Director’s Cut
- Revelations: Persona
- Ridge Racer Type 4
- Super Puzzle Fighter II Turbo
- Syphon Filter
- Tekken 3
- Tom Clancy’s Rainbow Six
- Twisted Metal
- Wild Arms
Orijinal Playstation'ın yaklaşık yarısı boyutlarında olan Playstation Classic, 3 Aralık 2018'de piyasaya sürülecek. Konsolun kutu içeriğinde HDMI kablosu, iki 'replika' kontrolcü, AC adaptör ve bir USB kablosu bulunacak. Sony, ABD fiyatını 100 dolar olarak açıklamıştı. Türkiye fiyatı için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://www.youtube.com/watch?v=PYB80LH7fy4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her türden 1-2 oyun koymaya çalışmışlar. Ridge Racer Type 4 olunca kendi oyunları Gran Turismo'yu koymamışlar, Resident Evil olunca Silent Hilli koymamışlar vs.
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