Playstation Classic için oyun listesi açıklandı

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Orijinal Playstation'ın yaklaşık yarısı boyutlarında olan Playstation Classic, 3 Aralık 2018'de piyasaya sürülecek. Konsolun kutu içeriğinde HDMI kablosu, iki 'replika' kontrolcü, AC adaptör ve bir USB kablosu bulunacak. Sony, ABD fiyatını 100 dolar olarak açıklamıştı. Türkiye fiyatı için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://www.youtube.com/watch?v=PYB80LH7fy4

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Sony'nin geçtiğimiz ay resmen duyurusunu yaptığı retro oyun konsolu Playstation Classic yakında piyasaya sürülecek.Türkiye'de de çıkışını gerçekleştirecek olan konsolun oyun listesi de nihayet açıklandı.Playstation Classic bildiğiniz gibi 20 oyunla birlikte kullanıcılarla buluşacak. Konsola sonradan oyun yüklemek mümkün değil. Bunun yerine Sony'nin önceden yüklemiş olduğu oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu liste 1994 yılında piyasaya sürülen orijinal Playstation'ın efsaneleşmiş oyunlarından oluşuyor. İşte aralarındagibi yapımların da yer aldığı liste: