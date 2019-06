Playstation Plus üyeleri bu hafta sonu multiplayer oyunları ücretsiz oynayabilecek

Playstation Plus, Sony oyun konsoluna sahip kişilerin aylık ücret ödeyerek yararlanabildiği bir üyelik sistemi. Bu sisteme dahil olanlar her ay hediye ücretsiz oyunlar ve bazı kişiselleştirme seçeneklerine sahip olabiliyorlar. Sony ise bu haftasonu için sisteme bir hediye daha dahil ederek tüm çok oyunculu oyunları 48 saatliğine ücretsiz yapacak.

Ücretsiz oyunlar arasında yeni DLC'si yayınlanan Star Wars Battlefront, Call of Duty: Black Ops 3, Destiny: The Taken King, ve Bloodborne: The Old Hunters gibi önemli yapımların olması da oyuncuları sevindirecek.

Hafta sonu için ücretsiz oyun sunan tek platform Playstation'da değil. Microsoft ise The Elder Scrolls Online'ı Xbox One kullanıcıları için aynı şekilde ücretsiz olarak sunacak. Bu oyunları oynamamış ancak merak eden kullanıcılar Cuma gecesinden itibaren etkinliğe katılabilirler.

