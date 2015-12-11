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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation Plus üyeleri bu hafta sonu multiplayer oyunları ücretsiz oynayabilecek

Playstation'ın aylık üyelik servisi Playstation Plus bu hafta sonu kullanıcılarını keyiflendirecek. Sony kanadından gelen açıklamaya göre tüm multiplayer oyunlar hafta sonu için ücretsiz yapılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Playstation Plus üyeleri bu hafta sonu multiplayer oyunları ücretsiz oynayabilecek

Playstation Plus, Sony oyun konsoluna sahip kişilerin aylık ücret ödeyerek yararlanabildiği bir üyelik sistemi. Bu sisteme dahil olanlar her ay hediye ücretsiz oyunlar ve bazı kişiselleştirme seçeneklerine sahip olabiliyorlar. Sony ise bu haftasonu için sisteme bir hediye daha dahil ederek tüm çok oyunculu oyunları 48 saatliğine ücretsiz yapacak.

Ücretsiz oyunlar arasında yeni DLC'si yayınlanan Star Wars Battlefront, Call of Duty: Black Ops 3, Destiny: The Taken King, ve Bloodborne: The Old Hunters gibi önemli yapımların olması da oyuncuları sevindirecek. 
Hafta sonu için ücretsiz oyun sunan tek platform Playstation'da değil. Microsoft ise The Elder Scrolls Online'ı Xbox One kullanıcıları için aynı şekilde ücretsiz olarak sunacak. Bu oyunları oynamamış ancak merak eden kullanıcılar Cuma gecesinden itibaren etkinliğe katılabilirler. 

http://www.geek.com/games/free-online-multiplayer-available-to-all-ps4-players-this-weekend-1641585/ Yorum Yaz
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shadowtr 3 yıl en beğenilen
50 gb download yapana kadar zaten etkinlik biter, doğru anladıysam tabi.
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MuradinBronzeBeard 3 yıl
yorumlara bakınca sanki ps camiası türkiye ve onun kotalı internetinden ibaret :)
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Master_Evil 3 yıl
fiber netle çok sorun olmuyor
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Seyrim 3 yıl
Plus a daha güzel oyunlar istiyoruz.. Bunlarla bizi kandıramazsın Sony.. Zaten o oyunları ülkemizde ibdirmek 2 gün sürer.
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AMERICAN 3 yıl
Playstation Haber
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Pcoyuncy 3 yıl
blog.us.playstation.com/...
haberi yanlış koymuşsunuz sanırım. belki de başka bir haberdir bilmiyorum.
Linkteki haber plus olmayanlarada multiplayer oynayabilme geleceğini söylüyor.
Plus üyeliği olmayanlar multiplayer oyun oynayamıyordu, bu hafta sonu oynayabilecek.
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qwert7610 3 yıl
Hani nerde free ben goremedim psn de hepsi parali
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Patren 3 yıl
güzel etkinlik olmuş hiç yoktan iyidir
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Bu mu sevindirecek haber?
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michael01 3 yıl
8 mbit internet ile 50 gb indireceksin. kota dolacak. 1 gün oynuyaksın. gerek yok
İnterneti 100mbit olan deniyebilir.
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maximus8282 3 yıl
Tanıtım amaçlı yani. Şu multiplayerı ücretli olmasın başka birşeye gerek yok.
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joker669 3 yıl
sadece ps4 için mi ps3 için ücretsiz olacak mı
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Okisht 3 yıl joker669
Yalnızca PS4 yazıyor bazı kaynaklarda. tam emin olamadım ama büyük ihtimalle sadece PS4 oyuncuları için
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playstation plus, ps4 ve
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