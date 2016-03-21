Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation VR Amazon'da kapış kapış gitti

Sony'nin Playstation 4 için geliştirdiği sanal gerçeklik kaskı Playstation VR'ın önsiparişleri tükendi. Amazon'da bir ara en çok satılan ürünün bu sanal gerçeklik cihazına ilgi çok yüksek.
3 yıl
10,3b
1
12
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Playstation VR Amazon'da kapış kapış gitti
Tam Boyutta Gör

Sony'nin sanal gerçeklik kaskı Playstation VR'ın önsiparişleri çok kısa sürede tükendi. Sony'nin bir süre önce 399 dolardan (Avrupa'da 399 Avro) önsiparişe açtığı cihazın Amazon'un Fransa, Almanya ve İngiltere şubelerinde kısa sürede tükendiği rapor ediliyor.
Amazon'un ana sitesinde de en çok satan ürün olmayı başaran Playstation VR'ın yerel perakendecilerde de bulunması çok zor. Örneğin Avustralya'daki EB Games'te mağaza başına sadece 1 adet önsipariş kabul ediliyor. Cihazın şimdiden büyük ilgi uyandırdığı açık.
Diğer taraftan Playstation VR Ekim ayında satışa çıkacak olmasına karşın Avrupa'da dağıtılacak ilk parti ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Bu yüzden Türkiye'deki oyuncular bir süre daha beklemek zorunda kalabilirler. Hatırlarsanız Sony Playstation 4'te de benzer bir strateji izlemişti.

http://www.tweaktown.com/news/51165/playstation-vr-becomes-1-best-seller-amazon/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KalemKolik 3 yıl en beğenilen
UssuzAdam
Gözlükle kullanılabiliyor mu bu alet

Evet
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl tobepeople
tobepeople
Görüntü kalitesi olarak Çin'in 25 dolarlık cep telefonları ile birlikte kullanılan VR glasses versiyonları ile aynı kalitede olacak PS4'ü PS2 kalitesine çeviren bu gözlüklerden almak pek de akıl kârı değil Avrupalılara bakmayın onların asgari ücreti bile bizim 5 katımız vertgileri de 1/5'imiz kadar. Tavsiyem VR yazın herhangi bir Çin sitesinden 15-20 dolarlık o VR gözlüklerden alın ha diyeceksiniz ki Android oyunları PS2 den kaliteli mi değilse bile çok yakın diyebilirim. Yani cidden akıl kârı değil bu fiyatlar ayrıca Playstation da gerekiyor eleştirmeden evvel deneyin derim

banggood.com/...


45 tane olumlu yorum almış bir model ki daha ucuzları da var bir çok sitede kargoda bedava

Hocam yapmayın 20$'lık VR ile 30$'lık VE arasında fark var. Ps VR 25$'lık VR ile aynı kalite demek komedi olur. Ayrıca PS ile mobil oyunları karşılaştırmak da çok yanlış. Grafik olarak mobil oyunlar PS2'den daha kaliteli gibi olabilir ama hikaye olarak PS oyunlarına yaklaşamaz bile.
tobepeopleGörüntü kalitesi olarak Çin'in 25 dolarlık cep telefonları ile birlikte kullanılan VR glasses versiyonları ile aynı kalitede olacak...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Daha ne olduğunu bile görmeden 20$ lık telefon tutucu ile aynı kefeye koyanlar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Taklitçi karşıtı 3 yıl
99 dolarlık gear vr dan ne farki varki bunun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl Taklitçi karşıtı
Çok bir farkı yok ya, şu kadarcık.

List of PlayStation VR Games

100ft Robot Golf
Ace Combat 7
Adrift
Albino Lullaby
Allison Road
Apollo 11 VR Experience
Aquarion Evol
Ark: Survival Evolved
Atom Universe
Bad Bird
Battlezone
Chernobyl VR Project
Classroom Aquatic
Crystal Rift
Cult County
Cyber Danganronpa
Dead or Alive Xtreme 3
Dead Secret
Distance
Dreams
Eagle Flight
Earthlight
Eclipse
EVE: Valkyrie
Fated
Final Fantasy 14 (demo)
Futuridium VR
The Gallery: Six Elements
GNOG
Godling
Golem
Gran Turismo Sport
Harmonix Music VR
Headmaster
Hyper Void
Job Simulator
Joysound VR
Jurassic Encounter
Kitchen
Loading Human
Megaton Rainfall
Mind: Path to Thalamus
Mortal Blitz VR
Omega Agent
Paranormal Activity VR
Pollen
Project Cars
Psychonauts in the Rhombus of Ruin
QUBE
Rez Infinite
RIGS
Robinson: The Journey
Rush of Blood
Snow
Star Wars Battlefront VR Experience
Summer Lesson
SuperHyperCube
Tekken 7
The Assembly
The Deep
The Getaway: London Heist
The Hum: Abductions
The Mars 2030 Experience
The Modern Zombie Taxi Co.
The Occasional Encounter
The Playroom
Thumper
Thunderbird
Trackmania Turbo
Unearthing Mars
Until Dawn: Rush of Blood
Vector 36
VEV: Viva Ex Vivo
Visage
VizionEck
War Thunder
Wayward Sky
White Day
World of Diving
World War Toons
Xing: The Land Beyond
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 3 yıl
en azından çalıştığı donanım belli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 3 yıl
öldürmeyin cihazı adamlar yapmış tak kullan herşey hazır eğer maddi imkanı olmayan varsa gitsin aliexpress den 20$ lık birşey alsın olay kedi ciğer davasına dönmesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FTuberk 3 yıl
tobepeople
Görüntü kalitesi olarak Çinin 25 dolarlık cep telefonları ile birlikte kullanılan VR glasses versiyonları ile aynı kalitede olacak PS4ü PS2 kalitesine çeviren bu gözlüklerden almak pek de akıl kârı değil Avrupalılara bakmayın onların asgari ücreti bile bizim 5 katımız vertgileri de 1/5imiz kadar. Tavsiyem VR yazın herhangi bir Çin sitesinden 15-20 dolarlık o VR gözlüklerden alın ha diyeceksiniz ki Android oyunları PS2 den kaliteli mi değilse bile çok yakın diyebilirim. Yani cidden akıl kârı değil bu fiyatlar ayrıca Playstation da gerekiyor eleştirmeden evvel deneyin derim banggood.com/... 45 tane olumlu yorum almış bir model ki daha ucuzları da var bir çok sitede kargoda bedava

Yalnız unuttuğunuz bir durum var bence bu ürünü aldıktan sonra ps5 veya artık bir sonraki ürün ne olucaksa onunla da kullanılabilir olucaktır. Bu durumda şimdi almanın veya sonra almanın bir farkı olmaz. Görüntünün kötü olmasının sebebi ps4 gözlük değil, gözlüğün bir sonraki güncellenme tarihi bence en az 2 3 seneyi bulur çünkü piyasadan elde edilecek tecrübeler sonucu bir çok geliştirme yapılacaktır ki 2 3 senede böyle bir teknolojiyi tecrübe etmek ve içerikleri kullanma açısından ücret bana diğerlerine kıyasla hazır sistem olması avantajıyla uygun geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Daha ne olduğunu bile görmeden 20$ lık telefon tutucu ile aynı kefeye koyanlar
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Görüntü kalitesi olarak Çin'in 25 dolarlık cep telefonları ile birlikte kullanılan VR glasses versiyonları ile aynı kalitede olacak PS4'ü PS2 kalitesine çeviren bu gözlüklerden almak pek de akıl kârı değil Avrupalılara bakmayın onların asgari ücreti bile bizim 5 katımız vertgileri de 1/5'imiz kadar. Tavsiyem VR yazın herhangi bir Çin sitesinden 15-20 dolarlık o VR gözlüklerden alın ha diyeceksiniz ki Android oyunları PS2 den kaliteli mi değilse bile çok yakın diyebilirim. Yani cidden akıl kârı değil bu fiyatlar ayrıca Playstation da gerekiyor eleştirmeden evvel deneyin derim

banggood.com/...


45 tane olumlu yorum almış bir model ki daha ucuzları da var bir çok sitede kargoda bedava
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl tobepeople
tobepeople
Görüntü kalitesi olarak Çin'in 25 dolarlık cep telefonları ile birlikte kullanılan VR glasses versiyonları ile aynı kalitede olacak PS4'ü PS2 kalitesine çeviren bu gözlüklerden almak pek de akıl kârı değil Avrupalılara bakmayın onların asgari ücreti bile bizim 5 katımız vertgileri de 1/5'imiz kadar. Tavsiyem VR yazın herhangi bir Çin sitesinden 15-20 dolarlık o VR gözlüklerden alın ha diyeceksiniz ki Android oyunları PS2 den kaliteli mi değilse bile çok yakın diyebilirim. Yani cidden akıl kârı değil bu fiyatlar ayrıca Playstation da gerekiyor eleştirmeden evvel deneyin derim

banggood.com/...


45 tane olumlu yorum almış bir model ki daha ucuzları da var bir çok sitede kargoda bedava

Hocam yapmayın 20$'lık VR ile 30$'lık VE arasında fark var. Ps VR 25$'lık VR ile aynı kalite demek komedi olur. Ayrıca PS ile mobil oyunları karşılaştırmak da çok yanlış. Grafik olarak mobil oyunlar PS2'den daha kaliteli gibi olabilir ama hikaye olarak PS oyunlarına yaklaşamaz bile.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl en beğenilen
UssuzAdam
Gözlükle kullanılabiliyor mu bu alet

Evet
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 3 yıl
Gözlükle kullanılabiliyor mu bu alet
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhankara95 3 yıl Ussuz
Gözlük konusunu bilmiyorum ancak miyop olanlar sorun oluşturmayacaktır bence. Sonuçta ekranlara gözlere oldukça yakında olacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10326 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sanal gerçeklik ve
7 etiket daha playstation 4 playstation vr psvr Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone SE ve dahası “Simultane Çeviri” ile canlı yayın tekrarı 3 yıl iPhone SE, iPhone 5S ve 6S'den daha iyi pil ömrü sunuyor 3 yıl iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 5s fiyat karşılaştırması 3 yıl iPhone SE'nin kamera özellikleri ve ilk resmi test fotoğrafları 3 yıl Karşınızda tüm detaylarıyla yeni 9.7 inçlik iPad Pro 3 yıl iPhone SE ve 9.7inç iPad Pro fiyatı ve çıkış tarihi 3 yıl Kendisi küçük performansı büyük: iPhone SE 3 yıl Akıllı 3D modellemeyle yüz ifadeleri gerçek zamanlı kontrol edilebilecek 3 yıl Apple ve Samsung arasında OLED işbirliği iddiası 3 yıl Küçük ekranlı iPhone SE’nin müşteri kitlesi hazır mı? 3 yıl Uçakta alev alan iPhone 6 paniğe yol açtı 3 yıl iPhone 7 kulaklığının sızdırıldığı iddia ediliyor 3 yıl Panasonic yardımcı robot sistemleri hayatımızı kolaylaştırmaya geliyor 3 yıl IETT hack'lendi mi? 3 yıl Kiwano, Samsung bileşenleri ile en güvenli Hoverboard'u yaptığı iddiasında 3 yıl Instagram'ın "kullanıcıları düşünüyoruz" sözlerinin arkasında reklam kaygısı var 3 yıl Twitter bugün 10 yaşına girdi 3 yıl Huawei başkanı çift kameralı Huawei P9'la görüntülendi 3 yıl Geliştiricilerin OS X'e ilgisi artıyor 3 yıl Bugün yayınlanması beklenen iOS 9.3 sürümü ne gibi yenilikler sunuyor? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Playstation VR Amazon'da kapış kapış gitti Sonraki İnsan gibi koşabilen robot: DURUS-2D 3 yıl Bu kara delik Güneş'ten 1000 kat daha güçlü parıltılar yayabiliyor 3 yıl Mobilite: iPhone SE, Meizu Pro 6 ve dahası... 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia kartlar, benchmark testlerine düşmeye başladı 3 yıl HTC 10, Super LCD 5 ekran ve 3000 mAh kapasiteli pille gelecek 3 yıl İngiltere semalarını aydınlatan dev meteorun muhteşem görüntüleri 3 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri geliyor 3 yıl Tissot Smart-Touch akıllı saati karşınızda 3 yıl iPad Air 3: Beklentiler ve muhtemel özellikler 3 yıl DxOMark: En iyi kameraya sahip telefon Samsung Galaxy S7 Edge 3 yıl Sızıntıların kurbanı bu kez Samsung Galaxy J7 (2016) 3 yıl Microsoft, Chrome eklentilerini Edge üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor 3 yıl Twitter, 140 karakter ile yoluna devam edecek 3 yıl Windows 10'lu Alcatel Idol 4 Pro, benchmark skorlarında göründü 3 yıl Warcraft filminden yeni fragman ve poster 3 yıl Snapdragon 820'li ZTE A2017 GFXBench skorlarında görüldü 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge detaylı inceleme videosu 3 yıl Bang & Olufsen ve LG televizyon üretmek için güçlerini birleştiriyor 3 yıl Google, global çevrimiçi reklam pastasının üçte birine hakim 3 yıl Ruslardan çılgın plan: Mars yolculuğunda nükleer destek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim