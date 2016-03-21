Playstation VR Amazon'da kapış kapış gitti

Sony'nin sanal gerçeklik kaskı Playstation VR'ın önsiparişleri çok kısa sürede tükendi. Sony'nin bir süre önce 399 dolardan (Avrupa'da 399 Avro) önsiparişe açtığı cihazın Amazon'un Fransa, Almanya ve İngiltere şubelerinde kısa sürede tükendiği rapor ediliyor.

Amazon'un ana sitesinde de en çok satan ürün olmayı başaran Playstation VR'ın yerel perakendecilerde de bulunması çok zor. Örneğin Avustralya'daki EB Games'te mağaza başına sadece 1 adet önsipariş kabul ediliyor. Cihazın şimdiden büyük ilgi uyandırdığı açık.

Diğer taraftan Playstation VR Ekim ayında satışa çıkacak olmasına karşın Avrupa'da dağıtılacak ilk parti ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Bu yüzden Türkiye'deki oyuncular bir süre daha beklemek zorunda kalabilirler. Hatırlarsanız Sony Playstation 4'te de benzer bir strateji izlemişti.

http://www.tweaktown.com/news/51165/playstation-vr-becomes-1-best-seller-amazon/index.html