Playstation VR satışları 3 milyona ulaştı

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla Playstation VR başlık satışlarının üç milyonu geride bıraktığını duyurdu. 2016'nın Ekim ayında satışa sunulan PS VR, satış rakamları anlamında rakiplerini büyük bir farkla geride bırakmış durumda.



Ancak Playstation 4'ün toplamda 80 milyondan fazla sattığını düşünürsek 3 milyonluk PS VR satışı elbette çok da etkileyici görünmüyor. Bu anlamda PS4 sahiplerinin sadece yüzde 4'ü gibi çok küçük bir kısmının sanal gerçeklik gözlüğüne ilgi duyduğunu görüyoruz.



Sony ise PS VR'ın satış rakamlarından genel anlamda memnun görünüyor. Sanal gerçeklik konusunda son zamanlarda çok fazla olumsuz yorum yapılmasına rağmen Playstation VR'ın, rakipleri Oculus Rift ve HTV Vive'a nazaran yine de görece başarılı bir çizgide ilerlediği söylenebilir.



Sony ayrıca yapılan açıklamada Temmuz ayı itibarıyla toplam 21.9 milyon sanal gerçeklik oyun ve uygulaması sattıklarını belirtiyor. En çok oynanan PlayStation VR oyunlarının listelesi sırasıyla şu şekilde:

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

PlayStation VR Worlds

Rec Room

Resident Evil 7: Biohazard

The Playroom VR

Job Simulator

Until Dawn: Rush of Blood

Batman: Arkham VR

Farpoint

Superhot VR