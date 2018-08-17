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Playstation VR satışları 3 milyona ulaştı

Sony'nin 2016 yılında piyasaya sürdüğü Playstation VR, 3 milyonluk satış rakamını geride bıraktı. Yapılan açıklamaya göre PS VR, 2018'de şu ana kadar toplam 1 milyon adet satmış.
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla Playstation VR başlık satışlarının üç milyonu geride bıraktığını duyurdu. 2016'nın Ekim ayında satışa sunulan PS VR, satış rakamları anlamında rakiplerini büyük bir farkla geride bırakmış durumda.

Ancak Playstation 4'ün toplamda 80 milyondan fazla sattığını düşünürsek 3 milyonluk PS VR satışı elbette çok da etkileyici görünmüyor. Bu anlamda PS4 sahiplerinin sadece yüzde 4'ü gibi çok küçük bir kısmının sanal gerçeklik gözlüğüne ilgi duyduğunu görüyoruz.

Sony ise PS VR'ın satış rakamlarından genel anlamda memnun görünüyor. Sanal gerçeklik konusunda son zamanlarda çok fazla olumsuz yorum yapılmasına rağmen Playstation VR'ın, rakipleri Oculus Rift ve HTV Vive'a nazaran yine de görece başarılı bir çizgide ilerlediği söylenebilir.

Sony ayrıca yapılan açıklamada Temmuz ayı itibarıyla toplam 21.9 milyon sanal gerçeklik oyun ve uygulaması sattıklarını belirtiyor. En çok oynanan PlayStation VR oyunlarının listelesi sırasıyla şu şekilde:
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • PlayStation VR Worlds
  • Rec Room
  • Resident Evil 7: Biohazard
  • The Playroom VR
  • Job Simulator
  • Until Dawn: Rush of Blood
  • Batman: Arkham VR
  • Farpoint
  • Superhot VR 

https://venturebeat.com/2018/08/16/red-kite-games-shows-that-work-for-hire-can-be-rewarding-and-without-crunch/ Yorum Yaz
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burakdc 9 ay
eksi yanlarını bırakacak olursak bu cıhaz cesıtlı onlıne siteler harici ( amerikada akrabası olup amazondan sıparıs veren yada araya 10000 lerce hatırlı kısı sokup alanlar dısında) turkiyedeki tekno marketlerden alınabılıyormu.
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karaköy_soğancısı 9 ay
pixel pixel hesap makinesi gibi adamın kafasının içine ediyor heleki hafif bi aksiyon oyunu oynayın başınız pervane gibi dönüyor...
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siyahtemas 9 ay
Bunu aktif olarak kullanan var mı? vive gibi düşük çözünürlükte mi herşey?
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Umutcan 9 ay siyahtemas
Vive'dan daha düşük çözünürlüğü.
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