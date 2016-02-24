Playstation VR yarışa beklenenden erken çıkabilir

Sony'nin Playstation 4 için geliştirdiği sanal gerçeklik kaskı Playstation VR beklediğimizden erken bir tarihte piyasaya çıkabilir. Gamestop her ne kadar cihazın 2016 yılının sonunda piyasaya çıkacağını söylese de Sony kanadı bu iddiayı kısa sürede yalanlamıştı. Şimdiyse Sony, Playstation VR'a özel bir konferans düzenleyeceğini açıkladı.





15 Mart tarihinde San Francisco'da düzenlenecek Playstation VR konferansına sadece basın mensupları davet edilecek ve muhtemelen cihazın son hali gösterilecek. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihinin de bu konferansta belli olacağını düşünüyoruz; çünkü Sony burada cihazın müşteriye satılacak son halini gösterecektir.





Eğer Sony daha önce söz verdiği gibi Playstation VR'ı 2016 yılın ilk dönemlerinde piyasaya çıkarırsa Oculus Rift ve HTC Vive ile mücadelesinde büyük avantaj yakalayacaktır. Bildiğiniz gibi HTC Vive Nisan başında, Oculus Rift ise Mart sonunda satışa çıkacak.

http://www.engadget.com/2016/02/23/sony-playstation-vr-gdc/?ncid=txtlnkusaolp00000595