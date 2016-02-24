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Playstation VR yarışa beklenenden erken çıkabilir

Oculus Rift ve HTC Vive'dan aylar sonra piyasaya çıkacağı düşünülen Playstation VR bir sürpriz yaparak rakipleriyle benzer tarihlerde piyasaya çıkabilir. Sony özel bir etkinliğe hazırlanıyor.
3 yıl
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Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Playstation VR yarışa beklenenden erken çıkabilir

Sony'nin Playstation 4 için geliştirdiği sanal gerçeklik kaskı Playstation VR beklediğimizden erken bir tarihte piyasaya çıkabilir. Gamestop her ne kadar cihazın 2016 yılının sonunda piyasaya çıkacağını söylese de Sony kanadı bu iddiayı kısa sürede yalanlamıştı. Şimdiyse Sony, Playstation VR'a özel bir konferans düzenleyeceğini açıkladı.

15 Mart tarihinde San Francisco'da düzenlenecek Playstation VR konferansına sadece basın mensupları davet edilecek ve muhtemelen cihazın son hali gösterilecek. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihinin de bu konferansta belli olacağını düşünüyoruz; çünkü Sony burada cihazın müşteriye satılacak son halini gösterecektir.

Eğer Sony daha önce söz verdiği gibi Playstation VR'ı 2016 yılın ilk dönemlerinde piyasaya çıkarırsa Oculus Rift ve HTC Vive ile mücadelesinde büyük avantaj yakalayacaktır. Bildiğiniz gibi HTC Vive Nisan başında, Oculus Rift ise Mart sonunda satışa çıkacak.

http://www.engadget.com/2016/02/23/sony-playstation-vr-gdc/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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sanalgozluk.com 3 yıl
www.sanalgozluk.com sitemizde sanal gerçeklik gözlükleri ve aksesuarlarının satışını yapıyoruz, aynı zamanda yetkili Sony satıcısı olduğumuz için Playstation VR Türkiye'de satışa açıldığı zaman ilk olarak sitemizden alım yapabileceksiniz. Takipte kalın ;)
www.sanalgozluk.com
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kadirirdem 3 yıl
vr lar en çok oyun sektöründe iş yapacak gibi duruyor....
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mementopolis 3 yıl
Son VR haberlerinden sonra özelliklerde fiyatları dudak uçuklatan çinstendi. Muhtemelen , PsVr'a özel oyun ve içerikle kendi Uçuk fiyatını söyleyecektir :D açıkcası vr konsoldan pahalı olursa çok Pis Gülerim
. Geçici bir heves gibi duruyor ya neyse .
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Master_Evil 3 yıl
avmlerde artık sanal gerçeklik gözlüklerini bolca görmeye başladım, playstation ilk çıkaranlardan olması lazım ki satsın
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GoldPunch 3 yıl mementopolis
mementopolis

Son VR haberlerinden sonra özelliklerde fiyatları dudak uçuklatan çinstendi. Muhtemelen , PsVr'a özel oyun ve içerikle kendi Uçuk fiyatını söyleyecektir :D açıkcası vr konsoldan pahalı olursa çok Pis Gülerim
. Geçici bir heves gibi duruyor ya neyse .

Konsoldan pahalı olacağı kesin gibi. Oculus Rift 699 dolar, HTC Vive 799 dolar. PS4'ün 399 dolar olduğunu düşünürsek en iyi ihtimalle 499 dolar altı olacağını sanmıyorum.
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blackzeros 3 yıl
sonynin pek bir yarisi olacak mi bilemiyorum , ps4 ve cok guclu bir ps'si olan adam belki diger vr cihazlrıyla sony vr arasında kalir.e o kadar parası olan adamda hepsini alir muhtemelen ,yoksa bir rakibi yok sonynin vr icin.
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Kasatka 3 yıl
Marttaki konferansta her seyi belli olur. E3 2016,da yani bu seneki e3 de de ps4 vr bundle u 700 eurodan (max) piyasaya surerler.
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Fenomenon 3 yıl
Olması gereken de bu zaten. Oyun sektörü vr'den çok iyi yararlanabilir. Sony belki vr cihazını xperia ile de uyumlu yapabilir
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