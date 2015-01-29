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Playstation müzik servisine Spotify ile devam edecek

4 yıl
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4
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Playstation müzik servisine Spotify ile devam edecek
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Sony bugün Playstation Network için yeni müzik yayın servisini duyurdu. Sony Music Unlimited'in kapatılacağını açıklayan şirket yeni dönemde Spotify'ın Playstation üzerinden müzik servisini sunacağını açıkladı. Playstation'un yeni müzik servisi olacak PlayStation Music, Spotify ortaklığı ile bahar aylarında 41 ülkede servise başlayacak.

PlayStation Music adı altında servise başlayacak hizmet ilk olarak Playstation ve Xperia akıllı cihazlar için kullanılabilir olacak. Spotify ile ortaklığa gidilmesi ise PSN kullanıcı adı ve şifresiyle servise giriş yapmalarına da olanak sağlayacak. PSN hesaplarında Spotify Premium üyeliği bulunacak olan kullanıcılar Sony'nin destekleyeceği her platformda premium üyeliklerini kullanabilecekler. Premium üyeliği bulunmayan ve almak istemeyen kullanıcılar da servise aynı şekilde erişebilecek fakat ücretsiz özelliklerden faydalanabilecekler. Yeni servis kullanıcılara oyun oynarken arka planda müzik dinleyebilme imkanı da sunacak.

Music Unlimited ise 29 Mart 2015 tarihinde kapatılacak, 28 Şubat 2015 tarihinden itibaren Music Unlimited servisinden faydalanma hakkı bulunan kullanıcılara ise yeni hizmette 30 günlük Spotify Premium hediye edilecek.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Herkes platformları birleştirme peşinde
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Gece772 4 yıl
Oyun satmazsa müzik satar devam....
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umut_baris 4 yıl
Bu da uydu alıcısına anten olur.
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doctor_bey 4 yıl
Arka planda müzik dinleme olayı çok iyiymiş
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