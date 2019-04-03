Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Poco Launcher karanlık mod özelliği ile güncellendi

Xiaomi tarafından Pocophone F1 modeliyle duyurulan Poco Launcher yeni bir güncelleme aldı. Güncellemedeki en büyük değişim karanlık mod özelliğinin eklenmesi. Detaylar haberimizde.
1 ay
2,5b
1
6
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Poco Launcher karanlık mod özelliği ile güncellendi
Tam Boyutta Gör
Xiaomi’nin uygun fiyatlı alt markasının ilk modeli Pocophone F1 yeni bir arayüz ile birlikte sunulmuştu. Firmanın MIUI arayüzüne kıyasla daha çok saf Android deneyimine yakın olan Poco Launcher, Google Play mağazasına da eklendi. Bu sayede Poco Launcher’ın farklı özelliklerini seven diğer kullanıcıların da arayüzden yararlanabilmesi sağlanıyor. Bugün gelen güncelleme ile Poco Launcher’a yeni özellikler kazandırıldı.

En önemli değişim karanlık mod

Son dönemin popüler özelliği karanlık mod Poco Launcher’a geldi. Hem gözü dinlendiren hem de AMOLED ekranlı cihazlarda batarya tasarrufu sağlayan karanlık modu, Poco Launcher’ın 2.6.5.7 sürümüyle deneyimleyebilirsiniz. Ayarlar kısmında arka plan bölümünden karanlık modu seçebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama çekmecesi için saydamlık ayarı da geldi.

Poco Launcher karanlık mod özelliği ile güncellendi
Tam Boyutta Gör

Güncellemede belirtilen diğer değişimler, çift tıklamayla ekran kilidi (destekleyen tüm cihazlarda), simge değişimleri, arayüzü yavaşlatan hataların giderilmesi, uygulama kasasına özel uygulamaların eklenebilmesi gibi sıralanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple News Plus servisine ilk 48 saatte 200 bin kişi abone oldu"

Firmanın popüler arayüzü MIUI da sistem çapında karanlık mod özelliği ile güncelleniyor. Özellikle Android Q’nun da sistem çapında karanlık mod özelliği ile geleceği öğrenildikten sonra bu özelliği sunan uygulama ve arayüz sayısı hızla arttı.

Google Play: Poco Launcher 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.android.globallauncher Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmet2576 1 ay
Şu an denedim karanlık modu. Her yerde çalışmıyor, kötü yapmışlar sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 ay
Siyah tema, siyah arka plan kullanmak sadece oled ve amoled ekranlarda değil LCD ekranlarda da enerji tasarrufu sağlıyor ve piksellerin ömrünü uzatıyor. Siyah renk diğer renklerin aksine ekranın aşırı ışık parlamasına sebep olmadığı için göz sağlığı içinde çok önemli.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 1 ay Virtual Reality
Şu ips lcd ekranlarda always on display kullanabilsek keşke. Custom romlarda ve play store'da ayrı uygulama olarak kullanabiliyoruz ama amoled kadar verimli olmuyor ne yazık ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Karanlık modun gelmedi uygulama kalmayacak gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Vettel 1 ay
iphone a nasıl yüklerim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fearless_tr 1 ay S.Vettel
Google store gir poco launcher iphone yaz indir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Snapchat çaresizlikle Foursquare tarzı check-in denemesi yapıyor 1 ay Oppo Reno Lite modelinin görselleri TENAA’da ortaya çıktı 1 ay Volkswagen'den yeni otonom ve elektrikli SUV konsepti: I.D. Roomzz 1 ay İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak 1 ay PlayStation için İlkbahar İndirimleri başladı 1 ay BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi! 1 ay WhatsApp sonunda grup davetleri yönetim özelliklerini ekledi 1 ay Otomobil satışlarındaki sert düşüş Mart ayında da devam ediyor 1 ay Evrim engelleyici ilaçlar, bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesini yavaşlatabilir 1 ay Android için Spark e-postalara ferahlık getiriyor 1 ay Sızıntı: Apple Watch Series 5 bir firmanın hayatını kurtaracak! 1 ay Helio P35 ve 16 MP ön kameralı Oppo A7n resmen tanıtıldı 1 ay Swatch aleyhine açtığı davada Apple haksız bulundu 1 ay Merakla beklenen 'Joker' filminin ilk fragmanı yayınlandı! 1 ay Windows telefonlara bir darbe de Instagram'dan geldi 1 ay iPad mini: Toplama Apple tablet 1 ay Denizbank yıl bitmeden Dubai merkezli Emirates NBD'ye satılacak 1 ay Microsoft e-kitap mağazasını kapattı 1 ay Samsung Galaxy S7 artık sadece üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak 1 ay 2020 Ford Explorer PHEV tanıtıldı: 450 beygirlik motoruyla Avrupa'da da satılacak 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Poco Launcher karanlık mod özelliği ile güncellendi Sonraki Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı 1 ay Google'ın güvenlik anahtarı Titan, artık Firefox ve Edge ile çalışıyor 1 ay Yeni Ford Puma'dan ilk resmi görsel geldi: Bu yıl satışa sunulacak 1 ay Gmail'e e-posta zamanlama özelliği geldi 1 ay PlayStation Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Yiğit’e önemli görev 1 ay Müzik sektörü gelirlerinin yarısı çevrim içi müzik sistemlerine gitti 1 ay Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Asus ZenFone 6Z ortaya çıktı 1 ay 2020 iPhone modellerinin ekran boyutları sızdırıldı 1 ay Avengers: Endgame ön satışları bilet sitelerini çökertti 1 ay Apple News Plus servisine ilk 48 saatte 200 bin kişi abone oldu 1 ay Google Plus son kullanıcıya kapandı 1 ay 2019 Ford Kuga resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha sportif 1 ay 2019 Ford Tourneo Custom'ın hibrit versiyonu tanıtıldı 1 ay NASA, Europa görevi uydusunun anten testini yapıyor 1 ay Kan testleri preeklampsinin teşhisini erkenden yapabilecek 1 ay Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir 1 ay Otomotiv sektöründen gelen en yaratıcı 1 Nisan şakaları (2019) 1 ay Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu 1 ay AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi 1 ay Uygun fiyat, uygun performans? "Steelseries Rival 105 incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim