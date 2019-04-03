Poco Launcher karanlık mod özelliği ile güncellendi

Xiaomi’nin uygun fiyatlı alt markasının ilk modeli Pocophone F1 yeni bir arayüz ile birlikte sunulmuştu. Firmanın MIUI arayüzüne kıyasla daha çok saf Android deneyimine yakın olan Poco Launcher, Google Play mağazasına da eklendi. Bu sayede Poco Launcher’ın farklı özelliklerini seven diğer kullanıcıların da arayüzden yararlanabilmesi sağlanıyor. Bugün gelen güncelleme ile Poco Launcher’a yeni özellikler kazandırıldı.

En önemli değişim karanlık mod

Son dönemin popüler özelliği karanlık mod Poco Launcher’a geldi. Hem gözü dinlendiren hem de AMOLED ekranlı cihazlarda batarya tasarrufu sağlayan karanlık modu, Poco Launcher’ın 2.6.5.7 sürümüyle deneyimleyebilirsiniz. Ayarlar kısmında arka plan bölümünden karanlık modu seçebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama çekmecesi için saydamlık ayarı da geldi.

Güncellemede belirtilen diğer değişimler, çift tıklamayla ekran kilidi (destekleyen tüm cihazlarda), simge değişimleri, arayüzü yavaşlatan hataların giderilmesi, uygulama kasasına özel uygulamaların eklenebilmesi gibi sıralanabiliyor.

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Firmanın popüler arayüzü MIUI da sistem çapında karanlık mod özelliği ile güncelleniyor. Özellikle Android Q’nun da sistem çapında karanlık mod özelliği ile geleceği öğrenildikten sonra bu özelliği sunan uygulama ve arayüz sayısı hızla arttı.

Google Play: Poco Launcher

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.android.globallauncher