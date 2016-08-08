Pokemon Go, ilk ay gelir rekorunu kırdı





Mobil platformların belki de en çok konuşulan oyunu haline gelen Pokemon Go, gelir rekorlarını da alt üst etmeye başladı. Oyun, ilk ay en yüksek gelir elde eden yapım oldu.









Sensor Tower tarafından yapılan analize göre, Pokemon Go ilk ay bittiğinde 200 milyon dolar gelir bıraktı. Bu şimdiye kadar ilk ay itibariyle elde edilen en yüksek gelir. Daha önce, Clash Royale oyunu ilk ayda yaklaşık 125 milyon dolar ile rekor kırmıştı.









Özelikle Japonya çıkışından itibaren oyunun gelirlerinde sert bir yükseliş yaşandı. Anavatanında milyonlarca kullanıcı, merakla bekledikleri oyunu adeta bağrına bastı.









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Elbette 200 milyon dolar içerisinde sadece Nintendo'nun payı yok. App Store ve Google Play kesintisi, geliştirici Niantic'in payı ve kalan miktarın üçlü ortaklık arasında dağıtımı ile Nintendo'nun eline çok daha az bir miktar geçiyor. Zaten firma, oyun gelirlerinden büyük bir pay alamadığını belirtmişti.





Pokemon Go yapımının önünde önemli bir potansiyel mevcut. Uygulama gelirlerinin yanında sponsor Pokemon noktaları gibi stratejiler ile gelirler kısa sürede milyar dolar sınırını geçecektir.