Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pokemon Go, ilk ay gelir rekorunu kırdı

Mobil platformların belki de en çok konuşulan oyunu haline gelen Nintendo ve Niantic imzalı Pokemon Go, gelir rekorlarını da şimdiden alt üst etmeye başlamış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,1b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil platformların belki de en çok konuşulan oyunu haline gelen Pokemon Go, gelir rekorlarını da alt üst etmeye başladı. Oyun, ilk ay en yüksek gelir elde eden yapım oldu. 


Sensor Tower tarafından yapılan analize göre, Pokemon Go ilk ay bittiğinde 200 milyon dolar gelir bıraktı. Bu şimdiye kadar ilk ay itibariyle elde edilen en yüksek gelir. Daha önce, Clash Royale oyunu ilk ayda yaklaşık 125 milyon dolar ile rekor kırmıştı. 


Özelikle Japonya çıkışından itibaren oyunun gelirlerinde sert bir yükseliş yaşandı. Anavatanında milyonlarca kullanıcı, merakla bekledikleri oyunu adeta bağrına bastı. 


Ayrıca Bkz. "Lego Star Wars: Güç mobilde uyanıyor"

Elbette 200 milyon dolar içerisinde sadece Nintendo'nun payı yok. App Store ve Google Play kesintisi, geliştirici Niantic'in payı ve kalan miktarın üçlü ortaklık arasında dağıtımı ile Nintendo'nun eline çok daha az bir miktar geçiyor. Zaten firma, oyun gelirlerinden büyük bir pay alamadığını belirtmişti. 

Pokemon Go yapımının önünde önemli bir potansiyel mevcut. Uygulama gelirlerinin yanında sponsor Pokemon noktaları gibi stratejiler ile gelirler kısa sürede milyar dolar sınırını geçecektir. 

https://techcrunch.com/2016/08/07/pokemon-go-crosses-200m-in-global-revenue-one-month-into-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 3 yıl en beğenilen
Yazı boyutunu çok küçültmüşsünüz.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 3 yıl alemburda34
alemburda34

Yazı boyutunu çok küçültmüşsünüz.

Editörümüz yazıyı suda unutmuş..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
twitter a lütfen pokemon go nun Türkiye ye gelmesi için niantic firmasına yazalım ısrarcı olalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCapedCrusader 3 yıl
Proje güzel, elde hazır fikir de mevcut. AR ilk defa böyle kullanıldığı için ilgi de çekti haliyle. Cumartesi akşam kadıköy'den vapura giderken bir grup genç vardı ellerinde telefon ash ketchum şapkalı vardı bir kaç tane de. İyi mi, kötü mü anlayamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl en beğenilen
Yazı boyutunu çok küçültmüşsünüz.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 3 yıl alemburda34
alemburda34

Yazı boyutunu çok küçültmüşsünüz.

Editörümüz yazıyı suda unutmuş..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dünyanın ilk sanal gerçeklik uydusu 2017'de fırlatılacak 3 yıl Güncellenen Prisma artık çok daha hızlı ve yetenekli 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ön siparişleri patlama yaptı 3 yıl GoPro Hero5 modeli dahili GPS modülüne sahip olabilir 3 yıl Instagram'dan sonra Facebook da Snapchat'i kopyaladı 3 yıl HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın 3 yıl Airbnb 850 milyon dolar yatırımla 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştı 3 yıl Sony Xperia XR detaylanıyor 3 yıl LeEco Le Pro 2 "Tasarım ve Kamerada Döktüren" telefonu inceliyoruz 3 yıl Düz ekranlı Samsung amiral gemilerine elveda 3 yıl Evlerdeki akıllı kilitlerin yüzde 75'i hack'lenebiliyor 3 yıl Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap" 3 yıl Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Wild Cards 3 yıl Türkiye’de caps’lerin en meşhur adamı bu kez reklam filminde oynadı 3 yıl Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung 3 yıl Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik 3 yıl IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı 3 yıl Yeni Apple Watch iki farklı modelle gelebilir 3 yıl Yeni bir güvenlik açığı, 900 milyon Android cihazını etkiliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pokemon Go, ilk ay gelir rekorunu kırdı Sonraki Suicide Squad gişedeki yolculuğuna rekorla başladı 3 yıl Mobilite: 6GB RAM'li Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7, LG V20 ve dahası... 3 yıl Dünyanın en güçlü roket motorunun testine bir de böyle bakın 3 yıl Volkswagen benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek 3 yıl News Republic platformu satılıyor 3 yıl Apple’dan yapay zeka alanında önemli satın alma 3 yıl İran'da Pokemon Go oynamak artık yasak 3 yıl GTX 1000 mobil serisi, bu ay içerisinde tanıtılabilir 3 yıl Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri 3 yıl Yeni Mercedes Sprinter tamamen elektrikli bir modelle gelebilir 3 yıl Türk yapımı Hocus, App Store’da bu hafta ücretsiz 3 yıl Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın 3 yıl Sony SRS-XB3 "Ekstra Bass" bluetooth hoparlörü inceliyoruz 3 yıl Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak 3 yıl Yeni nesil MSI Titan serisinde çift güç adaptörü desteği olacak 3 yıl Dünyaca ünlü torrent arama sitesi Torrentz kapandı 3 yıl IKEA, Instagram'ı 18. yüzyıla götürdü 3 yıl ABC, Star Wars dizisi için görüşme halinde olduklarını açıkladı 3 yıl FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı 3 yıl Xbox One S, 16nm yonga setiyle dikkat çekiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim