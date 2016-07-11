Pokemon Go patladı, Nintendo hisseleri 7.5 Milyar Dolar değer kazandı

Nintendo’nun Pokemon efsanesi geçen yıl beta sürecine başladığında, kimse bu kadar büyük bir etki yapacağı tahmin etmiyordu. Sanki yıllardır bugünü bekliyormuş gibi, büyük bir olumlu hava oluşmuş durumda. Firma tarihindeki en değerli günlerini yaşıyor.

Artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go, bir hafta gibi kısa bir süredir belirli ülkelerde oynanabiliyor ancak Nintendo’nun hisseleri şimdiden yüzde 24.5 değer kazanmış durumda. Firmanın hisseleri 1983 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 193$ seviyesine çıkan hisse senetleri ile, Nintendo’nun pazar değeri de 7.5 milyar dolar artış gösterdi.

Pokemon aslında Nintendo ile özdeşleşmiş olsa da, tam olarak Nintendo’nun markası değil. Nintendo, konseptin geliştiricisi ve oyunun geliştiricisi tarafından kurulmuş Pokemon International ortaklığı altında faaliyet gösteriyor. Yani oyunun geliri üçe bölünüyor ancak buna rağmen Nintendo’nun yükselişi dikkat çekici.

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Pokemon Go, indirmeye sunulduğu ilk gün tahmini olarak 3.6-3.9 milyon dolar arasında oyun içi gelir elde etti. Firmanın karlarını artırabilmesi için bu ivmenin korunması lazım. Ayrıca, önemli pokemonların bedel ödeyen işletmelerin bulunduğu noktalara sabitlenmesi gibi gelir modelleri de yakın zamanda devreye girecek.

Pokemon Go oyununun bu açıdan büyük bir potansiyeli var ve firmanın bunu nasıl kullanacağı merak konusu. İlk aşama hali hazırda zorlanan sunucuları güçlendirerek, oyunu tüm dünya geneline yaymak. Bundan sonra zaten belirli bir çizgi yakalanmış olacak.