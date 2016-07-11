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Pokemon Go patladı, Nintendo hisseleri 7.5 Milyar Dolar değer kazandı

Artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go, bir hafta gibi kısa bir süredir belirli ülkelerde oynanabiliyor ancak Nintendo’nun hisseleri şimdiden yüzde 24.5 değer kazanmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,1b
1
34
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun Pokemon efsanesi geçen yıl beta sürecine başladığında, kimse bu kadar büyük bir etki yapacağı tahmin etmiyordu. Sanki yıllardır bugünü bekliyormuş gibi, büyük bir olumlu hava oluşmuş durumda. Firma tarihindeki en değerli günlerini yaşıyor.

Artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go, bir hafta gibi kısa bir süredir belirli ülkelerde oynanabiliyor ancak Nintendo’nun hisseleri şimdiden yüzde 24.5 değer kazanmış durumda. Firmanın hisseleri 1983 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 193$ seviyesine çıkan hisse senetleri ile, Nintendo’nun pazar değeri de 7.5 milyar dolar artış gösterdi.

Pokemon aslında Nintendo ile özdeşleşmiş olsa da, tam olarak Nintendo’nun markası değil. Nintendo, konseptin geliştiricisi ve oyunun geliştiricisi tarafından kurulmuş Pokemon International ortaklığı altında faaliyet gösteriyor. Yani oyunun geliri üçe bölünüyor ancak buna rağmen Nintendo’nun yükselişi dikkat çekici.

Ayrıca Bkz. "Pokemon yakalarken otoyolu birbirine kattı"

Pokemon Go, indirmeye sunulduğu ilk gün tahmini olarak 3.6-3.9 milyon dolar arasında oyun içi gelir elde etti. Firmanın karlarını artırabilmesi için bu ivmenin korunması lazım. Ayrıca, önemli pokemonların bedel ödeyen işletmelerin bulunduğu noktalara sabitlenmesi gibi gelir modelleri de yakın zamanda devreye girecek.

Pokemon Go oyununun bu açıdan büyük bir potansiyeli var ve firmanın bunu nasıl kullanacağı merak konusu. İlk aşama hali hazırda zorlanan sunucuları güçlendirerek, oyunu tüm dünya geneline yaymak. Bundan sonra zaten belirli bir çizgi yakalanmış olacak. 

 

http://www.theverge.com/2016/7/11/12147600/nintendos-stock-pokemon-go Yorum Yaz
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Portraitclub 3 yıl en beğenilen
Bakkala git desen gitmez pokemon aramaya gider.
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GoldPunch 3 yıl
Nintendo'ya daha düne kadar hep kızıyordum, elinde Pokemon gibi bir güç var, şunu bir kullanamadınız diye. Tabi ki 3DS Pokemon oyunları çok başarılı ama Pokemon'u sevip 3DS'i olmayan o kadar çok oyuncu vardı ki...

Nintendo'nun şu aşamada oyunun serverlarını çok sağlam tutup bol bol güncellemelerle birlikte ilgiyi düşürmemesi lazım. Yapımcı Niantic'in de çok büyük bir firma olduğunu sanmıyorum. Nintendo akıllıysa en iyi yazılımcıları firmaya katması lazım. Çok büyük potansiyeli barındırıyor çünkü.
Nintendo'ya daha düne kadar hep kızıyordum, elinde Pokemon gibi bir güç var, şunu bir kullanamadınız diye. Tabi ki 3DS Pokemon oyunları çok başarılı ama Pokemo...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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turker03 3 yıl
yaa arkadaşlar, mobille ne alakası var. Adam gibi bir pokemon oyunu her şekilde tutar, patlar. Pcde, playstationda hala adam gibi pokemon yok. Yap söyle skyrim, gta gibi açık dünya bir pokemon oyunu o zaman gör rekor satışları
yaa arkadaşlar, mobille ne alakası var. Adam gibi bir pokemon oyunu her şekilde tutar, patlar. Pcde, playstationda hala adam gibi pokemon yok. Yap söyle skyrim,...
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hanahmet 3 yıl
bundan 2 - 3 sene önce buna benzer bir oyun fikri gelmişti aklıma. harita üzerinde mavi top, kırmızı top, sarı top gibi puanlara göre top yerleştirecektim. kullanıcı bulduğu top sayısına ve rengine göre puan kazanacaktı.
o zaman kime sorduysam "tutmaz bu oyun, böyle saçmalık olmaz, boşuna uğraşma" gibi cevaplar aldım. sonra da vazgeçtim.
yapsaydım tutarmıydı, yoo yine tutmazdı :D
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hanahmet 3 yıl
bundan 2 - 3 sene önce buna benzer bir oyun fikri gelmişti aklıma. harita üzerinde mavi top, kırmızı top, sarı top gibi puanlara göre top yerleştirecektim. kullanıcı bulduğu top sayısına ve rengine göre puan kazanacaktı.
o zaman kime sorduysam "tutmaz bu oyun, böyle saçmalık olmaz, boşuna uğraşma
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kucuker34 3 yıl
Yüklediğim le sildiğim bir oldu
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Angel of the Lord 3 yıl
Nintendo umarım Mario'da da böyle şeyler yapar. Mario'yu tattık en azından çocukken. Zelda'yı da deneyimlemek isterdim.
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umut_baris 3 yıl
KENDİ KIRAŞ, 101 OYNAYAN TRAMWAY İNSANI VARKEN BİZDE TUTMAZ BU.
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Seyrim 3 yıl
Nintendo önce konsollara farklı oyunlar yapsında.. Aynı oyunların bin çeşit versiyonu ile devam ediyoruz yola.. Hakkını vermek lazım öylede olsa oynatıyor oyunlar kendini.. :)
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
Ne bekleniyordu bilmiyorum ama Pokemonun adı bile satış demek, ki adamlar güzel konsept uyguladılar.. Zaten Niantic Ingress ile de acayip farklı iyi bir iş başarmıştı. iki güç birleşince oluşacak durum bu. Asıl ilerde sanal gözlüklerle etkileşim filan da olursa tadından yenmez.
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selcuk20 3 yıl
Kaç gündür çok önemli bir şeymiş gibi her tarafta Pokemon haberleri görmekten usandım. Dünyada onlarca önemli olay varken bir oyunla insanları ne güzel idare ediyorlar.
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fotrsapka 3 yıl
Milleti sokağa döktüler helal olsun
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Swons 3 yıl
Böyle boş bi oyunu kral yaptınız ya helal
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