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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Polis, öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştı

Akıllı telefonlardaki parmak izi tarayıcısı güvenlik güçlerinin işlerini zorlaştırıyor. Florida polisi öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunun kilidini açmaya çalıştı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Parmak izi tarayıcısı artık her telefonda görebileceğimiz standart bir özellik haline gelmeye başladı. Günümüzde birçok telefonda yer alan bu teknoloji aynı zamanda suçluların telefonlarındaki bilgilere erişmek isteyen güvenlik güçlerinin işlerini de zorlaştırıyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum bile onların görevini yapmasını engellemeye yetmemiş. Zira Florida polisi geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya imza attı.
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Yayınlanan habere göre Florida polisi, vurduğu kişinin cenazesine katıldı. Ancak bu ziyaret sanıldığı gibi bir saygı gösterisinden ziyade cesedin parmak izini kullanarak telefonun kilidini açmaya yönelik bir girişimdi. İki dedektif cenazeye gelerek öldürülen Linus F. Phillip'in cesedini görmek istemişler. Bunun ardından ise cesedin ellerini telefonun parmak izi sensörüne tutarak telefonun kilidini açmaya çalıştıkları belirtiliyor.

Cesetlerin parmak izinin kullanılması yasal

Öldürülen adamın nişanlısı Victoria Armstrong ise "Kendimi saygısızlığa uğramış ve ihlal edilmiş hissettim" dedi. Olayın hikayesine göre polis yasalara aykırı şekilde renklendirimiş camları olan şüpheli bir araç görüyor. Daha sonrasında ise aracı süren Phillip'le konuşmak için yanına gidiyorlar. Arabadan esrar kokusu aldıklarını iddia eden polisler arama yapmak üzereyken Phillip kaçıyor ve benzin istasyonunda vurularak öldürülüyor.
ABD'de akıllı telefonların kilidini açmak için cesetlerin parmak izlerinin kullanılması yasal. Forbes'in yakın tarihli bir raporuna göre, güvenlik güçleri aslında birkaç yıldır bu yöntemi kullanıyor. Daha önce de yaşanan benzer vakalara bakılırsa bu oldukça yaygın olarak uygulanan bir yöntem haline gelmiş durumda.

http://www.tampabay.com/news/publicsafety/Cops-used-dead-man-s-finger-in-attempt-to-access-his-phone-It-s-legal-but-is-it-okay-_167262017 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen
iPhone X kullanmıyormuş.
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s_mail 1 yıl
Olayın hikayesine göre polis yasalara aykırı şekilde renklendirimiş camları olan şüpheli bir araç görüyor. Daha sonrasında ise aracı süren Phillip'le konuşmak için yanına gidiyorlar. Arabadan esrar kokusu aldıklarını iddia eden polisler arama yapmak üzereyken Phillip kaçıyor ve benzin istasyonunda vurularak öldürülüyor.

Bizde adam pompalı silah ile birini öldürür gider birini rehin alır. hatta bacağına sıkar o sırada polislerimiz ezikçe ne olur silahını bırak falan diye iknaya devam eder. Sık kafasına gitsin. o silahı eline alan birini gördüğün an indireceksin kardeşim.
Olayın hikayesine göre polis yasalara aykırı şekilde renklendirimiş camları olan şüpheli bir araç görüyor. Daha sonrasında ise aracı süren Phillip'le konuşm...
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mfselektronik 1 yıl
Bi dokun bin ah işit.
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DnzIrmk 1 yıl
Amerikada bireysel silahlanmanın boyutundan dolayı, polisler tam paranoyaklar ve çoğu ruh hastası. Elinde silah falan yokken direndi diye zeka engelliyi vuranmı ararsın, sokakta yaşayan evsiz yaşlı adamı vuran, şoklayan mı ararsın, kimlik sorup, cüzdanımda diyince, çıkar diyip, elini göğsüne atınca vuran mı ararsın.
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GeçerkenUğradı 1 yıl
Polisimiz, askerimiz çok vefalı gerçekten ne varsa bizim millette var bu yüzden her değerimize sahip çıkalım.
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mfselektronik 1 yıl
Vahşet cenaze sahibinin izni olmadan akıl alacak bir şey değil.
Adam öldükten sonra hakkındaki tüm davalar düşmüştür.
Kaldıki kilidi kırılamayacak hiç bir telefon yoktur.
Amerikan polisin nasıl vahşileşebildiğinin ispatı.
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BlueDay_86 1 yıl
Demekki yasal bir iş yapmamış. Yasal olarak parmak izini adli tıptan alabilirdi zaten
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Statistik 1 yıl
açabilmişler mi peki?
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hacı.basat 1 yıl
ABD polis ve kolluk gücü konusunda dünyayı çoook geriden takip ederdi ama son yıllarda biliyoruzki iş çığrından çıktı, medyada çok vukuatları haber yapıldı ama beni en çok elindeki sigarayı yere atmadığı için elektrik vererek öldürdükleri vatandaşın görüntüleri etkilemişti, yani o kadar polisin hiç biri o adamı o kadar uzun sürede öldürürken imtina etmediler, ABD'de bunlara normal dava da açılamıyor, sadece polislerin kariyer düzenlemeleriyle oynuyorlar, normalde idam yada ömür boyu hapis gibi şeyler olması gerekir.
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agent1453 1 yıl
Amerikalı polislerde çok gaddar direk öldürüyorlar.
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10ff 1 yıl agent1453
olması gereken bu.
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s_mail 1 yıl
Olayın hikayesine göre polis yasalara aykırı şekilde renklendirimiş camları olan şüpheli bir araç görüyor. Daha sonrasında ise aracı süren Phillip'le konuşmak için yanına gidiyorlar. Arabadan esrar kokusu aldıklarını iddia eden polisler arama yapmak üzereyken Phillip kaçıyor ve benzin istasyonunda vurularak öldürülüyor.

Bizde adam pompalı silah ile birini öldürür gider birini rehin alır. hatta bacağına sıkar o sırada polislerimiz ezikçe ne olur silahını bırak falan diye iknaya devam eder. Sık kafasına gitsin. o silahı eline alan birini gördüğün an indireceksin kardeşim.
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FightFor1 1 yıl s_mail
Amerikaya özeniyorsan git amerikada yaşa. Orada biri sırf kaçtı diye, sırf siyah renkli derisi var diye acımadan birilerini vurabiliyorlar. Burada da o istediğin olursa birgün, senin veya bir yakınının elinde sanki silah gördüm diyerek kafanıza sıkarlar umarım. Polisin görevi suçu engellemek ve suçluyu yargı önüne çıkarmaktır, yargılamak ve ceza vermek, mahkemelerin işidir. Burası teksas değil.
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esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen
iPhone X kullanmıyormuş.
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Naytsniffır 1 yıl esmerbuyucu
Bu konudan bunu çıkardın ya tebrikler
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zero fear 1 yıl esmerbuyucu
Yüzünü taratırlardı "X" kullanıyor olsaydı. Ama cesette dakikalar içinde büyük fiziksel değişimler olduğu için büyük ihtimalle tanımazdı ve oley ölünce telefonunuzun açılmamasını istiyorsanız İphone X alın!
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