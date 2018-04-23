Polis, öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştı

Parmak izi tarayıcısı artık her telefonda görebileceğimiz standart bir özellik haline gelmeye başladı. Günümüzde birçok telefonda yer alan bu teknoloji aynı zamanda suçluların telefonlarındaki bilgilere erişmek isteyen güvenlik güçlerinin işlerini de zorlaştırıyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum bile onların görevini yapmasını engellemeye yetmemiş. Zira Florida polisi geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya imza attı.

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Yayınlanan habere göre Florida polisi, vurduğu kişinin cenazesine katıldı. Ancak bu ziyaret sanıldığı gibi bir saygı gösterisinden ziyade cesedin parmak izini kullanarak telefonun kilidini açmaya yönelik bir girişimdi. İki dedektif cenazeye gelerek öldürülen Linus F. Phillip'in cesedini görmek istemişler. Bunun ardından ise cesedin ellerini telefonun parmak izi sensörüne tutarak telefonun kilidini açmaya çalıştıkları belirtiliyor.

Cesetlerin parmak izinin kullanılması yasal

Öldürülen adamın nişanlısı Victoria Armstrong ise "Kendimi saygısızlığa uğramış ve ihlal edilmiş hissettim" dedi. Olayın hikayesine göre polis yasalara aykırı şekilde renklendirimiş camları olan şüpheli bir araç görüyor. Daha sonrasında ise aracı süren Phillip'le konuşmak için yanına gidiyorlar. Arabadan esrar kokusu aldıklarını iddia eden polisler arama yapmak üzereyken Phillip kaçıyor ve benzin istasyonunda vurularak öldürülüyor.

ABD'de akıllı telefonların kilidini açmak için cesetlerin parmak izlerinin kullanılması yasal. Forbes'in yakın tarihli bir raporuna göre, güvenlik güçleri aslında birkaç yıldır bu yöntemi kullanıyor. Daha önce de yaşanan benzer vakalara bakılırsa bu oldukça yaygın olarak uygulanan bir yöntem haline gelmiş durumda.

http://www.tampabay.com/news/publicsafety/Cops-used-dead-man-s-finger-in-attempt-to-access-his-phone-It-s-legal-but-is-it-okay-_167262017