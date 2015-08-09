Popüler YouTube istemcisi myTube güncellendi, video yükleme desteği geldi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan YouTube istemcisi myTube, önemli özelliklerle beraber 2.4 sürümüne güncellendi.

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, Windows Phone ve Windows tarafında aldığı yeni sürümüyle ise tarihinde ilk defa kişilerin YouTube'a video yüklemesine destek vermeye başladı. Aynı zamanda yüklenen videoları silme desteğini de veren uygulama, yine ilk defa yorum beğenme / beğenmeme özelliği kazandı, kanal için arama sunmaya başladı ve son olarak bilinen birçok hatadan kurtuldu.

2,25 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/mytube-windows-phone-upload-videos-update