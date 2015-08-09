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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler YouTube istemcisi myTube güncellendi, video yükleme desteği geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler YouTube istemcisi myTube güncellendi, video yükleme desteği geldi
 
Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan YouTube istemcisi myTube, önemli özelliklerle beraber 2.4 sürümüne güncellendi.
Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, Windows Phone ve Windows tarafında aldığı yeni sürümüyle ise tarihinde ilk defa kişilerin YouTube'a video yüklemesine destek vermeye başladı. Aynı zamanda yüklenen videoları silme desteğini de veren uygulama, yine ilk defa yorum beğenme / beğenmeme özelliği kazandı, kanal için arama sunmaya başladı ve son olarak bilinen birçok hatadan kurtuldu.
2,25 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/mytube-windows-phone-upload-videos-update Yorum Yaz
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ardicli2000 4 yıl
Android ve iOS dünyası için benzer hangi uygulamalar var? Android de pvstar+ kullanıyordum ancak son dönemlerde çalışmamaya başladı. Ekran kapalı YouTube dan müzik dinlemek çok güzel oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Microsoft Specialist 4 yıl ardicli2000
ardicli2000

Android ve iOS dünyası için benzer hangi uygulamalar var? Android de pvstar+ kullanıyordum ancak son dönemlerde çalışmamaya başladı. Ekran kapalı YouTube dan müzik dinlemek çok güzel oluyor.

sonra wondowsto rosmo yootobe yok. işe bakın *resmi olan da zaten düzgün değilmiş
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Guest-684118601 4 yıl ardicli2000
ardicli2000
Android ve iOS dünyası için benzer hangi uygulamalar var? Android de pvstar+ kullanıyordum ancak son dönemlerde çalışmamaya başladı. Ekran kapalı YouTube dan müzik dinlemek çok güzel oluyor.

Ogtube
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