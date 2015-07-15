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Popüler YouTube istemcisi myTube, yine geniş bir güncelleme aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler YouTube istemcisi myTube, yine geniş bir güncelleme aldı
 
Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan YouTube istemcisi myTube, geniş bir listeyle beraber 2.3 sürümüne güncellendi.
Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, Windows Phone tarafından yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak birçok önemli hatadan kurtuluyor, diğer kanalların çalma listelerine abone olabiliyor, daha önceki beğenme ya da beğenmemeleri hatırlayabiliyor, video indirmesi bittiği zaman bildirim verebiliyor, yine indirme sırasında dosya boyutunu gösterebiliyor, videolardaki kalite ayarını daha hızlı gösteriyor ve mobil veri açıkken video oynatma öncesi konu hakkında bilgilendirme mesajı verebiliyor.
MyTube Windows tarafından aldığı güncellemeyle ise büyük karo desteğine kavuşuyor, fare hareketleri oynatıcı kontrollerini ortaya çıkartıyor, video oynatılırken fare imleci gizlenebiliyor, bünyesine YouTube kısayol tuşları ekleniyor, birçok hatadan kurtuluyor ve son olarak klavyedeki yön tuşlarıyla öneriler arasında seçim yapılabiliyor.
2,25 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/mytube-update-includes-playlist-bookmarking-new-download-qualities-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 4 yıl
Uygulama dışına video ve mp3 indirse süper olacak.
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the voyager 4 yıl
arkadaşlar gece yatarken youtube açıyorum fakat bir süre sonra bazen 10 dakika bazen 20 dakika bazen yarım saat sonra kendi kendine duruyor ayarlarda öyle bir seçenek falan da yok sebebini bilen var mı?
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