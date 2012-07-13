Popüler sosyal ağ Digg, Betaworks firmasına satıldı

Bir dönemin en popüler sosyal ağları arasında gösterilen ve 164 milyon dolarlık marka değerine ulaşan Digg, 500 000$ gibi düşük bir fiyatla Betaworks firmasına satıldı.





İnsanların hikayelerini ve haberlerini paylaştıkları ve en beğenilen içeriklerin anasayfaya konulduğu bir sosyal ağ olan Digg, 2004 yılında girişimci Kevin Rose tarafından kurulmuştu. 2006 yılında kazandığı 60 milyon dolar gelirle BusinessWeek dergisinin kapağında yer almıştı.





Ancak Facebook ve Twitter gibi oluşumların ataklarına cevap veremeyince hızla gerileyen Digg'in kurucusu Kevin Rose da geçen yıl Google'a katıldı. Mayıs ayında da önemli sayıda çalışan Washington Post bünyesine geçti. 2008 yılında Kevin Rose, Google'ın 200 milyon dolarlık satın alma teklifini geri çevirmişti.





Halen ayda 7 milyon ziyaretçisi bulunan platform, Wall Street Journal gazetesinin haberine göre 500 000$ karşılığında BeatWorks tarafından satın alındı. Bit.ly ve Chartbeat gibi sitelerin kurucusu olan Betaworks, Digg'i, Twitter ve Facebook'un rakibi olmasını planladığı News.me haber blog sitesine ekleyecek.





Digg hissedarlarına ortaklıktan küçük bir miktar teminat olarak verilecekken, yatırımcılarına ise herhangi bir pay verilmeyecek. Betaworks tepe yöneticisi John Borthwick, Digg'in de patronu olacak.





Sayısı her geçen gün artan sosyal ağ pazarında, kullanıcılara yenilikçi ve heyecan uyandırıcı özellikler sunamayan platformların rekabetin gerisinde kaldıkları bir gerçek ve buna pek çok örnek gösterilebilir.