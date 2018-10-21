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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche Mission E Cross Turismo konsepti üretime giriyor

Alman marka Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkardığı Mission E Cross Turismo konseptinin üretim versiyonunu yapacağını duyurdu. Elektrikli otomobil tek şarjla 500 km yok gidebilecek.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Porsche, elektrikli Mission E Cross Turismo konseptinin üretim versiyonunu yapacağını açıkladı. Alman marka, elektrikli otomobili üretmek için Zuffenhausen tesisinde 300'den fazla ek çalışanı işe alacak.
Ayrıca Bkz. "Volkswagen ilk elektrikli araç fabrikasını Çin'de kuruyor"
Porsche Mission E Cross Turismo konsepti bu yılın başlarında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Araç 600 beygir güç üreten çift elektrik motoruna sahip Mission E konseptini temel alıyor. Ayrıca 3.5 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabildiğini belirtelim.

Tek şarjla 500 km menzil sunacak

Saatte maksimum 250 kilometre hıza çıkabilen Porsche Mission E Cross Turismo konsepti ayrıca tek şarjla yaklaşık 500 km yol kat edebiliyor. Porsche henüz otomobilin üretim versiyonunun yapımına ne zaman başlayacağını açıklamadı. Taycan'ın ise 2019 yılında seri üretime girmesi bekleniyor.

https://www.carthrottle.com/post/its-official-the-porsche-mission-e-cross-is-going-into-production/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pspoor 7 ay
Daha ortada bir arac yok, ama sadece rakamlara bakarak bile Teslanin ne kadar onde oldugu goruluyor.
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