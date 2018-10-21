Porsche Mission E Cross Turismo konsepti üretime giriyor

Porsche, elektrikli Mission E Cross Turismo konseptinin üretim versiyonunu yapacağını açıkladı. Alman marka, elektrikli otomobili üretmek için Zuffenhausen tesisinde 300'den fazla ek çalışanı işe alacak.

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Porsche Mission E Cross Turismo konsepti bu yılın başlarında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Araç 600 beygir güç üreten çift elektrik motoruna sahip Mission E konseptini temel alıyor. Ayrıca 3.5 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabildiğini belirtelim.

Tek şarjla 500 km menzil sunacak

Saatte maksimum 250 kilometre hıza çıkabilen Porsche Mission E Cross Turismo konsepti ayrıca tek şarjla yaklaşık 500 km yol kat edebiliyor. Porsche henüz otomobilin üretim versiyonunun yapımına ne zaman başlayacağını açıklamadı. Taycan'ın ise 2019 yılında seri üretime girmesi bekleniyor.

https://www.carthrottle.com/post/its-official-the-porsche-mission-e-cross-is-going-into-production/