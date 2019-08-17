Porsche Taycan'ın 0-200 km/s hızlanma süresi 10 saniyenin altında

Geçtiğimiz günlerde, Porsche Taycan'ın test görüntüleri yayınlanmıştı. Alman otomobil devi şimdi de ilk elektrikli otomobilinin bir başka videosunu paylaştı. Görünüşe bakılırsa araç, performansı ile beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

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Yayınlanan videoda otomobilin 0-200 km/s hızlanma süresine vurgu yapılıyor. Taycan'ın 10 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 200 km/s hıza ulaşabildiğini görüyoruz. Yani gözle görülür bir güç kaybı yaşamadan art arda 26 kez saatte 200 kilometre hıza çıkmayı başarıyor.

Geri sayım başladı

Porsche ilk eletkrikli otomobilini 4 Eylül 2019 tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Aracın 600'ün üzerinde beygir gücüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 500 kilometre civarında bir sürüş menzili sunacağını belirtelim.

Araç şu an itibarıyla 30.000 ön sipariş almış durumda. Taycan ile ilgili diğer tüm detayları önümüzdeki ay hep birlikte öğreneceğiz.