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Porsche Taycan'ın 0-200 km/s hızlanma süresi 10 saniyenin altında

Porsche ilk elektrikli otomobilini 4 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte sahneye çıkaracak. Taycan'ın 10 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 200 km/s hıza ulaşabildiğini gösteren bir video yayınlandı.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde, Porsche Taycan'ın test görüntüleri yayınlanmıştı. Alman otomobil devi şimdi de ilk elektrikli otomobilinin bir başka videosunu paylaştı. Görünüşe bakılırsa araç, performansı ile beklentileri fazlasıyla karşılayacak.
Ayrıca Bkz. "Porsche Taycan için geri sayım başladı: İşte tanıtım tarihi"
Yayınlanan videoda otomobilin 0-200 km/s hızlanma süresine vurgu yapılıyor. Taycan'ın 10 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 200 km/s hıza ulaşabildiğini görüyoruz. Yani gözle görülür bir güç kaybı yaşamadan art arda 26 kez saatte 200 kilometre hıza çıkmayı başarıyor.

Geri sayım başladı

Porsche ilk eletkrikli otomobilini 4 Eylül 2019 tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Aracın 600'ün üzerinde beygir gücüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 500 kilometre civarında bir sürüş menzili sunacağını belirtelim.
Araç şu an itibarıyla 30.000 ön sipariş almış durumda. Taycan ile ilgili diğer tüm detayları önümüzdeki ay hep birlikte öğreneceğiz.


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TheCaliph_ 3 sa. en beğenilen darkaura
Torunlarına gerek yok şu an bile çoğu insan benzinli araçları anca yolda görüyor.
İngiltere'de 19-20 bin olan Renault elektrikli B sinifi araci TR'de 236 bin TL.
Torunlarına gerek yok şu an bile çoğu insan benzinli araçları anca yolda görüyor.İngiltere'de 19-20 bin olan Renault elektrikli B sinifi araci TR'de 236 b...
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zotacing 2 sa.
Batarya teknolojisinin gelişmesi ve uzun menzil döneminin ar-ge'sini yapanlar, bunun hayata geçme yılı olarak 2150 ve sonrası diyorlar, biz görmeyeceğiz yani.
Ayrıca, 500 kilometre civarında bir sürüş menzili sunacağını belirtelim.
Maksimum 300-350km yapacak demektir, hala çok vasat menzil olayı.
Ayrıca şu arabanın fiyatı Türkiye'de 2 milyon TL'den aşağı olmaz, ekonomi veya çevrecilik olayı saçma bu paralara.
Gider Panamera GTS alır keyfime bakarım o paralara.
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deniz_1903 12 dk. zotacing
Kimmiş bu uzmanlar, kaynak alalım. İşkembeden sallamakla olmuyor. BP, exxon gibi petrol şirketleri bile 2040'da elektrikli araçların yüzde 10-15 pay alacağını öngörüyolar. Yüzde 40'a varan tahminler var. Sen 2150'ye kadar bekleyedur, Norveçte elektrikli araç satışları yüzde 50'yi geçti. Bir sürü model piyasaya girdi bu sene, yenileri de yolda. Menziller artıyor, batarya teknolojisi gelişiyor, daha gelişmiş katı hal bataryalar da yolda.
Diğer bir sallamasyon iddian aracın 300-350km menzili olacağı. 500 km tahminen wltp testi öngörüsüdür. Gerçek koşullara yakındır. Şehir dışında 400-450km şehir içinde ise 550-600km gidebilir tek şarj ile. Üstelik yarım saatte yüzde 80'e kadar dolabiliyor. Avrupa ve Amerika'da şarj istasyonları deli gibi yaygınlaşıyor, şehirler öncelikle dizel sonra da bütün içten yanmalı araçları yasaklama planları yapıyor. Birçok şehir elektrikli otobüslere geçmeye başladı. Özetle dönüşüm başladı çoktan, değil 2150, 2100'de dahi yollarda bir tane bile fosil yakıtlı araç kalacağını sanmıyorum.
insideevs.com/...
electrive.com/...
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darkaura 3 sa.
batarya teknolojisi bir kac tik daha ilerlediginde benzinli mazotlu araclari buhar lokomotifleri gibi tarihe gomecek. artik bundan yana bir suphe kalmadi. torunlarimiz benzinli araci ancak muzelerde gorebilecek.
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TheCaliph_ 3 sa. darkaura
Torunlarına gerek yok şu an bile çoğu insan benzinli araçları anca yolda görüyor.
İngiltere'de 19-20 bin olan Renault elektrikli B sinifi araci TR'de 236 bin TL.
1 Yanıt Yanıtla +6
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