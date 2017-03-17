Porsche, Tesla’nın yolundan gidecek: Mission-E’den haber var!

Porsche’nin %100 elektrikli araç projesi artık herkesin malumu. Panamera ile aynı sınıfta yer alacak bir model için çalışmalarını sürdüren Alman otomobil şirketi, 2015 yılında ortaya çıkardığı ilk konseptin ardından 3 yıl içerisinde modelin tüketicilerle buluşmaya hazır hale geleceğini söylemişti.

Mission-E adı verilen projenin detayları hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirketin CEO’su Oliver Blume, son paylaştığı verilerde Tesla benzeri bir yapının Mission-E’de de olacağı bilgisini aktardı. Konuşmaya göre araç, over-the-air yolu ile güncellemeler alacak ve yeni özelliklere kavuşabilecek.

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Tesla’da daha önce güncelleme ile pilin daha verimli kullanılması, otomatik pilot özelliğinin getirilmesi gibi durumlarla karşılaşmıştık. CEO konuşmasında “Örneğin stock olarak 400 beygir gücünde aldığınız aracı, bir güncelleme ile 450 beygire getirebileceğiz” gibi ifadeler kullanmış.

Porsche’nin Panamera ile aynı seviyede konumlandırılacak dediği %100 elektrikli otomobilin Seviye 4 otonom özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. 15 dakikalık şarj ile 500km menzile kavuşacağı söylenen aracın yılda 20 bin adetlik satış rakamına ulaşması hedefleniyor. Panamera ABD pazarında 80 bin dolardan satılıyor.