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Porsche, Tesla’nın yolundan gidecek: Mission-E’den haber var!

Tesla, elektrikli otomobiller alanındaki açtığı yol ile bu alanda fitili ateşlemenin yanı sıra diğer firmalara da yol gösterici bir pozisyonda. Porsche de Tesla benzeri özellikler sunacak. Peki nasıl?
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Porsche’nin %100 elektrikli araç projesi artık herkesin malumu. Panamera ile aynı sınıfta yer alacak bir model için çalışmalarını sürdüren Alman otomobil şirketi, 2015 yılında ortaya çıkardığı ilk konseptin ardından 3 yıl içerisinde modelin tüketicilerle buluşmaya hazır hale geleceğini söylemişti.

Mission-E adı verilen projenin detayları hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirketin CEO’su Oliver Blume, son paylaştığı verilerde Tesla benzeri bir yapının Mission-E’de de olacağı bilgisini aktardı. Konuşmaya göre araç, over-the-air yolu ile güncellemeler alacak ve yeni özelliklere kavuşabilecek.

Porsche, Tesla’nın yolundan gidecek: Mission-E’den haber var!
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Tesla’da daha önce güncelleme ile pilin daha verimli kullanılması, otomatik pilot özelliğinin getirilmesi gibi durumlarla karşılaşmıştık. CEO konuşmasında “Örneğin stock olarak 400 beygir gücünde aldığınız aracı, bir güncelleme ile 450 beygire getirebileceğiz” gibi ifadeler kullanmış. 

Porsche’nin Panamera ile aynı seviyede konumlandırılacak dediği %100 elektrikli otomobilin Seviye 4 otonom özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. 15 dakikalık şarj ile 500km menzile kavuşacağı söylenen aracın yılda 20 bin adetlik satış rakamına ulaşması hedefleniyor. Panamera ABD pazarında 80 bin dolardan satılıyor.


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Citizen'in Pengueni 2 yıl en beğenilen
Adamlar 80k ya panemara alıyor biz symbol alıyoruz işe bak.


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axaxa 2 yıl
Çok güzelmiş.
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rorschach_ 2 yıl
Ne tasarım be.
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Umutcan 2 yıl
Tüm firmaların bir anda elektrikli araç piyasasına girmeye çalışması çok iyi oldu. Ülkelerdeki şarj istasyonlarının yaygınlaşmasına
egzos emisyonlarının azalmasına katkı sağlayacaktır. Üstelik birbirleriyle rekabet ederlerken çok verimli bir batarya teknolojisi de bulabilirler.
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lj94 2 yıl
Direksiyonu sevesim geldi o ne güzel iç tasarım bee
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fullflavor1977 2 yıl
Bizim patates tarlasi yollarinda bu araclara yazik... ama gorunusu cok guzel.
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Citizen'in Pengueni 2 yıl en beğenilen
Adamlar 80k ya panemara alıyor biz symbol alıyoruz işe bak.


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Muguroz 2 yıl
15 dk şarj ile 500 km mi? Bu araç yollara çıksın "Porsche yapmış" dedirtir, bravo.
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tahir40 2 yıl
Bu mu Tesla'nın izi? 450BG'lik aracı 400 diye satıp sonra aa güncelleme geldi 450BG oldu aracınız... Yersen
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BekirTemel 2 yıl
Yolundan gidecek değil, gitmek zorunda.
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Xloud 2 yıl
Tisli iyi kü virsin
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5 etiket daha mission-e elektrikli otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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