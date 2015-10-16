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PowerUp FPV ile dünyayı kağıt uçaklardan görmek mümkün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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PowerUp FPV ile dünyayı kağıt uçaklardan görmek mümkün

2013 yılında yayınladığım bir haberle sizlere akıllı telefon ile kontrol edilebilen kağıt uçak projesi PowerUp'ı tanıtmıştık. Oldukça hafif tasarlanmış bir motor mekanizması olan PowerUp, elde hazırlanan kağıt uçaklara takılarak bu uçakları akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilir hale getirebiliyor ve böylelikle de çocukluğumuz ile teknoloji bir araya geliyordu. PowerUp'ın "FPV" olarak adlandırılan yeni sürümü ise konuyu bir adım daha yukarıya taşıyor.  
Parrot ortaklığında geliştirilen PowerUp FPV, yine aynı mantığı kullanıyor ve elde yapılan kağıt uçaklara takılıyor. Bünyesinde iki adet motor ve önceki çözümlerde yer almayan bir adet video kamera yer alan cihaz, bu kamera ile akıllı telefonlara WiFi üzerinden canlı görüntü aktarımı yapabiliyor ve böylece dünyaya kağıt uçağın görüş açısıyla bakılabiliyor.
Akıllı telefonların sanal gerçeklik başlıklarına takılmasıyla süreci çok daha gerçekli hale getiren PowerUp FPV, teknik detaylara indiğimiz zaman VGA çözünürlükte 30 kare/saniye görüntü kalitesi ortaya koyuyor, kamera modülünde görüntü sabitlemeye yönelik 3 eksenli jiroskop bulunuyor ve 550 mAh gücündeki değiştirilebilir lityum-iyon bataryasıyla 10 dakika boyunca havada kalabiliyor. 
Kağıt uçağın kontrolü 91 metre içerisinde akıllı telefon üzerinden yapılırken, PowerUp FPV'nin seri üretime geçebilmek adına Kasım ayında Kickstarter'da destek arayacağı belirtiliyor. Fiyatının 199$ seviyesinde olacağı söylenen ilginç ürün, yapabildiklerini ise aşağıda yer alan tanıtım videosuyla gözler önüne seriyor.
PowerUp FPV ile dünyayı kağıt uçaklardan görmek mümkün



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emir kustirika 4 yıl
süpermiş ya
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