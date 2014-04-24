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Project Tripod uygulaması Windows Phone'a özel olarak kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
273
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Project Tripod uygulaması Windows Phone'a özel olarak kullanıma sunuldu
Kısa süre içerisinde iOS ve Android platformlarına da geleceği belirtilen konum tabanlı fotoğraf uygulaması Project Tripod, Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlara özel olarak kullanıma sunuldu.

Sanal olarak kurulan tripod / üçayak birimleriyle, bir noktanın farklı zamanlarda aynı açıdan fotoğraflanmasına imkan tanıyan ve böylece fotoğrafı çekilen bölgenin değişimini gözler önüne serebilen Project Tripod uygulaması, başkaları tarafından kurulan sanal tripodlar üzerinden fotoğraf çekimi de sunabiliyor ve belirtildiği kadarıyla dünya çapında 1000'den fazla sanal tripod yer alıyor. Bu tripodları harita üzerinde gösterebilen uygulama, ücretsiz kullanıcılara 3 tripod ve 500 fotoğraf yükleme hakkı veriyor, fazlası içinse isteğe bağlı olarak ekstra içerikler satın alınabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Project Tripod uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/project-tripod-now-available-download Yorum Yaz
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