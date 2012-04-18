Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam için Avrupa'da ön sipariş alımları başladı

Haber Editörü
Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ndeki (MWC 2012) en dikkat çeken akıllı telefonlardan birisi Samsung'un i8530 Galaxy Beam modeli olmuştu. Projektör donanımı ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.6 Gingerbread versiyonunu bir araya getiren ilginç akıllı telefon için İngiltere'de Expansys ön sipariş alımlarına başladı.
Expansys'in 429.99 Pound yani 1.231 TL'den ön sipariş aldığı Galaxy Beam'in teknik özellik listesi merak edenler için şu şekilde;
- 124 mm x 64.2 mm x 12.5 mm ebatlarında ve 145.3 gram ağırlığında tasarım
- Dörtband (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği
- HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
- Android 2.3.6 işletim sistemi
- 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci
- 768 MB RAM
- TouchWiz 4.0 arayüzü
- 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran
- 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 1.3 megapiksel ön kamera
- 720p video kaydı
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
- 15 lümen parlaklığa sahip mini projektör (Görüntüyü 50-inç'e kadar büyütebiliyor)
- 2000 mAh batarya
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3,5 ay önceden ön siparişleri başlamıştı zaten, erken mi ?
Dünyanın üstelik pek çok farklı sektörde en başarılı firmalarından birisin, ama cahile maskara oldun, daha bir on sene de olmaya devam edeceksin...
Senin emeğine karşı forumlarda gördüğün bu muameleye ben acıyorum Vallahi...
Ics de gelırse bu cıhaza tadından yenmez. 768 mb ram zaten yeterlı olur desıre s cıhazımda hıcbır sıkıntıya yol acmamıstı aynı ram duzeyı.
Bunlar işin şakası tabi ki. Farklı bir cihaz ve samsungu sağdan soldan özellik çalmakla suçlayan insanlara hoş bir yanıt bu inovatf eylem. Yalnız pil ve ısınma sorunlarından korkmuyorda değilim. Neyse bakalım çıksında görelim.