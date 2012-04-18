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Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam için Avrupa'da ön sipariş alımları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,8b
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23
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam için Avrupa'da ön sipariş alımları başladı
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Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ndeki (MWC 2012) en dikkat çeken akıllı telefonlardan birisi Samsung'un i8530 Galaxy Beam modeli olmuştu. Projektör donanımı ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.6 Gingerbread versiyonunu bir araya getiren ilginç akıllı telefon için İngiltere'de Expansys ön sipariş alımlarına başladı.
Expansys'in 429.99 Pound yani 1.231 TL'den ön sipariş aldığı Galaxy Beam'in teknik özellik listesi merak edenler için şu şekilde;
  • 124 mm x 64.2 mm x 12.5 mm ebatlarında ve 145.3 gram ağırlığında tasarım
  • Dörtband (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği
  • HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
  • Android 2.3.6 işletim sistemi
  • 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci
  • 768 MB RAM
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran
  • 8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 1.3 megapiksel ön kamera
  • 720p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
  • 15 lümen parlaklığa sahip mini projektör (Görüntüyü 50-inç'e kadar büyütebiliyor)
  • 2000 mAh batarya
Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam için Avrupa'da ön sipariş alımları başladı
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonu hiç kullanan war mı yyaa almaı dusunuorum ii ise alcam
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hamzavav 7 yıl
bekleyip emsallerinin çoğalmasını görmek lazım.
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sedat79 7 yıl
bu kadar erken beklemiyordum.
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jovanovic 7 yıl sedat79
sedat79

bu kadar erken beklemiyordum.

3,5 ay önceden ön siparişleri başlamıştı zaten, erken mi ?
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DH Misafiri 7 yıl
ereyonda 1 500 tl fiyatı en sevdiğim duvarda film izlemek ama pahalı ama spot alacağım ıraktan bu tlf sevdim
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DH Misafiri 7 yıl
Acaba bu özelliğini bilgisayarda kullanabiliyor muyuz? misal pc ye baglayıp call of vs oyunları duvara yansıtıp büyük ekranda gibi :)
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sertacarslan 7 yıl
Yahu Samsung, nereden benzettin şu bir iki modelini elmaya armuta...
Dünyanın üstelik pek çok farklı sektörde en başarılı firmalarından birisin, ama cahile maskara oldun, daha bir on sene de olmaya devam edeceksin...
Senin emeğine karşı forumlarda gördüğün bu muameleye ben acıyorum Vallahi...
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__Nikolaus__ 7 yıl
Bu telefon da projeksıyon olayını yenı ogrendım ve arastırdıgım baska cıhazda da bu ozellıgı goremedım. nedense forumda cok tutmamıs ram 1 gb dan 2 gb a cıksa forumda sayfalarca tartısma olur valla ben bayagıdır galaxy s3 beklıyorum ama benım su an kı atrıx ımden bana farklı olarak daha ıyı fotograf cekımı daha hızlı bır ıslemcı ve belkı de daha fazla ram suncak yanı standart ozellıklerın gelısmıs halı fakat beam de kı projeksıyon ozellıgı bende hıc mevcut olmayan bır ozellık ve sırf bunun ıcın ben galaxy beam alacagım. gece yatmadan uzanıp projeksıyonla telefondan 50 ınc goruntuyle fılm ızlemenın bana vercegı zevk 1.5 ram 4 cekırdeklı bır telefonun max 4.6 ınc boyutunda kı ekranından cok daha ıyı gelecektır.

Ics de gelırse bu cıhaza tadından yenmez. 768 mb ram zaten yeterlı olur desıre s cıhazımda hıcbır sıkıntıya yol acmamıstı aynı ram duzeyı.
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TikaMasala 7 yıl
Çin malı projektörlü telefonlardan tek farkı daha pahalı olması ve Samsung taklidi olması.
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E_Aydin35 7 yıl
Ya fiyat yüksek ama çok kullanışlı,yararlı güzel bir model, bir mühendisin,öğretmenin,öğrencinn sadece bu bile değil teknik özellik bakımından gayet yeterli çok iyi bir çözüm bence..
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laerrof 7 yıl
Bu telefonu hep takip ettim ama hala cevapsız kalan iki tane sorum var. İlk olarak o projektör çalışırken telefonda oluşan ısınma sonucu telefonu ters çevirip arka kapak üzerinde yumurta pişirilebilir miyiz? Sunumda karnımız acıkırsa falan iyi olur.
İkinci sorumsa sırf pil olayı yüzünden 1 saatte yapacağım sunumumu yarım saate indirgemek için kimden hızlı konuşma kursu almam gerekiyor?



Bunlar işin şakası tabi ki. Farklı bir cihaz ve samsungu sağdan soldan özellik çalmakla suçlayan insanlara hoş bir yanıt bu inovatf eylem. Yalnız pil ve ısınma sorunlarından korkmuyorda değilim. Neyse bakalım çıksında görelim.
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Barbaroscakir 7 yıl
CPU ve RAM kısıtlanmış, sadece projeksyona eğilim göstermişler anlaşılan.
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gyver 7 yıl
mozillanın konsept telefonu "seabird"e az kaldı
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