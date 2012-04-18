Projektör donanımlı Samsung Galaxy Beam için Avrupa'da ön sipariş alımları başladı

Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ndeki (MWC 2012) en dikkat çeken akıllı telefonlardan birisi Samsung'un i8530 Galaxy Beam modeli olmuştu. Projektör donanımı ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.6 Gingerbread versiyonunu bir araya getiren ilginç akıllı telefon için İngiltere'de Expansys ön sipariş alımlarına başladı.

Expansys'in 429.99 Pound yani 1.231 TL'den ön sipariş aldığı Galaxy Beam'in teknik özellik listesi merak edenler için şu şekilde;

124 mm x 64.2 mm x 12.5 mm ebatlarında ve 145.3 gram ağırlığında tasarım

Dörtband (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği

HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)

Android 2.3.6 işletim sistemi

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci

768 MB RAM

TouchWiz 4.0 arayüzü

4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran

8 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği

5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş

1.3 megapiksel ön kamera

720p video kaydı

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS

15 lümen parlaklığa sahip mini projektör (Görüntüyü 50-inç'e kadar büyütebiliyor)

2000 mAh batarya

