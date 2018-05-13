Promosyon kartlarını bir arada tutan uygulama: Stocard

Market, teknoloji mağazaları, kozmatik ve giyim mağazaları, hepsinin de bir promosyon kartı mevcut. Kimisi kullandıkça puan verirken, kimisi de özel indirim fırsatı sunuyor. Bu kartlardan hiç olmasa bir tanesi hemen hemen herkesin cüzdanında vardır. Stocard uygulaması cüzdanınızda bulunan promosyon kartlarınızı tek bir uygulama içerisinde bulundurarak cüzdanınızda yer açmanızı sağlıyor.

Stocard'ın kullanımı çok basit. Örneğin market alış verişlerinizde kullandığınız, bir kart var. Uygulamayı açıp kart ekleme butonuna basarak kart ekleme menüsüne geliyoruz. Önünüze kartlar listesi gelecek. Oradan kartı veren şirketi seçin, eğer yoksa da diğeri seçin. Daha sonra kartın üzerindeki barkodu uygulamanın kamerasına okutun. Stocard, barkodu okuyup, aynı barkodu kendi içerisinde oluşturacaktır. Eğer kartın üzerinde barkod yoksa, kart numaralarını girerek barkodu oluşturabilirsiniz. Uygulama, birden fazla kart tanıtmanıza olanak sağlıyor. Bu yüzden market, kozmatik, tekstil v.b. tüm kartlarınızı yükleyebilirsiniz. Tüm işlemleri bitirdikten sonra artık, alış veriş sırasında Stocard'ı açarak hangi kartı sunmak istiyorsanız seçin ve kasiyere verin. Sistem bu kadar basit.

Uygulama iOS ve Android marketlerde ücretsiz olarak indirilebiliyor. Stoard'ı indirmek için aşağıda bulunan bağlı olduğunuz uygulama marketinin linkine tıklayabilirsiniz.