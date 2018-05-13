Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Promosyon kartlarını bir arada tutan uygulama: Stocard

Hemen hemen herkesin cüzdanında promosyon kartları bulunuyor. İçlerinde sık kullandığınız da var hiç kullanmadığınızda. Stocard, bu kartları telefonunuza taşıyıp cüzdanda yer açmanızı sağlıyor.
1 yıl
3b
1
6
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Market, teknoloji mağazaları, kozmatik ve giyim mağazaları, hepsinin de bir promosyon kartı mevcut. Kimisi kullandıkça puan verirken, kimisi de özel indirim fırsatı sunuyor. Bu kartlardan hiç olmasa bir tanesi hemen hemen herkesin cüzdanında vardır. Stocard uygulaması cüzdanınızda bulunan promosyon kartlarınızı tek bir uygulama içerisinde bulundurarak cüzdanınızda yer açmanızı sağlıyor.
Stocard'ın kullanımı çok basit. Örneğin market alış verişlerinizde kullandığınız, bir kart var. Uygulamayı açıp kart ekleme butonuna basarak kart ekleme menüsüne geliyoruz. Önünüze kartlar listesi gelecek. Oradan kartı veren şirketi seçin, eğer yoksa da diğeri seçin. Daha sonra kartın üzerindeki barkodu uygulamanın kamerasına okutun. Stocard, barkodu okuyup, aynı barkodu kendi içerisinde  oluşturacaktır. Eğer kartın üzerinde barkod yoksa, kart numaralarını girerek barkodu oluşturabilirsiniz. Uygulama, birden fazla kart tanıtmanıza olanak sağlıyor. Bu yüzden market, kozmatik, tekstil v.b. tüm kartlarınızı yükleyebilirsiniz. Tüm işlemleri bitirdikten sonra artık, alış veriş sırasında Stocard'ı açarak hangi kartı sunmak istiyorsanız seçin ve kasiyere verin. Sistem bu kadar basit. 
Promosyon kartlarını bir arada tutan uygulama: Stocard
 
Uygulama iOS ve Android marketlerde ücretsiz olarak indirilebiliyor.  Stoard'ı indirmek için aşağıda bulunan bağlı olduğunuz uygulama marketinin linkine tıklayabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keremec 1 yıl
Carrefour kartı eklemiştim ama kasa uygulamanın verdiği barkodu okumuyordu her seferinde kasiyerin elle yazması gerekiyordu zaten artık çoğu yer telefon numarası kullanmaya başladı sildim bende uygulamayı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 1 yıl FrknEgeOztrk
İsmini tam hatırlayamadım şimdi. Sway gibi bir şeydi. Üzerinde lcd ekranı var kartın. Tüm kartlarınızı (banka kartı dahil) yüklüyorsunuz, hangisini kullanacaksanız seçip kullanıyorsunuz. Çipli kartları da tanıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FrknEgeOztrk 1 yıl
Fuze den bahsediyorsunuz sanırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl
Ağırlıklı olarak cep telefonu ve/veya e-posta sistemine dönmüş durumda.
Girişim mantıklı ve güzel ama dediğim gibi cep telefonu ile yeterli oluyor artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 1 yıl
İyi de bu kartların çoğu barkod değil direk manyetik okuma yapılıyor. Kartları fiziksel olarak saklayacak kart vardı bir tane ama o da Türkiye’de yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NimbleSoul 1 yıl simbolmina
Nfc ve rfid'li kartlar, kapı kilitleri vs. için Cards diye bir uygulama var. NFC varsa doğrudan kartı telefona kopyalıyor ama deneme fırsatı bulamadım. (kredi ve banka kartları da eklenebiliyor ama eklemenizi tavsiye etmem. her ne kadar Google onaylı uygulama olsa da, tüm kart bilgileriniz "hacklendik" ayağına sağda solda kullanılabilir. eklerseniz sadece alışveriş merkezi kartı gibi gözden çıkartılabilir kartları ekleyin" play.google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor 1 yıl HSBC, dünyanın ilk Blockchain temelli ticari işlemini gerçekleştirdi 1 yıl Google Asistan, Türkiye'ye geliyor: Tüm detaylar 1 yıl Volvo'ya göre Çin'deki üretim Avrupa'dan daha kaliteli 1 yıl Facebook 200 şüpheli uygulamayı askıya aldı 1 yıl Apple, 66 kişinin öldüğü uçak kazasından sorumlu tutuluyor 1 yıl Mt.Gox borsasının malvarlıkları satılmaya devam ediyor, yatırımcılar tepkili 1 yıl İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor 1 yıl Gmail'in web arayüzü artık çevrimdışı modda çalışabiliyor 1 yıl İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı 1 yıl Android P yaklaşan takvim etkinliklerini kilit ekranında gösterecek 1 yıl Windows 10, iOS ve Android ile kablosuz dosya paylaşımı yapabilecek 1 yıl İşte karşınızda OnePlus 6 1 yıl Atatürk Havalimanı apronunda uçak kazası [video] 1 yıl Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu 1 yıl Xiaomi’nin 5 yıllık telefon planı belli oldu 1 yıl Mercedes-AMG, 805 bg'lik hibrid V8'in üretileceğini açıkladı 1 yıl Güney Afrikalıların %47’si kripto para yatırımına ılımlı bakıyor 1 yıl Görme engelliler için geliştirilen Sesli Adımlar uygulamasının kullanım alanları genişliyor 1 yıl Çift motorlu Tesla Model 3 gelecek hafta siparişe açılıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Promosyon kartlarını bir arada tutan uygulama: Stocard Sonraki Tim Draper: “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en güvenli liman.” 1 yıl Deadpool 2 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Turkcell Zeka Küpü’nün yeni durağı Aydın 1 yıl Gigabyte SSD pazarına girdi: İlk modeller F/P oranıyla dikkat çekiyor 1 yıl Nvidia GTX 1170’in özellikleri sızdı: GTX 1080 Ti’ı yakalayabilir 1 yıl FIFA spikeri açıkladı: "FIFA 19'da UEFA Şampiyonlar Ligi olacak" 1 yıl BlackBerry KEY2'nin tanıtım tarihi belli oldu 1 yıl LG Q7 modelinde MediaTek izleri 1 yıl Gmail sizin için email yazacak: Teşekkürler yapay zeka 1 yıl 99 bin liradan başlayan fiyatı ile dikkat çeken Hyundai Kona’yı konuştuk 1 yıl Dizel motorlu araç devrinin bittiği fikrine katılıyor musunuz? [Anket#7] 1 yıl Blockchain derecelendirme sistemi kuruluyor 1 yıl Android SMS uygulaması, gelen doğrulama kodlarını tanıyacak 1 yıl Google Duplex yapay zekâ olduğunu karşıdakine mutlaka bildirecek 1 yıl Qualcomm ve Google sıfırdan bir Wear OS yongası tasarlıyor 1 yıl Android Netflix için ön izleme özelliği ekleniyor 1 yıl DJI Phantom 4 Pro V2.0 duyuruldu 1 yıl Renault ve Nissan, Çin'in lider batarya üreticisinden destek alacak 1 yıl Facebook, kendi kripto parasını çıkartabilir 1 yıl Güney Kore’nin en büyük borsasına dolandırıcılık baskını Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim