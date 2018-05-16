Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor

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Enerjide yerli üretimin arttırılması ve nitelikli personel açığının giderilmesi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Milli Enerji Eğitim Hamlesi” protokolü imzalandı.

Milli Enerji Eğitim Hamlesi kapsamında enerji sektörüne yönelik eğitim verecek meslek liseleri açılacak. İlk etapta 9 ilde 10 adet “Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Lisesi” açılacak. Bunlardan 3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak.

Enerji liseleri İstanbul, Hatay, Trabzon, Zonguldak, Kütahya, Artvin, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Sivas’a açılacak. Liselerde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonları olacak.

Tabii kaynaklar ve yenilenebilir enerji liselerinde verilecek eğitimler ile gençlerin üniversitede ilgi bölümlere yönlendirilmesi ve bunun sonucunda enerjide yerliliğin arttırılması amaçlanıyor.