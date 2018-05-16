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Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Milli Enerji Eğitim Hamlesi” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 10 adet enerji lisesi açılacak.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor
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Enerjide yerli üretimin arttırılması ve nitelikli personel açığının giderilmesi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Milli Enerji Eğitim Hamlesi” protokolü imzalandı.

Milli Enerji Eğitim Hamlesi kapsamında enerji sektörüne yönelik eğitim verecek meslek liseleri açılacak. İlk etapta 9 ilde 10 adet “Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Lisesi” açılacak. Bunlardan 3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak.

Enerji liseleri İstanbul, Hatay, Trabzon, Zonguldak, Kütahya, Artvin, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Sivas’a açılacak. Liselerde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonları olacak.

Tabii kaynaklar ve yenilenebilir enerji liselerinde verilecek eğitimler ile gençlerin üniversitede ilgi bölümlere yönlendirilmesi ve bunun sonucunda enerjide yerliliğin arttırılması amaçlanıyor.



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Black_Ang3l 1 yıl en beğenilen
Biraz gec kaldigimiz teknoloji.
Seneye faliyete girse 4 sene lise, 4 sene universite olsa; bu okulun meyvelerini 8 yil sonra gorecegiz.
Hadi bakalim. Ulkem icin hayirli olsun.
Biraz gec kaldigimiz teknoloji.Seneye faliyete girse 4 sene lise, 4 sene universite olsa; bu okulun meyvelerini 8 yil sonra gorecegiz.Hadi bakalim. Ulk...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Zagor_71 1 yıl
benim bildiğim meslek liseleri birşeyi geliştirecek icat edecek eleman yetiştirmez, ara eleman yani kalifiye işçi yetiştirir, yani bütün bu şamata montaj elemanı yetiştirmek içinmi yapılmış.
benim bildiğim meslek liseleri birşeyi geliştirecek icat edecek eleman yetiştirmez, ara eleman yani kalifiye işçi yetiştirir, yani bütün bu şamata montaj elema...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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yakup13 1 yıl
her ile üniversite , her bölüme ilave kontenjan , daha çok üniversiteli diye diye yeteri kadar çöplüğüne döndük , bu zihniyetin ürünü olduğunuda hesaba katınca çok umutlanmayın
bu alanda çalışma yapan kaç akademisyen varki bu alanda öğrenci yetiştirebilecek öğretmen olsun ?
lise açalım enerji sektörünü coşturalım.
faizi düşürelim enflasyon düşsün tezini savunan zihniyettende bu beklenir
her ile üniversite , her bölüme ilave kontenjan , daha çok üniversiteli diye diye yeteri kadar çöplüğüne döndük , bu zihniyetin ürünü olduğunuda hesaba katın...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Nihayet geleceğe yönelik adımlar atılıyor. İçi boş bir gelişme dahi olsa bunun lafının edilmesi bile bir gelişme bence. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında eleman yetiştirsek bu bile yeter ilk aşamada.
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burçak 1 yıl
Bence güzel bir gelişme. Keşke ortaokulların son sınıflarından devşirilen dahi çocukların yerleştirildiği; TUBİTAK LİSESİ, Roketsan Lisesi, Uçak Lisesi, Helikopter Lisesi, Füze Lisesi gibi liseler açılsa... Burada yetişen çocuklarımızda İtü, odtü gibi üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitimlerine devam etse... Ve bu arada stajlarını Tubitak, Roketsan, uçak parçaları üreten yerlerde yapsalar. Devlette bunları ileri de bu kurumlarda istihdam etse. Ama mağlesef bizde LYS'de ilk 15 bine giren çocuklar tıp yazıyor (izlenen politikanın sonucu), bu sıralamadan mühendislik ve temel bilimler yazanlarda sonrasında yurt dışına gidiyor.
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astralll 1 yıl
Enerji lisesini ilk kez duydum, ilginç...
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arel.gr 1 yıl astralll
kuyumculuk ve tasarımcısı liseleri v.s. nasıldı ?
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GATIRCAN 1 yıl
Üniversitelerde bunun mühendisliğini açtılar mezunları işsiz geziyor
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Şehmistan 1 yıl
Şimdiden diyorum meslek lisesi gibi olacak. Çocukların hayatını karartacaklar.
10 yıl sonra bu liseyi bitiren alıntılasın.
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Guest-005109EE3 1 yıl
imam hatip enerji lisesi
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yav he he aynen 1 yıl
madem meslek liselerindeki vasat öğrencilerin enerjisinin bol olduğunu biliyoruz. bunu niye fırsata çevirmiyoruz demişler
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ressi1 1 yıl
Enerjinin devri kapanıyor

1970 lerde yaşamıyoruz
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1BilimAdamı 1 yıl ressi1
ressi1
Enerjinin devri kapanıyor

1970 lerde yaşamıyoruz

Saçmalamayın bu yorumu yazdığımız cihazlar enerji ile çalışıyor. Türkiyenin en büyük cari açık kalemi enerji ve gelecek vaad eden bir proje hatta keşke imam hatip atılımlarından önce yapılsaydı bu hamle geç olsun güç olmasın aynı zamanda teknoloji ve yazılım ağırlıklı eğitim veren liselerde gerekiyor. Ben mekatronik müh. Mezunuyum ama bazı şeyleri lisede öğrenmeye başlamak gerekiyormuş 4 sene çok az günümüz yazılım, mekanik ve elektronik bilen kalifiye eleman gereksinimi için.
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yakup13 1 yıl
her ile üniversite , her bölüme ilave kontenjan , daha çok üniversiteli diye diye yeteri kadar çöplüğüne döndük , bu zihniyetin ürünü olduğunuda hesaba katınca çok umutlanmayın
bu alanda çalışma yapan kaç akademisyen varki bu alanda öğrenci yetiştirebilecek öğretmen olsun ?
lise açalım enerji sektörünü coşturalım.
faizi düşürelim enflasyon düşsün tezini savunan zihniyettende bu beklenir
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Zagor_71 1 yıl
benim bildiğim meslek liseleri birşeyi geliştirecek icat edecek eleman yetiştirmez, ara eleman yani kalifiye işçi yetiştirir, yani bütün bu şamata montaj elemanı yetiştirmek içinmi yapılmış.
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zdniz 1 yıl Zagor_71
en mantıklı en anlamlı yorum olmuş
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