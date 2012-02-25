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Proton ve Yes, Malezya'nın ilk 4G bağlantılı arabasını üretti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,8b
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde kullandığımız 3G mobil veri bağlantısı teknolojisinden kat kat daha hızlı veri aktarımı sunan 4G/LTE bağlantı teknolojisi ABD, Güney Kore ve Japonya'da büyük bir kesim tarafından kullanılmaya başlanmış durumda. 4G teknolojisine henüz geçiş yapan diğer bir ülke Malezya'da bu bağlantı ile uyumlu yeni bir araba modeli piyasaya sürüldü.
Malezya'lı araba üreticisi Proton ve cep operatörü Yes ortaklığında başlayan proje sonraki Proton araçlarında 4G bağlantısının standart bir özellik olması amacını güdüyor.
Projenin ilk örneği Proton P3-21A/Inspira modeli olacak ve sonraki aylarda piyasaya sürülecek.
Yes operatörü ülkenin tek 4G teknolojisini sunan operatörü ve ülkede yüzde 65'lik bir kapsama alanında 4G hizmeti veriyor. Yeni Proton aracı ülkenin 960km uzunluğundaki Kuzey-Güney Ekspres Yolu ve Doğu Sahil Ekspres Yolu'nun büyük bir kısmında 4G erişimi sağlayabilecek.
4G bağlantısı ile pek çok hizmete bağlanabilen aracın iç eğlence sistemi aynı zamanda mini bir ağ olarak görev yapıyor ve 5 cihaza kadar kablosuz bağlantı sunabiliyor. Uzaktan gerçek zamanlı araç tanılama, güvenlik ve lokasyon tabanlı hizmetler gibi uygulamalar Proton P3-21A modeli ile tüketiciye sunulacak.
Projenin hayata geçirilmesi adına bir Facebook yarışması başlayacak ve büyük ödül 35000$'lık Proton Inspira olacak. Ayrıca 3 adet iPad 2 ve bir adet Huddle 4G router diğer ödüller.

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tanrının kırbacı 7 yıl en beğenilen
4g değil de araba hoş duruyor
1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 5 yıl
güzelmiş, buraya ne zaman gelir
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TEOG Master 6 yıl
ipad alıp takmakla aynı
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DH Misafiri 6 yıl
milletin içinden geri zekalı dolu proton markasını bilmeden yorum yapıyorlar
demişlerki çakma model mitsubishiden, proton zaten geçmişte motorlarını ve dış tasarımını yapması için mitsubishi ile anlaşmıştır.
Şuanda yol tutuşu ve motor olarak LOTUSU satın ALMIŞ ve gen2 ve diğer yeni modellerde elektrikliside dahil bünyesine aldığı lotus mühendisleriyle çalışıyorlar.
Hattaaaa Proton Şu anda Çin de ve UZAK doğu ülkelerinde LOTUS YOUNGMAN MARKASIYLA SATILMAKTA.
Bilip incelemeden yorum yapan aptal insanlarımızı tebrik ediyorum!
-- O da arabamı !
--- Çakma!
--- Öle Markamı olur.!
--- Parçası bulunmaz
--- Satılmaz
--- Piyası yok
(Meşur Aptalca yorumlar)
bide 99 model 10.00TLik arabayı 2007-8 arabalarla kıyaslayıp ya buda arbamı diyorlar beni hasta ediyorlar.
dip not : lotus ve protonun amacı çok donanımlı araçları donanımsız araçlardan ucuza sunmaktır.
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68mahmut68 6 yıl
Proton'un diğer 2 4G'Lİ modeli...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

PROTON PREVE



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

PROTON SUPRİMA S
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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acbold 7 yıl
Müthiş bir düşünce bence.Aynı anda internete bağlanabileceksiniz,uzun yolculuklarda arabayı kullanan kişi dışındakiler laptop vs taşınabilir cihazlarla 4g sayesinde internete bağlanabilecek.Yolculuğu kolaylaştıracak belkide eğlenceli hale getirecek.Kısa süreli kullanımlarda ise GPS internete bağlı olacak ve online olarak aradığınız yeri araştırabileceksiniz.
Hatta dahada ileri gidilip ön paneldeki yol bilgisayarına kamera cihazı eklenip uzun yolculuklarda kamera kaydı vs koyulabilir.Fotoğraflar çekilebilir.Ve anında sosyal platformlardan paylaşılıp hoş bir paylaşım sağlanmış olur :)
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wayerlatsou 7 yıl
Tamda bana verilen 4G projesi için ne tasarlayacam diye düşünürken ampül yandı ha konu sahibine çok teşekkürler ben tasarıma geçeyim:D
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E_Aydin35 7 yıl
Araba çok güzel, şu adamların simalarına baklın ya pişkin pişkin gülüyorlar.:):)
Ama kapsama ve erişim alanı baya yeterli 960 km
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Nightmare70 7 yıl
Valla amerikada 10-15 bin dolara satılan 2008 model passatlar Türkyiede 50-60 bin Tl'ye satılıyor.Bırak 4g 10g ile bile bağlansa yinede almam alamam daha doğrusu bu ülkede bize araba almak haram :) Audi TT RS net fiyatı 49.000 euro vergilerle 310.000 TL'ye satılıyor gerisini siz hesaplayın
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Emre_z3 7 yıl
Bildiğin Mitsubishi Lancer klonu bu kadar olur!.. Protondan beklemezdim, güzel özgün tasarımları vardı.
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pirasa 7 yıl
daha önce konusunuda açmıştım forum.donanimhaber.com/...
malezyada proton çok tuttuğu için mitsubishi araçları proton olarak satılıyor böylece kazan-kazan oluyor
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furkant1 7 yıl
:))
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bocekgrafik 7 yıl
Arabanın dış tasarımı gerçekten de harika olmuşsa da, aynı şeyi içi için söyleyemeyeceğim.
Haberde kullanılan resmi balıkgözü objektifle çektikleri için adamların suratları nasıl çıkmış baksanıza. 'Adamların yüzü neden böyle yamuk' diye soran olursa, cevabı bu.
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furkant1 7 yıl
Allahım evo9la ne alakasi var evo 10a benziyor
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sendomi 7 yıl
bırak 3g yada 4g'yi arabaya bak proton deyip küçümsenen firma(türkiyede)ne yapmış,biz bunun gibi bir arabayı ancak 30 sene sonra yaparız niye zihniyet yok çünkü sindirmişler bizi önümüze ne verseler onu alıyoruz ki zaten yatmayada alıştırmışlar hiç kıpırdayasımız yok
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