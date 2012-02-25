Proton ve Yes, Malezya'nın ilk 4G bağlantılı arabasını üretti

Günümüzde kullandığımız 3G mobil veri bağlantısı teknolojisinden kat kat daha hızlı veri aktarımı sunan 4G/LTE bağlantı teknolojisi ABD, Güney Kore ve Japonya'da büyük bir kesim tarafından kullanılmaya başlanmış durumda. 4G teknolojisine henüz geçiş yapan diğer bir ülke Malezya'da bu bağlantı ile uyumlu yeni bir araba modeli piyasaya sürüldü.

Malezya'lı araba üreticisi Proton ve cep operatörü Yes ortaklığında başlayan proje sonraki Proton araçlarında 4G bağlantısının standart bir özellik olması amacını güdüyor.

Projenin ilk örneği Proton P3-21A/Inspira modeli olacak ve sonraki aylarda piyasaya sürülecek.

Yes operatörü ülkenin tek 4G teknolojisini sunan operatörü ve ülkede yüzde 65'lik bir kapsama alanında 4G hizmeti veriyor. Yeni Proton aracı ülkenin 960km uzunluğundaki Kuzey-Güney Ekspres Yolu ve Doğu Sahil Ekspres Yolu'nun büyük bir kısmında 4G erişimi sağlayabilecek.

4G bağlantısı ile pek çok hizmete bağlanabilen aracın iç eğlence sistemi aynı zamanda mini bir ağ olarak görev yapıyor ve 5 cihaza kadar kablosuz bağlantı sunabiliyor. Uzaktan gerçek zamanlı araç tanılama, güvenlik ve lokasyon tabanlı hizmetler gibi uygulamalar Proton P3-21A modeli ile tüketiciye sunulacak.

Projenin hayata geçirilmesi adına bir Facebook yarışması başlayacak ve büyük ödül 35000$'lık Proton Inspira olacak. Ayrıca 3 adet iPad 2 ve bir adet Huddle 4G router diğer ödüller.