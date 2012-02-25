Proton ve Yes, Malezya'nın ilk 4G bağlantılı arabasını üretti

Haber Editörü
Günümüzde kullandığımız 3G mobil veri bağlantısı teknolojisinden kat kat daha hızlı veri aktarımı sunan 4G/LTE bağlantı teknolojisi ABD, Güney Kore ve Japonya'da büyük bir kesim tarafından kullanılmaya başlanmış durumda. 4G teknolojisine henüz geçiş yapan diğer bir ülke Malezya'da bu bağlantı ile uyumlu yeni bir araba modeli piyasaya sürüldü.
Malezya'lı araba üreticisi Proton ve cep operatörü Yes ortaklığında başlayan proje sonraki Proton araçlarında 4G bağlantısının standart bir özellik olması amacını güdüyor.
Projenin ilk örneği Proton P3-21A/Inspira modeli olacak ve sonraki aylarda piyasaya sürülecek.
Yes operatörü ülkenin tek 4G teknolojisini sunan operatörü ve ülkede yüzde 65'lik bir kapsama alanında 4G hizmeti veriyor. Yeni Proton aracı ülkenin 960km uzunluğundaki Kuzey-Güney Ekspres Yolu ve Doğu Sahil Ekspres Yolu'nun büyük bir kısmında 4G erişimi sağlayabilecek.
4G bağlantısı ile pek çok hizmete bağlanabilen aracın iç eğlence sistemi aynı zamanda mini bir ağ olarak görev yapıyor ve 5 cihaza kadar kablosuz bağlantı sunabiliyor. Uzaktan gerçek zamanlı araç tanılama, güvenlik ve lokasyon tabanlı hizmetler gibi uygulamalar Proton P3-21A modeli ile tüketiciye sunulacak.
Projenin hayata geçirilmesi adına bir Facebook yarışması başlayacak ve büyük ödül 35000$'lık Proton Inspira olacak. Ayrıca 3 adet iPad 2 ve bir adet Huddle 4G router diğer ödüller.
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demişlerki çakma model mitsubishiden, proton zaten geçmişte motorlarını ve dış tasarımını yapması için mitsubishi ile anlaşmıştır.
Şuanda yol tutuşu ve motor olarak LOTUSU satın ALMIŞ ve gen2 ve diğer yeni modellerde elektrikliside dahil bünyesine aldığı lotus mühendisleriyle çalışıyorlar.
Hattaaaa Proton Şu anda Çin de ve UZAK doğu ülkelerinde LOTUS YOUNGMAN MARKASIYLA SATILMAKTA.
Bilip incelemeden yorum yapan aptal insanlarımızı tebrik ediyorum!
-- O da arabamı !
--- Çakma!
--- Öle Markamı olur.!
--- Parçası bulunmaz
--- Satılmaz
--- Piyası yok
(Meşur Aptalca yorumlar)
bide 99 model 10.00TLik arabayı 2007-8 arabalarla kıyaslayıp ya buda arbamı diyorlar beni hasta ediyorlar.
dip not : lotus ve protonun amacı çok donanımlı araçları donanımsız araçlardan ucuza sunmaktır.
PROTON PREVE
PROTON SUPRİMA S
Hatta dahada ileri gidilip ön paneldeki yol bilgisayarına kamera cihazı eklenip uzun yolculuklarda kamera kaydı vs koyulabilir.Fotoğraflar çekilebilir.Ve anında sosyal platformlardan paylaşılıp hoş bir paylaşım sağlanmış olur :)
Ama kapsama ve erişim alanı baya yeterli 960 km
malezyada proton çok tuttuğu için mitsubishi araçları proton olarak satılıyor böylece kazan-kazan oluyor
Haberde kullanılan resmi balıkgözü objektifle çektikleri için adamların suratları nasıl çıkmış baksanıza. 'Adamların yüzü neden böyle yamuk' diye soran olursa, cevabı bu.
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