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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Psybot uygulaması ile terapilerde kullanılan teknikler cebinizde

Psybot uygulaması, psikoterapi tekniklerini kullanarak kullanıcının destek alması gereken durumunu çözmesini sağlıyor. Kişinin durumunu analiz ediyor ve kişeye özgü yardım teknikleri sunuyor.
1 yıl
1,7b
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2
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Psybot uygulaması ile terapilerde kullanılan teknikler cebinizde
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Cep terapisti olarak tanımlayabileceğimiz Psybot uygulaması, psikoterapi tekniklerini kullanarak kullanıcının destek alması gereken durumunu çözmesini sağlıyor. Psybot uygulaması, Turkcell’in Arıkovanı platformunda fonlamaya açıldı. Proje, hedeflediği 72 bin liralık desteğin 18 bin lirasını almış durumda.

Sohbet Uygulaması Mantığı İle Çalışıyor

Psybot, sohbet uygulamalarına benzer bir platforma sahip. Uygulamadaki yapay zekâ, kullanıcı ile sohbet ediyor ve kullanıcının yazdıklarını anlamaya çalışıyor. Psikoterapi teknikleri kullanarak hazırlanan 30 bin farklı içerik sayesinde kişinin durumunu kategorize ediyor. Kullanıcılarının yeni yorum ve davranışlar geliştirmesine yardımcı oluyor.

Dünyada bu alandaki ilk uygulama olan Psybot’un bir sonraki versiyonunda, yazılanları anlayarak kişisel iletişim kurabilen bir terapi robotu seviyesine gelmesi planlanıyor. Örneğin; Psybot, kullanıcının sorununun bir sevgi ilişkisi mi, iş hayatı ile ilgili hayal kırıklığı mı, yoksa endişe mi olduğunu anlayarak daha özgün yardım tekniklerini sunacak.


Psybot uygulamasının Arıkovanı destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Psybot Android Linki

Psybot iOS Linki


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ksilofonos 1 yıl
Bir psikiyatri hekimi olarak guzel bir caba oldugunu ama beklentilerin cok yuksek tutulmamasi gerektigini soyleyebilirim. Psikoterapiler, ozellikle de dinamik psikoterapiler cok esnek yapida ve kisisel olmasi gereken uygulamalar. Bu da yapay zeka uygulamalarinin, en azindan su an icin sinirli bir etki alaninin olabileceğini gosteriyor
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mehmetgirgin 1 yıl
10 ? çok pahalı bir uygulamaya 10? versem ben hasta olurum. 5? ye iyi bir çikolata yedin mi hiçbir problem kalmaz
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