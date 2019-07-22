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Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde

512MB RAM barındıran telefonlarda bile amiral gemisi modellerin performansını sunmayı amaçlayan Puffin OS mobil işletim sistemi Kickstarter üzerinde destek arıyor.
52 dk.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde

Yıllardır mobil dünyanın VPN entegrasyonu ve veri tasarrufuyla öne çıkan tarayıcısı Puffin bu kez mobil pazarı değiştirme hedefiyle yola çıkıyor. Puffin OS adındaki mobil işletim sisteminin mantığı oldukça tanıdık.

Puffin OS neler sunuyor?

Normalde akıllı telefonlarımızda uygulama kullanabilmek için önce indirmemiz sonra da kurmamız gerekiyor. Bu da belirli bir kaynak ve veri tüketimi gerektiriyor. Ayrıca cihazın donanımına göre uygulama hızları da değişiyor.

Puffin OS platformu aynı Chrome OS platformunda olduğu gibi bulut tabanlı olarak çalışan bir işletim sistemi. Platform internet üzerindeki 1.5 milyar siteyi mobil web uygulaması haline getirerek kullanıcılara sunuyor. Böylece kullanıcının uygulama indirmesine gerek kalmıyor.

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Puffin tarayıcısının arkasındaki isim olan CloudMosa, bulut teknolojilerini bu yeni platform için kullanıyor. Avatar teknolojisi adıyla geliştirdiği teknoloji, kullanıcının bulut üzerinde bir avatarını oluşturuyor ve kullanım davranışlarını buraya kaydediyor. Böylece telefonlarda yer alan ön bellek sistemini buluta aktarmış oluyor. Kullanıcının uygulamalardaki kayıtları her açtığında kaldığı yerden devam ediyor.

Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde
 

Puffin OS oldukça iddialı ve Android Go programının yerini alacağını iddia ediyor. Prototip cihazdaki testlerde uygulama açılış hızları etkileyici. Ayrıca Nokia 1 ve Redmi Go gibi modellerde de Android Go sürümüne göre büyük performans farkı var. Prototip telefonda da 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi mevcut.

Elbette projenin hassas noktası internet. İnternet olmadığı takdirde telefonunuzda bir işe yaramıyor. Projenin hedef kitlesi gelişmekte olan ülke pazarları olduğu için internet erişimi bir engel teşkil edebilir.

Puffin OS hali hazırda Kickstarter üzerinde destek arıyor. 40$ ve üzeri bağışlarda Puffin OS Phone adındaki ilk akıllı telefon hediye edilecek. Proje başarıya ulaşırsa hayata geçmesi gelecek yıl başlarını bulacak.

 

https://www.kickstarter.com/projects/cloudmosa/puffin-os-phone-for-the-next-billion-users Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 21 dk.
Google ne yapar eder belini büker bunlarında. Piyasada özgün mobil işletim sistemi denen bir şey kalmadı iOS'tan başka, sayelerinde.
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yagmursuz 27 dk.
40 dolara telefon al, kaydetmek için 1500 lira vergi ver 😅
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nefendim 38 dk.
İos’ta Puffin Browser çok kasıyor önce onu düzeltsinler
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loreante 17 dk. nefendim
ios platformundan uygulamalarını kaldıracaklarını açıkladılar zaten kaç ay önceden
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