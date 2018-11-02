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Pusher Chatkit uygulamalarınıza gerçek zamanlı sohbet modülü ekliyor

Uygulamalarına bir sohbet modülü eklemek isteyenler için kolay entegrasyon adımları sunan Pusher Chatkit büyük ilgi görüyor. Platform hızlı bir yükseliş oranı yakalamış durumda.
6 ay
1,6b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde topluluğa hitap eden uygulamalar için sohbet özelliği aranır hale geldi. Geliştiricilere kolay bir anlık sohbet modülü ekleme imkânı sunan Pusher Chatkit hızlı büyüme rakamları yakalamış durumda.

Pusher Chatkit nedir?

Chatkit hem web uygulamalarına hem de mobil uygulamalara kolay entegre edilebilen yapısıyla dikkat çekiyor. Geliştiriciler sade bir arayüze sahip kontrol panelinden sohbetleri düzenleyebiliyor veya odalar oluşturabiliyor. Kullanıcılar ise çoklu ortam desteği ile zengin bir içeriğe kavuşuyor.

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Chatkit yaklaşık bir yıldır beta süreci sürdürüyordu. Bu hafta itibariyle yazılım geliştirme aracı yaygın kullanıma sunuldu. Beta olmasına rağmen sohbet aracının aylık yüzde 30 civarında bir kullanım artışı yakaladığı ifade ediliyor.

Kripto para uygulamalarından arkadaşlık uygulamalarına ve seyahat uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede geliştirici ekosistemi elde edilmiş durumda. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarından talep yüksek. Pusher merkezi olan Londra’da daha büyük bir ofise taşındı ve San Fransisco’da da bir ofis açtı. Yaygın kullanım ile birlikte sektörde söz sahibi olmayı amaçlıyor.

 

https://thenextweb.com/dd/2018/11/01/pushers-chatkit-adds-real-time-chat-to-mobile-and-web-applications/ Yorum Yaz
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