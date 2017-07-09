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Putin-Trump görüşmesinde House of Cards sahnesi

Almanya'da düzenlenen G-20 zirvesinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Donald Trump ile Vladimir Putin, ünlü siyasi dizi House of Cards'dan bir sahnenin bire bir tekrarını yaşattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
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19
Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
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Oscar Wilde'ın "Hayat sanatı taklit eder" sözü Vladimir Putin'in Donald Trump ile yaptığı toplantı ile bir kez daha gerçeğe dönüştü. İkili resmi görev için Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesinde yüz yüze görüşürken, Twitter kullanıcıları da bu gerçek hayat sahnesi ile bir Netflix dizisi olan House of Cards arasında çarpıcı bir benzerlik fark etti.
 
Ayrıca Bkz. "Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor"
Dizideki sahnede, Rusya devlet başkanı Viktor Petrov'un (Lars Mikkelsen), kurgusal Amerikan Başkanı Frank Underwood (Kevin Spacey) ile oturmaktan ve uzattığı eli sıkmaktan pek de memnun olmadığı görülüyor. Putin'in Trump ile yaptığı görüşmenin de bu duyguları bire bir yansıttığını söyleyebiliriz. Durumu fark eden Twitter kullanıcılarının ortak görüşü aynıydı; "Haberlerde izlediğimiz sahnenin aynısını daha önce House of Cards dizisinde görmüştük."
 
Siyasetin kirli yüzünü ekranlara taşıyan Amerikan dizisi House of Cards, kariyer basamaklarını hızla tırmanmak ve onlara ihanet eden herkesi yok etmek için yola çıkmış Frank ve Claire Underwood (Robin Wright) çiftinin etrafında dönüyor. Politik drama türündeki dizinin 5. sezonuyla Netflix üzerinden yayınlanmaya devam ettiğini belirtelim.

https://twitter.com/Paper_Masha/status/883343695138959363 Yorum Yaz
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N. Chomsky 2 yıl en beğenilen hacı.basat
hacı.basat
Rusya devlet başkanını canlandıran Lars Mikkelsen, Hannibal dizisinde peşine düştüğü kişileri türlü yemek tariflerine dönüştürerek yiyen başrol Hannibal(Mads Mikkelsen)'ın ağabeyi.
Amerikan başkanı rolündeki Kevin Spacey'nin en bilindik rolüyse Supermen filminde Lex Luthor rolü.
Bunlar bu rolleri alabiliyorlarsa başkan rolüne oyuncu seçmek çok basit demekki.

En bilindik rolü Supermandeymiş, gel de gülme buna

Kevin Spacey deyince herkesin aklına Usual Suspects gibi kült bir yapım gelir, sinema cahili kişi.
hacı.basatRusya devlet başkanını canlandıran Lars Mikkelsen, Hannibal dizisinde peşine düştüğü kişileri türlü yemek tariflerine dönüştürerek ...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Lionel Fusco 2 yıl
American Beauty'den tanıyıp tiksindiğimiz, Usual Suspects ve Se7en filmlerindeki performansıyla kendini sevdiren oyuncuya en bilindik rolü Superman filminde demişler
American Beauty'den tanıyıp tiksindiğimiz, Usual Suspects ve Se7en filmlerindeki performansıyla kendini sevdiren oyuncuya en bilindik rolü Superman filminde de...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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LouisVuitton 5 ay
Eee o zaman trump ibine.
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cemecem21 2 yıl
Simpsons'a dönmüş bu olay da.
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Swonz 2 yıl
ÜÇGEN TEKGÖZLÜLERİN OOYUNU
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Lionel Fusco 2 yıl
American Beauty'den tanıyıp tiksindiğimiz, Usual Suspects ve Se7en filmlerindeki performansıyla kendini sevdiren oyuncuya en bilindik rolü Superman filminde demişler
1 Yanıt Yanıtla +7
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hacı.basat 2 yıl Lionel Fusco
Lionel Fusco
American Beauty'den tanıyıp tiksindiğimiz, Usual Suspects ve Se7en filmlerindeki performansıyla kendini sevdiren oyuncuya en bilindik rolü Superman filminde demişler


Bahsettiğin üç filmi de izlemedim ama Supermen serisini izledim, yorumunuza da saygı duyarım.
2 Yanıt Yanıtla
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hacı.basat 2 yıl
Rusya devlet başkanını canlandıran Lars Mikkelsen, Hannibal dizisinde peşine düştüğü kişileri türlü yemek tariflerine dönüştürerek yiyen başrol Hannibal(Mads Mikkelsen)'ın ağabeyi.
Amerikan başkanı rolündeki Kevin Spacey'nin en bilindik rolüyse Supermen filminde Lex Luthor rolü.
Bunlar bu rolleri alabiliyorlarsa başkan rolüne oyuncu seçmek çok basit demekki.
2 Yanıt Yanıtla
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hece_he 2 yıl hacı.basat
Orijinalden alıntı: hacı.basat

Rusya devlet başkanını canlandıran Lars Mikkelsen, Hannibal dizisinde peşine düştüğü kişileri türlü yemek tariflerine dönüştürerek yiyen başrol Hannibal(Mads Mikkelsen)'ın ağabeyi.

Amerikan başkanı rolündeki Kevin Spacey'nin en bilindik rolüyse Supermen filminde Lex Luthor rolü.

Bunlar bu rolleri alabiliyorlarsa başkan rolüne oyuncu seçmek çok basit demekki.

Yaşı küçük olanlar Usual Suspect (efsane bir filmdir. S. Hawking yazınca hatırladım ve ekledim), American Beauty, Se7ven ya da L.A. Confidential filmlerindeki rolleri ile hatırlamazlar tabi Kevin Spacey'i.

imdb.com/...


(Alakasız bir konu ama yine de bu yorumu görünce bilgilendirme için yazayım dedim)
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N. Chomsky 2 yıl hacı.basat
hacı.basat
Rusya devlet başkanını canlandıran Lars Mikkelsen, Hannibal dizisinde peşine düştüğü kişileri türlü yemek tariflerine dönüştürerek yiyen başrol Hannibal(Mads Mikkelsen)'ın ağabeyi.
Amerikan başkanı rolündeki Kevin Spacey'nin en bilindik rolüyse Supermen filminde Lex Luthor rolü.
Bunlar bu rolleri alabiliyorlarsa başkan rolüne oyuncu seçmek çok basit demekki.

En bilindik rolü Supermandeymiş, gel de gülme buna

Kevin Spacey deyince herkesin aklına Usual Suspects gibi kült bir yapım gelir, sinema cahili kişi.
1 Yanıt Yanıtla +22
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V4LKyR 2 yıl Kartal Göz
Kartal Göz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şu adamı artılayın.

QWEQWİQWEQ:QWE:QWE:QWE:QWE:QWEQWEQWF:Q


Hayat, sanatı taklit eder.
Yanıtla +2
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pspoor 2 yıl
Birakin artik su kara propagandayi...
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umtkrhn 2 yıl
yahu haber çok açık, sanayisi gelişmiş ülkeler daha çok enerji tüketip daha fazla karbon emisyonu yapıyor, gelişmekte olan ülkelerde gelişim sırasında eneejisinin fosil kaynaklardan almasın yenilenebilir kaynaklardan sağlasın diye, güçlü olan güçlenmekte olana yardım edecek, Türkiye böyle bir yardım etme. seviyesine gelmemiştir, sürekli yatırım yapan bir ülke, şimdi anlaşmanın mantığına göre bizim yardım almamız gerekiyor, yenilenebilir enerji için teknolojik yatırım yapılacak bu da para demek, süreci hızlandırmak için ekonomisi gelişmiş olan gelişmemiş olana finans sağlayacak, abd zaten bu yüzden kıvırdı ya, en gelişmiş ülke olarak en çok enerjiyi tüketen bir ülke olarak daha fazla para ödeyecek, burada sayın cumhurbaşkanını alaycı şekilde paracı yaftası yapıştırmak ucuz muhalif söylemdir.
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fz18 2 yıl
Yerinde bir açıklama olmuş. Teşekkürler sayın c.başkanım
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eric13 2 yıl
BUNLARIN HEPSI KOMPLOOO
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