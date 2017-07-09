Putin-Trump görüşmesinde House of Cards sahnesi

Oscar Wilde'ın "Hayat sanatı taklit eder" sözü Vladimir Putin'in Donald Trump ile yaptığı toplantı ile bir kez daha gerçeğe dönüştü. İkili resmi görev için Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesinde yüz yüze görüşürken, Twitter kullanıcıları da bu gerçek hayat sahnesi ile bir Netflix dizisi olan House of Cards arasında çarpıcı bir benzerlik fark etti.

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Dizideki sahnede, Rusya devlet başkanı Viktor Petrov'un (Lars Mikkelsen), kurgusal Amerikan Başkanı Frank Underwood (Kevin Spacey) ile oturmaktan ve uzattığı eli sıkmaktan pek de memnun olmadığı görülüyor. Putin'in Trump ile yaptığı görüşmenin de bu duyguları bire bir yansıttığını söyleyebiliriz. Durumu fark eden Twitter kullanıcılarının ortak görüşü aynıydı; "Haberlerde izlediğimiz sahnenin aynısını daha önce House of Cards dizisinde görmüştük."

Siyasetin kirli yüzünü ekranlara taşıyan Amerikan dizisi House of Cards, kariyer basamaklarını hızla tırmanmak ve onlara ihanet eden herkesi yok etmek için yola çıkmış Frank ve Claire Underwood (Robin Wright) çiftinin etrafında dönüyor. Politik drama türündeki dizinin 5. sezonuyla Netflix üzerinden yayınlanmaya devam ettiğini belirtelim.

https://twitter.com/Paper_Masha/status/883343695138959363