QWERTY klavyeli Nokia E6-00 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın kısa bir süre önce E6-00 kod adlı yeni bir modelinin XML dosyası yayınlanmış; dosyada, telefonun 640x480 piksel (VGA) çözünürlüğünde ekrana, ARM işlemciye, HSDPA desteğine, Wi-Fi bağlantısına ve QWERTY klavye donanımına sahip olacağına dair bilgilere yer verilmişti.

MobileBulgaria'nın iddia ettiği bilgilere göre telefonda 8 megapiksel kamera bulunuyor ve kameraya led flaş da eşlik ediyor. Nokia cephesinde sessizlik sürerken, telefonun Barselona'da düzenlenecek ve teknoloji merakılarına 14-17 şubat tarihleri arasında kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2011) tanıtılabileceği düşünülüyor.