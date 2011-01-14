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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QWERTY klavyeli Nokia E6-00 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

8 yıl
12,3b
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın kısa bir süre önce E6-00 kod adlı yeni bir modelinin XML dosyası yayınlanmış; dosyada, telefonun 640x480 piksel (VGA) çözünürlüğünde ekrana, ARM işlemciye, HSDPA desteğine, Wi-Fi bağlantısına ve QWERTY klavye donanımına sahip olacağına dair bilgilere yer verilmişti.

MobileBulgaria'nın iddia ettiği bilgilere göre telefonda 8 megapiksel kamera bulunuyor ve kameraya led flaş da eşlik ediyor. Nokia cephesinde sessizlik sürerken, telefonun Barselona'da düzenlenecek ve teknoloji merakılarına 14-17 şubat tarihleri arasında kapılarını açacak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2011) tanıtılabileceği düşünülüyor.


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