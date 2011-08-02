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QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Motorola Pax ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Motorola Pax ortaya çıktı
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Motorola'nın Çin'de satışa sunmayı planladığı Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemli Domino+'ın gün ışığna çıkmasının hemen ardından Motorola Pax'ın fotoğrafları internete sızdırıldı.
Bünyesinde barındırdığı dört satır QWERTY klavye donanımıyla Research in Motion'ın BlackBerry modelleriyle rekabet etmesi beklenen Pax'da, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ekran bulunuyor. Bu bilgilere ek olarak çift çekirdekli işlemcinin güç vereceği ve Google'ın mobil işletim sistemi Android ile geleceği söylenen akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini koruyor.

QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Motorola Pax ortaya çıktı
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http://thisismynext.com/2011/08/01/motorola-pax-sprint-beefed-up-xprt-dual-core/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
gayet güzel blackberry lere tercih edilir olmuş
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Whisper911 8 yıl
gsmarenada çok güzel modelleri var qwerty olarak almak istiyorum lakin türkiyede hiç birini bulamadım....
kimse mi getirmez kardeşim motorolayı yav...

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umutarslan.com 8 yıl
İnsectboy
kimse blackberry çakması dememiş hayret

bilekberi çakması :D:D
şaka maka güzel görünüyor telefon
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Python 8 yıl
Türkiyedeki pazarda neredeyse adları hiç duyulmuyor birkaç model var okadar gerçi adamlarda haklı uzan olayında az kazık yemediler.
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Nike 8 yıl
Bence tasarımı gayet güzel ve hoş olmuş.
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acbold 8 yıl
hoş olmuş,dokunmatik telefon kullanamayan ve kullanmayı tercih etmeye insanlar için güzel bir android alternatifi olmuş.gayet başarılı
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Stanislas Xavier 8 yıl
Tasarımı bana 5-6 yıl öncesinin siemens lerini anımsattı ne güzel günlerdi o günleri sadece hafıza kartı olması bile çok büyük bir marifetti siemens lerin pili az giderdi ama vga olmasına rağmen güzel kameraları ve eğlenceli birçok yönleri vardı bi nevi genç telefonlarını o zaman siemen üretiyordu ve bu cihazın da tasarımı gerçekten güzel klavyeden vazgeçmeyen biri olarak android cihaz alacak olursam seçeneklerimin içerisinde olacaktır...
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LaFleur- 8 yıl
kimse blackberry çakması dememiş hayret
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dmxerkan 8 yıl
Tasarımı güzel
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punchpranha 8 yıl
motorola çin pazarında ilerlemeye kararlı heralde sürekli oralara atak yapıyor bakalım zaman ne gösterecek
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