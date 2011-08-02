QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Motorola Pax ortaya çıktı

Motorola'nın Çin'de satışa sunmayı planladığı Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemli Domino+'ın gün ışığna çıkmasının hemen ardından Motorola Pax'ın fotoğrafları internete sızdırıldı.

Bünyesinde barındırdığı dört satır QWERTY klavye donanımıyla Research in Motion'ın BlackBerry modelleriyle rekabet etmesi beklenen Pax'da, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ekran bulunuyor. Bu bilgilere ek olarak çift çekirdekli işlemcinin güç vereceği ve Google'ın mobil işletim sistemi Android ile geleceği söylenen akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı belirsizliğini koruyor.





http://thisismynext.com/2011/08/01/motorola-pax-sprint-beefed-up-xprt-dual-core/