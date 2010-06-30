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QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Samsung Intercept'in fotoğrafları sızdırıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
32,5b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Samsung Intercept'in fotoğrafları sızdırıldı
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QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Samsung Intercept'in fotoğrafları sızdırıldı
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Samsung'un Spring yolcusu modeli Intercept (SPH-M910)'in fotoğrafları ve bazı özellikleri kısa süre önce internete sızdırıldı.

Kızaklı QWERTY klavye donanımı ve 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda dokunmatik ekranıyla dikkat çeken Intercept, söylentilere göre Google'ın mobil işletim sistemi v2.1 (Eclair) ile birlikte gelecek. Samsung'un telefonla beraber v2.2 (Froyo) sürprizi yapabileceği de belirtiliyor. Telefonda Bluetooth, microSD kart slotu gibi sıradan özellikler dışında WI-FI ve dahili GPS modülü bekleniyor.

Telefonun çıkış tarihi olarak 11 temmuz tarihi gösteriliyor.


http://www.samsunghub.com/2010/06/29/samsung-intercept-sph-m910-pictures-leaked/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+samsunghub+%28Samsung+Hub%29 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefon türkiyede piyasada mı fiyatı nedir bilen varsa sölesin..
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DH Misafiri 8 yıl
acaba bu telefonun şimdiki fiyatını ve nereden alınacağını söyleyebilirmisiniz
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zaftolga 9 yıl
BU cihaz ciktimi arkadaslar
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DH Misafiri 9 yıl
süper birşey alıcam
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zaftolga 9 yıl
android isletim sistemi bence harika .HTC herom var esimede klavyeli bir model almayi dusunyyorum.
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zaftolga 9 yıl
corby pro nasil hocam memnunmusun
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chaos7 9 yıl
Şunu görene kadar memnundum bir de full map yüklü bir gps prog bulsa idim
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zaftolga 9 yıl
tarih geldi hala cikmadimi ?
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chaos7 9 yıl
tam da corby pro aldıydım bunun çıkacağını görseydim dumanla haberleşirdim gelene kadar...
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DH Misafiri 9 yıl
Telefon budur işte yaaa.Şu sadece dokunmatik ekranli telefonalr iskence oluyor bazen.Samsung galaxy s pro ve bu telefon çok hosuma gitti ya.İkisinden birini alırım 1. sırada galaxy s pro tabi.
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sgnr 9 yıl
800MHz işlemcisi olucakmış ve uygun bir fiyat konumlandırması olucakmış ama acaba ne kadar olur? Türkiyeye ne zaman gelir bu?
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