QWERTY klavyeli ve Android işletim sistemli Samsung Intercept'in fotoğrafları sızdırıldı

Samsung'un Spring yolcusu modeli Intercept (SPH-M910)'in fotoğrafları ve bazı özellikleri kısa süre önce internete sızdırıldı.

Kızaklı QWERTY klavye donanımı ve 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda dokunmatik ekranıyla dikkat çeken Intercept, söylentilere göre Google'ın mobil işletim sistemi v2.1 (Eclair) ile birlikte gelecek. Samsung'un telefonla beraber v2.2 (Froyo) sürprizi yapabileceği de belirtiliyor. Telefonda Bluetooth, microSD kart slotu gibi sıradan özellikler dışında WI-FI ve dahili GPS modülü bekleniyor.

Telefonun çıkış tarihi olarak 11 temmuz tarihi gösteriliyor.

http://www.samsunghub.com/2010/06/29/samsung-intercept-sph-m910-pictures-leaked/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+samsunghub+%28Samsung+Hub%29