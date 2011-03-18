QWERTY klavyeli ve Android'li Motorola Droid 3 yine kameralara yakalandı

Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yeniden yükselişe geçen Motorola firmasının ''Droid 3'' modelinin fotoğrafları yine internete sızdırıldı.

Motorola Droid 2'nin aksine 4 değil, 5 sıra halinde QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken Droid 3, söylentilere göre Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacak. Verizon Wireless tarafından satışa sunulması beklenene akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı, fiyatı ve teknik özellikleri henüz belirsizliğini koruyor.

http://www.howardforums.com/showthread.php/1701991-Motorola-DROID-3-Pre-release-Thread?p=14316231#post14316231