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QWERTY klavyeli ve Android'li Motorola Droid 3 yine kameralara yakalandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yeniden yükselişe geçen Motorola firmasının ''Droid 3'' modelinin fotoğrafları yine internete sızdırıldı.

Motorola Droid 2'nin aksine 4 değil, 5 sıra halinde QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken Droid 3, söylentilere göre Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanacak. Verizon Wireless tarafından satışa sunulması beklenene akıllı telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı, fiyatı ve teknik özellikleri henüz belirsizliğini koruyor.


http://www.howardforums.com/showthread.php/1701991-Motorola-DROID-3-Pre-release-Thread?p=14316231#post14316231 Yorum Yaz
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Technotronic 8 yıl
motorola ardi ardina guzel modeller cikariyorlar turkiyede gormek isterim motorola telefonlarini
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baysan240 8 yıl
keşke touch pro 2 gibi kapak yapısı olsaydı dadından yenmezdi.:))
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hrnayn 8 yıl
kasa 2 ile aynı
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FRUEHAUF 8 yıl
Gayet güzel duruyor bence.
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