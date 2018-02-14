Qualcomm 2 Gbps'ye kadar indirme hızı sunan dünyanın ilk LTE modemini duyurdu

Haber Editörü
Qualcomm yönetim kurulu, rakip yonga üreticisi Broadcom'un satın alma teklifiyle meşgul olabilir ancak şirketin geri kalanı her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce mobil cihazlar için tasarladığı ve bugüne kadar piyasada bulunan tüm 4G LTE modemlerden daha gelişmiş hücresel özellikler sunan Snapdragon X24 LTE modemini duyurdu.Ayrıca Bkz. "HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti"
Qualcomm'un Snapdragon X24 LTE modemi, 2 Gbps'ye kadar hızları destekleyen dünyanın ilk Category 20 LTE modemi olarak lanse edildi. Aşağı yönde (downlink) yediye kadar taşıyıcı birleştirmenin (CA) yanı sıra aynı anda toplam 20 eş zamanlı LTE akışı için beş kümelenmiş LTE taşıyıcıya kadar 4x4 MIMO desteği sunuyor.
Snapdragon X24 LTE'nin yetenekleri MWC 2018'de sergilenecek
Snapdragon X24'ün yukarı yönde (uplink) ise Category 20 yükleme hızlarını, 3x20 MHz taşıyıcı birleştirmeyi ve 256-QAM'ı desteklediğini belirtelim. Yeni modemin 7 nanometre FinFET üretim sürecinde üretilmesi ise düşük güç tüketimi sunmasında önemli bir rol oynuyor.
Snapdragon X24 LTE modemini örneklemeye başlayan Qualcomm yeni ürününü Ericsson, Netgear ve Telstra ile birlikte önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Snapdragon X24 ile donatılmış ilk ticari cihazların yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. 26 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak 2018 Mobil Dünya Kongresi 1 Mart'ta sona erecek.
https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/02/14/qualcomm-continues-gigabit-lte-leadership-worlds-first-announced-2-gbps-lte Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknik özellikler:
Cellular Modem
Chipset
Snapdragon X24 LTE Modem
LTE Category
LTE Category 20
Downlink Features
7x20 MHz carrier aggregation
Up to 4x4 MIMO on five carriers
Maximum 20 spatial streams
Full-Dimension MIMO (FD-MIMO)
Up to 256-QAM
Uplink Features
Qualcomm® Snapdragon™ Upload+
3x20 MHz carrier aggregation
Up to 2x 106Mbps LTE streams
Up to 256-QAM
Uplink data compression
Peak Download Speed
2 Gbps
Peak Upload Speed
316 Mbps
Supported Cellular Technologies
LTE FDD
LTE TDD including CBRS support
LTE-U
LAA
LTE Broadcast
WCDMA (DB-DC-HSDPA, DC-HSUPA)
TD-SCDMA
CDMA 1x
EV-DO
GSM/EDGE
Multi SIM
Dual SIM Dual VoLTE (DSDV)
LTE Dual SIM Dual Standby (DSDS)+LAA
Next-generation Calling Services
VoLTE with SRVCC to 3G and 2G
HD and Ultra HD Voice (EVS)
CSFB to 3G and 2G
Bize sökmez, o kadar kısmını ekle, sonra sayısı salla...
Ttnet de öyle yapıyor hep yarı hız