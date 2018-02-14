Qualcomm 2 Gbps'ye kadar indirme hızı sunan dünyanın ilk LTE modemini duyurdu

Qualcomm yönetim kurulu, rakip yonga üreticisi Broadcom'un satın alma teklifiyle meşgul olabilir ancak şirketin geri kalanı her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce mobil cihazlar için tasarladığı ve bugüne kadar piyasada bulunan tüm 4G LTE modemlerden daha gelişmiş hücresel özellikler sunan Snapdragon X24 LTE modemini duyurdu.

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Qualcomm'un Snapdragon X24 LTE modemi, 2 Gbps'ye kadar hızları destekleyen dünyanın ilk Category 20 LTE modemi olarak lanse edildi. Aşağı yönde (downlink) yediye kadar taşıyıcı birleştirmenin (CA) yanı sıra aynı anda toplam 20 eş zamanlı LTE akışı için beş kümelenmiş LTE taşıyıcıya kadar 4x4 MIMO desteği sunuyor.

Snapdragon X24 LTE'nin yetenekleri MWC 2018'de sergilenecek

Snapdragon X24'ün yukarı yönde (uplink) ise Category 20 yükleme hızlarını, 3x20 MHz taşıyıcı birleştirmeyi ve 256-QAM'ı desteklediğini belirtelim. Yeni modemin 7 nanometre FinFET üretim sürecinde üretilmesi ise düşük güç tüketimi sunmasında önemli bir rol oynuyor.

Snapdragon X24 LTE modemini örneklemeye başlayan Qualcomm yeni ürününü Ericsson, Netgear ve Telstra ile birlikte önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Snapdragon X24 ile donatılmış ilk ticari cihazların yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. 26 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak 2018 Mobil Dünya Kongresi 1 Mart'ta sona erecek.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/02/14/qualcomm-continues-gigabit-lte-leadership-worlds-first-announced-2-gbps-lte