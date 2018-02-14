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Qualcomm 2 Gbps'ye kadar indirme hızı sunan dünyanın ilk LTE modemini duyurdu

Qualcomm'un bugün duyurduğu Snapdragon X24, 2 Gbps'ye kadar indirme hızlarını destekleyen dünyanın ilk LTE modemi oldu. İşte 2018 yılının sonuna kadar mobil cihazlarda göreceğimiz modemin detayları...
1 yıl
1,7b
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18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm yönetim kurulu, rakip yonga üreticisi Broadcom'un satın alma teklifiyle meşgul olabilir ancak şirketin geri kalanı her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce mobil cihazlar için tasarladığı ve bugüne kadar piyasada bulunan tüm 4G LTE modemlerden daha gelişmiş hücresel özellikler sunan Snapdragon X24 LTE modemini duyurdu.
Ayrıca Bkz. "HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti"
Qualcomm'un Snapdragon X24 LTE modemi, 2 Gbps'ye kadar hızları destekleyen dünyanın ilk Category 20 LTE modemi olarak lanse edildi. Aşağı yönde (downlink) yediye kadar taşıyıcı birleştirmenin (CA) yanı sıra aynı anda toplam 20 eş zamanlı LTE akışı için beş kümelenmiş LTE taşıyıcıya kadar 4x4 MIMO desteği sunuyor.

Snapdragon X24 LTE'nin yetenekleri MWC 2018'de sergilenecek

Snapdragon X24'ün yukarı yönde (uplink) ise Category 20 yükleme hızlarını, 3x20 MHz taşıyıcı birleştirmeyi ve 256-QAM'ı desteklediğini belirtelim. Yeni modemin 7 nanometre FinFET üretim sürecinde üretilmesi ise düşük güç tüketimi sunmasında önemli bir rol oynuyor.
Snapdragon X24 LTE modemini örneklemeye başlayan Qualcomm yeni ürününü Ericsson, Netgear ve Telstra ile birlikte önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek. Snapdragon X24 ile donatılmış ilk ticari cihazların yıl sonuna kadar piyasada olması bekleniyor. 26 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak 2018 Mobil Dünya Kongresi 1 Mart'ta sona erecek.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/02/14/qualcomm-continues-gigabit-lte-leadership-worlds-first-announced-2-gbps-lte Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
denemek lazım ama çok iyi olduğunu düşünmüyorum
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scoopi 1 yıl
Bir kaç gb kotayla bu hızı alsak bile ne yapacaksak artık.
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interwap 1 yıl
Bizde daha tanıtılmamış amiral gemilerde bile son teknolojiyi kullanacağımızı umuyorduk :)
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sniper23 1 yıl
Bu arada bu çipin max. upload hızı 316 mbps olacakmış.
Teknik özellikler:
Cellular Modem
Chipset
Snapdragon X24 LTE Modem
LTE Category
LTE Category 20
Downlink Features
7x20 MHz carrier aggregation
Up to 4x4 MIMO on five carriers
Maximum 20 spatial streams
Full-Dimension MIMO (FD-MIMO)
Up to 256-QAM
Uplink Features
Qualcomm® Snapdragon™ Upload+
3x20 MHz carrier aggregation
Up to 2x 106Mbps LTE streams
Up to 256-QAM
Uplink data compression
Peak Download Speed
2 Gbps
Peak Upload Speed
316 Mbps
Supported Cellular Technologies
LTE FDD
LTE TDD including CBRS support
LTE-U
LAA
LTE Broadcast
WCDMA (DB-DC-HSDPA, DC-HSUPA)
TD-SCDMA
CDMA 1x
EV-DO
GSM/EDGE
Multi SIM
Dual SIM Dual VoLTE (DSDV)
LTE Dual SIM Dual Standby (DSDS)+LAA
Next-generation Calling Services
VoLTE with SRVCC to 3G and 2G
HD and Ultra HD Voice (EVS)
CSFB to 3G and 2G
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hanımneder 1 yıl
Arkadaşlar “ ....’ya kadar” internet diyor
yedik mi?
Bize sökmez, o kadar kısmını ekle, sonra sayısı salla...
Ttnet de öyle yapıyor hep yarı hız
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Mr.Data 1 yıl hanımneder
Hepsi aynı ki öyle bakarsan çünkü yapabilecekleri birşey yok baz istasyonuna veya fiber kabinine bağlantın tam olsa bile ülke çıkışları bağlandığın sunucu gibi etkenler var
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V4LKyR 1 yıl
Alacağım telefonda bu çip olacak.
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dr20mouse 1 yıl
Çok güzel değerler Qualcomm bu konuda uzmanlığını konuşturuyor. Mediatek ve Intel modem kullanmak isteyen Apple düşünsün.
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Extreme Victory 1 yıl
değil 2. 152Gbit olsa ne yazar. Tamam bugün için büyük gelişme ancak Yurdumuzu geçtim, Dünyada bunu kullanabilen kaçtane Ülke sayabilirsiniz?
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Trollere aldırmıyormuş gibi 250 MB/s'de bağlan.
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clb12 1 yıl
Videoda 7 nm ile üretildiğini gösteriyor, bu da demektir ki yeni seri snapdragonlar 7 nm ile gelecek demektir
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qualcomm, akıllı telefon ve
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