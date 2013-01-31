Qualcomm, 2013 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı





Mobil cihaz pazarında sayısız ürüne işlemcileri ve iletişim modemleri ile güç veren Qualcomm, 2013 mali yılın ilk çeyreğine ait mali tabloları paylaştı.





Her geçen çeyrekte çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan Qualcomm, son çeyrek itibariyle 6 milyar dolar gelir açıkladı. Yıl bazında yüzde 29, çeyrek bazında yüzde 24 artış yaşandı.





Faaliyet geliri 2 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 35, çeyrek bazında yüzde 69 artış elde edildi. Net gelir ise 1.91 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıl bazında yüzde 36, çeyrek bazında yüzde 50 oranında artış görüldü. Firma nakit birikimini de 1.98 milyar dolar artırdı. Yıl bazında yüzde 11 artış yaşandı.





Firmanın yongaları ile yer aldığı cihazların toplam satış geliri 53.3 milyar dolar oldu. Toplamda 233-237 milyon adet 3G/4G cihaz satıldığı tahmin edilirken, ortalama satış fiyatı ise 224$-230$ arasında gerçekleşti. MSM yongalarının yer aldığı cihaz satışı ise 182 milyon olarak gerçekleşti.

http://files.shareholder.com/downloads/QCOM/2297855688x0x631754/c4959601-612a-4447-8b76-12a8334fa10f/Q1'13%20ER%20Final.pdf