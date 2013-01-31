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Qualcomm, 2013 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, 2013 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Mobil cihaz pazarında sayısız ürüne işlemcileri ve iletişim modemleri ile güç veren Qualcomm, 2013 mali yılın ilk çeyreğine ait mali tabloları paylaştı.

Her geçen çeyrekte çift haneli büyüme rakamlarına ulaşan Qualcomm, son çeyrek itibariyle 6 milyar dolar gelir açıkladı. Yıl bazında yüzde 29, çeyrek bazında yüzde 24 artış yaşandı. 

Faaliyet geliri 2 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 35, çeyrek bazında yüzde 69 artış elde edildi. Net gelir ise 1.91 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıl bazında yüzde 36, çeyrek bazında yüzde 50 oranında artış görüldü. Firma nakit birikimini de 1.98 milyar dolar artırdı. Yıl bazında yüzde 11 artış yaşandı.

Firmanın yongaları ile yer aldığı cihazların toplam satış geliri 53.3 milyar dolar oldu. Toplamda 233-237 milyon adet 3G/4G cihaz satıldığı tahmin edilirken, ortalama satış fiyatı ise 224$-230$ arasında gerçekleşti. MSM yongalarının yer aldığı cihaz satışı ise 182 milyon olarak gerçekleşti. 

http://files.shareholder.com/downloads/QCOM/2297855688x0x631754/c4959601-612a-4447-8b76-12a8334fa10f/Q1'13%20ER%20Final.pdf Yorum Yaz
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E_Aydin35 6 yıl
Qualcomm bu sene ve hatta bu atılımlar ve pozisyonuyla seneye de hep yükselişte olacaktır..
Mobil telefon sektöründe çok büyük bir derya, ve bu ender denizde önemli atılımlar ile öncü olma yolunda ilerlemek Qualcomm'a hep artış kazandırdı. Hem kullanıcılar hemde Qualcomm adına daha hayırlısı olsun :)
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V4LKyR 6 yıl
Evet, söylemiştim bunu. Qualcomm Snapdragon platformu en yaygın platform haline geldi ve bu yaklaşık 1 senedir böyle. Gördün mü bak ne oldu şimdi? :)
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Technotronic 6 yıl
Qualcommu SONY zengin etti
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
piyasa Qualcomm ile doldu.Mesut abinin bir sözü aklıma geliyor öhü öhü ;
2013 senesi 5inç ekranlı aynı özellikli telefonlar ile dolacak gibi sözdü :) Qualcomm'un etkisi büyük...
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P3rF3cT55 6 yıl
Amd mobil bölümünü quallcomm a satarak büyük hata etti. Qualcomm AMD den aldığı mirası çok güzel bir şekilde devam ettirerek çok istikrarlı ilerliyor ve önüde çok açık.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl ObjektifPoint.Net
hayaldeki_hayat
piyasa Qualcomm ile doldu.Mesut abinin bir sözü aklıma geliyor öhü öhü ;
2013 senesi 5inç ekranlı aynı özellikli telefonlar ile dolacak gibi sözdü :) Qualcomm'un etkisi büyük...

Öyle gibi tasarım ve firmanın ozellestirmeleri hariç gerisi aynı
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Like a Sir 6 yıl
ekrem71
kaleci07biraz erken değil mi ilk çeyrek için ?
Bu mali yıl rakamları. Firma takvim yılı rakamlarına göre açıklamıyor. Genellikle takvimden bir çeyrek önde gidiyor.

tşkler bunu da öğrendik :)
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ekrem71 6 yıl
kaleci07
biraz erken değil mi ilk çeyrek için ?

Bu mali yıl rakamları. Firma takvim yılı rakamlarına göre açıklamıyor. Genellikle takvimden bir çeyrek önde gidiyor.
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Like a Sir 6 yıl
biraz erken değil mi ilk çeyrek için ?
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