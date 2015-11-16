Qualcomm: 8 çekirdekli işlemciler anlamsız





Yukarıdaki ifadeleri Samsung'un ilk 8 çekirdekli Exynos yonga seti piyasaya çıktıktan sonra duymuştuk. Qualcomm fazla sayıda çekirdeğin asla işe yarayacağına inanmıyor ve bunun bir pazarlama taktiği olduğunu düşünüyordu. Bununla birlikte firmanın bir süre sonra 8 çekirdekli tasarımlara yöneldiğini gördük. Şimdi ise Qualcomm tekrar başladığı yere geri dönüyor.





Snapdragon 820 yonga setinin resmi lansmanı sonrasında sorulara cevap veren firma yöneticileri, 8 veya 10 çekirdekli tasarımların anlamsız olduğunu ve pazarlamaya yönelik bir taktik olarak ortaya çıktığını belirtti. Yöneticiler ayrıca bir yonga setinin performansının çekirdek sayısı ile ölçülmesinin haksızlık olduğunu, çekirdeğin kendi başına sunduğu performans ve enerji tüketiminin esas alınması gerektiğini dile getirdi.





Peki Qualcomm neden mi 8 çekirdekli tasarımlar geliştiriyor? Tabii ki mecbur oldukları için. Pazarda sadece özelleştirilmiş çekirdekli üst seviye tasarımlar ile yürünemeyeceğini bilen şirket sevmeyerek ve istemeyerek de olsa 8 çekirdekli yonga setleri geliştiriyor. Özellikle MediaTek, SpreadTrum gibi rakiplere karşı alt seviyede bu tür tasarımlara ihtiyaç var.





Amiral gemisi seviyesinde ise Qualcomm tamamen 8 çekirdekli yapıları terk etti ve Snapdragon 820 ile yeni bir sayfa açtı. Snapdragon 820 yonga setinde 2 adet güçlü özelleştirilmiş Kryo çekirdeği ve 2 adet enerji tasarruflu özelleştirilmiş Kryo çekirdeği big.LITTLE formatında iş yüküne göre sırasıyla devreye giriyor. Bu tasarım Cortex-A57 çekirdeğine göre iki kat daha fazla performans sunuyor ve Snapdragon 810 yonga setine göre de yüzde 30 daha az enerji tüketiyor.





Qualcomm'un açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki yıllarda amiral gemisi sınıfında Kryo çekirdeklerinin geliştirildiğini ve daha güçlendirildiğini göreceğiz. Bununla birlikte alt seviye segmentte Qualcomm 8 çekirdekli tasarımlara devam edecek ve standart ARM çekirdeklerini kullanacak. Daha doğrusu kullanmaya mecbur olacak.

http://www.phonearena.com/news/Off-the-record-Qualcomm-sees-octa-core-chips-as-meaningless-marketing-play-committed-to-fewer-cores_id75804