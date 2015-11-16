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Qualcomm: 8 çekirdekli işlemciler anlamsız

Mobil işlemci pazarında çok fazla çekirdek gerçekten bir işe yarıyor mu yoksa bir pazarlama taktiği mi? Tasarımcı devi Qualcomm'un bu soruya verecek bir cevabı var.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm: 8 çekirdekli işlemciler anlamsız


Yukarıdaki ifadeleri Samsung'un ilk 8 çekirdekli Exynos yonga seti piyasaya çıktıktan sonra duymuştuk. Qualcomm fazla sayıda çekirdeğin asla işe yarayacağına inanmıyor ve bunun bir pazarlama taktiği olduğunu düşünüyordu. Bununla birlikte firmanın bir süre sonra 8 çekirdekli tasarımlara yöneldiğini gördük. Şimdi ise Qualcomm tekrar başladığı yere geri dönüyor. 

Snapdragon 820 yonga setinin resmi lansmanı sonrasında sorulara cevap veren firma yöneticileri, 8 veya 10 çekirdekli tasarımların anlamsız olduğunu ve pazarlamaya yönelik bir taktik olarak ortaya çıktığını belirtti. Yöneticiler ayrıca bir yonga setinin performansının çekirdek sayısı ile ölçülmesinin haksızlık olduğunu, çekirdeğin kendi başına sunduğu performans ve enerji tüketiminin esas alınması gerektiğini dile getirdi. 

Peki Qualcomm neden mi 8 çekirdekli tasarımlar geliştiriyor? Tabii ki mecbur oldukları için. Pazarda sadece özelleştirilmiş çekirdekli üst seviye tasarımlar ile yürünemeyeceğini bilen şirket sevmeyerek ve istemeyerek de olsa 8 çekirdekli yonga setleri geliştiriyor. Özellikle MediaTek, SpreadTrum gibi rakiplere karşı alt seviyede bu tür tasarımlara ihtiyaç var.

Amiral gemisi seviyesinde ise Qualcomm tamamen 8 çekirdekli yapıları terk etti ve Snapdragon 820 ile yeni bir sayfa açtı. Snapdragon 820 yonga setinde 2 adet güçlü özelleştirilmiş Kryo çekirdeği ve 2 adet enerji tasarruflu özelleştirilmiş Kryo çekirdeği big.LITTLE formatında iş yüküne göre sırasıyla devreye giriyor. Bu tasarım Cortex-A57 çekirdeğine göre iki kat daha fazla performans sunuyor ve Snapdragon 810 yonga setine göre de yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. 

Qualcomm'un açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki yıllarda amiral gemisi sınıfında Kryo çekirdeklerinin geliştirildiğini ve daha güçlendirildiğini göreceğiz. Bununla birlikte alt seviye segmentte Qualcomm 8 çekirdekli tasarımlara devam edecek ve standart ARM çekirdeklerini kullanacak. Daha doğrusu kullanmaya mecbur olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Off-the-record-Qualcomm-sees-octa-core-chips-as-meaningless-marketing-play-committed-to-fewer-cores_id75804 Yorum Yaz
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benhuraxu 4 yıl en beğenilen
2 çekirdekli 1.4ghz işlemci piyasanın bir numarası ise herhalde çok çekirdek gerekli değil.
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draconist 4 yıl
Bilimsel Gaflar.

1. Qualcomm : 8 çekirdekli işlemciler anlamsız.

2.Çok güzel bir buluşa benziyor ama Tanrı aşkına bunu kim, niye kullanmak istesin ki?”
Rutherford B. Hayes - ABD Başkanı. 1876 yılında ilk telefonu gördükten sonra yaptığı yorum.

3.Çevreciler boşuna endişeleniyorlar. Bir nükleer enerji istasyonunun bir yıllık atığını, masanızın çekmecesinde bile saklayabilirsiniz.
Ronald Reagan - 1980. ABD eski başkanı

4.Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir.
Henry Ford’un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü 1903

5.Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemezler.
Daryik F. Zanuck Twentieth Century Fox'un başkanı 1944

6.“İnsanların evlerinde bilgisayar bulunması da ne demek. Bence hiç kimsenin evine bilgisayar sokmak için herhangi bir geçerli nedeni olamaz.”
DEC şirketi baskanı Ken Olson’un 1977’deki bir açıklamasından

7."Dünya piyasalarında bilgisayarlardan en fazla 5 tanesine yer olduğunu düşünüyorum."
(1943, IBM Başkanı Thomas J. Watson)

8."İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için bir neden yok."
Kenneth Olsen (Digital Equipment Corp. Bilgilsayar Şirketi Başkanı - 1977)


Gördüğünüz gibi bu ve benzeri açıklamalar en beklenmedik kişilerden gelmektedir, bu gibi ileri görüşü kıt insanların, Bilgisayar şirketi başkanı olması bir kenara bunların bu şirketlerde ağır işçi sınıfında çalışması bile ağır saçmalıktır.

Elbette Qualcom bu açıklamayı anlaşılabilir nedenden dolayı yapmıştır fakat zaman çabuk geçer ve bu açıklamaya 10-15 yıl sonraki yazılımlar çoklu işlemcilere tam destek verdikleri zaman, herkes Qualcomm'un bu açıklamasını hatırlayacak ve şirket komik duruma düşmüş olacaktır.
Bilimsel Gaflar.1. Qualcomm : 8 çekirdekli işlemciler anlamsız.2.Çok güzel bir buluşa benziyor ama Tanrı aşkına bunu kim, niye kullanma...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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Grkwnxs 4 yıl
2 çekirdek bile yeterli adam gibi olduktan sonra
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cinemaker 4 yıl
alo mesaj candy crush facebook için fazla gereksiz
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DH Misafiri 4 yıl
Öncelikle yazılımları geliştireceklerine şu anda tamamen gereksiz buluş olarak birşey katmayan işlemcileri göz boyamak için geliştiriyorlar.Arkadaş adamlar 2 çekirdekle daha az ramla sadece iyi yazılım yaparak pratikte çok hızlı çalışan makina yapıyorlar.android yerinde sayıyor.
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okty_bcer 4 yıl
Ön bellek ve ghz düşükse tabi bir anlamı yok
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@nano@ 4 yıl
demek 128 bit olunca son ses müzik dinleyeceksin hımmm demek sonic fanlı telefon istiyorsun çokzel aferim böyle devam et....
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slckaydemir 4 yıl
Bu gidişle gelicek rakipler piyasadan siler.
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dobrasam 4 yıl
öncelikle önemli olan oyun ve Uygulamaların stabil çalışması isterse iki çekirdek olsun stabil olduktan sonra kim kalkıp neden 8 çekirdek değil diye sorsun diğer yandan artık Android ios kadar olmasada çok yaklaştı uyumluluk olarak bence artık şu ısınma ve çekirdek yarışına son versinler
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DH Misafiri 4 yıl
Bu olayı iki taraflı düşünmek gerekir. Birinci taraf; gerçekten 8 çekirdekli yaparsın ve uygulama yazarlarını kullanmaya teşvik edersin, ancak dizüstülerin ısınma problemine (bırakın onu, masaüstülerinkine bile) daha çözüm bulamamışken, akıllı telefonlarda bu iş nasıl olacak? Tamam bunların hepsine çözüm buldun diyelim, bu seferde dizüstü ve tabletlerle rekabet etmek gerekecek çünkü çözümü bulduğun an tabletlere de uygulanacak. Kaldı ki daha enerji tüketiminden daha hiç bahsetmedim. Ayrıca, çoklu çekirdek olayı x86 sınıfı cpu'lardan daha mantıklı mobil işlemcilerde. Zaten belli bir noktadan sonra ikisi birleşecek, bu sonuçtan kaçış mümkün değil.
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dostum kertenkele 4 yıl
İstediğiniz kadar mantıksız diyin kullanıcı ona bakıyor muhtemelen herbir çekirdeğin hakkını verecek bir uygulama bile yoktur cıhazda ama insan oğlu işte sayının artması daha iyidi demek oluyor sonunda Qualcomm unda geleceği nokta bekli satmak için çok çekirdek üretecek bir tarafta 10 çekirdekli cihaz veren 4 çekirdek cazip durmaz
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coskuncay 4 yıl
draconist
Bilimsel Gaflar. 1. Qualcomm : 8 çekirdekli işlemciler anlamsız. 2.Çok güzel bir buluşa benziyor ama Tanrı aşkına bunu kim, niye kullanmak istesin ki?” Rutherford B. Hayes - ABD Başkanı. 1876 yılında ilk telefonu gördükten sonra yaptığı yorum. 3.Çevreciler boşuna endişeleniyorlar. Bir nükleer enerji istasyonunun bir yıllık atığını, masanızın çekmecesinde bile saklayabilirsiniz.” Ronald Reagan - 1980. ABD eski başkanı 4.Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir. Henry Ford’un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü 1903 5.Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemezler. Daryik F. Zanuck Twentieth Century Foxun başkanı 1944 6.“İnsanların evlerinde bilgisayar bulunması da ne demek. Bence hiç kimsenin evine bilgisayar sokmak için herhangi bir geçerli nedeni olamaz.” DEC şirketi baskanı Ken Olson’un 1977’deki bir açıklamasından 7.Dünya piyasalarında bilgisayarlardan en fazla 5 tanesine yer olduğunu düşünüyorum. (1943, IBM Başkanı Thomas J. Watson) 8.İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için bir neden yok. Kenneth Olsen (Digital Equipment Corp. Bilgilsayar Şirketi Başkanı - 1977) Gördüğünüz gibi bu ve benzeri açıklamalar en beklenmedik kişilerden gelmektedir, bu gibi ileri görüşü kıt insanların, Bilgisayar şirketi başkanı olması bir kenara bunların bu şirketlerde ağır işçi sınıfında çalışması bile ağır saçmalıktır. Elbette Qualcom bu açıklamayı anlaşılabilir nedenden dolayı yapmıştır fakat zaman çabuk geçer ve bu açıklamaya 10-15 yıl sonraki yazılımlar çoklu işlemcilere tam destek verdikleri zaman, herkes Qualcommun bu açıklamasını hatırlayacak ve şirket komik duruma düşmüş olacaktır.

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Xiaomii 4 yıl
8 çekirdek gereksizmi? Yine Qualcomm saçmalıyor.Eğer sen boşu boşuna çekirdek artırımı yapıyorsan tanii ki gereksiz.Ama Apple gibi veya Apple dan çok çok şekilde güçlü çekirdek oluştur sonrada 8 veya 16 tane koyarak 128 bitle desteklede Alem chipset görsün.Ama sen kendi katilliğini yapıyorsun Qualcomm.
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