Qualcomm, AllPlay adlı kablosuz içerik akış teknolojisini duyurdu





Kablosuz yetenekleri olan cihazlar hayatımızda daha çok yer edindikçe, kablosuz içerik aktarımı da önemli bir konu haline gelmeye başlıyor. Apple, Samsung gibi pek çok firma bu konuda örnekler sunarken, Qualcomm da yeni bir proje üzerinde çalışıyor.





IFA 2013 fuarında Toq adlı akıllı saatini duyuran Qualcomm, aynı anda ABD'de de bir etkinlik düzenledi ve yeni projesini tanıttı.





AllPlay adındaki projede kablosuz olarak ses aktarımı yapılabilmesi hedefleniyor. Proje yine Qualcomm tarafından geliştirilen Alljoyn adlı açık kaynak yazılımını temel alıyor.





AllPlay ile kullanıcılar farklı uygulamalardan hoparlörlere, alıcılara veya diğer cihazlara kablosuz ses aktarımı yapabiliyor. Daha gelişmiş olarak farklı hoparlörlerde farklı şarkılar oynatabilmek ve hepsi için ayrı ses kontrolü sağlamak mümkün.





AllPlay yazılım geliştirme aracı yıl bitmeden yayınlanacak ve aynı dönemde AllPlay uyumlu ekipmanlar da görücüye çıkmaya başlayacak. Android ve iOS için geliştirilecek uygulamalar tek elden çıkabilecek. AllPlay teknolojisini ilk olarak çevrimiçi müzik akış servisi sunan Rhapsody firması olacak.

http://www.qualcomm.com/solutions/multimedia/allplay