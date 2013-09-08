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Qualcomm, AllPlay adlı kablosuz içerik akış teknolojisini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, AllPlay adlı kablosuz içerik akış teknolojisini duyurdu

Kablosuz yetenekleri olan cihazlar hayatımızda daha çok yer edindikçe, kablosuz içerik aktarımı da önemli bir konu haline gelmeye başlıyor. Apple, Samsung gibi pek çok firma bu konuda örnekler sunarken, Qualcomm da yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

IFA 2013 fuarında Toq adlı akıllı saatini duyuran Qualcomm, aynı anda ABD'de de bir etkinlik düzenledi ve yeni projesini tanıttı. 

AllPlay adındaki projede kablosuz olarak ses aktarımı yapılabilmesi hedefleniyor. Proje yine Qualcomm tarafından geliştirilen Alljoyn adlı açık kaynak yazılımını temel alıyor. 

AllPlay ile kullanıcılar farklı uygulamalardan hoparlörlere, alıcılara veya diğer cihazlara kablosuz ses aktarımı yapabiliyor. Daha gelişmiş olarak farklı hoparlörlerde farklı şarkılar oynatabilmek ve hepsi için ayrı ses kontrolü sağlamak mümkün.

AllPlay yazılım geliştirme aracı yıl bitmeden yayınlanacak ve aynı dönemde AllPlay uyumlu ekipmanlar da görücüye çıkmaya başlayacak. Android ve iOS için geliştirilecek uygulamalar tek elden çıkabilecek. AllPlay teknolojisini ilk olarak çevrimiçi müzik akış servisi sunan Rhapsody firması olacak.  

http://www.qualcomm.com/solutions/multimedia/allplay Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GokhanMaths 6 yıl
Olan birşey zaten yeni birşey bulacaksa pil sürelerini artırsın
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JoeyBane 6 yıl
İyi de bu zaten 2-3 yıl önce duyurulmamış mıydı? Ev güvenlik sistemleri de tanıtıldı. Alkış yapıyorsun perdeler açılıp kapanıyor, lambalar açılıp kapanıyordu vs vs.
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DubSteq 6 yıl
Kablosuz ses aktarımı zaten yokmu ? Yada @ayzınhaym ın dediği gibi media streaming olayı.
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Guest-1A72C1774 6 yıl
streami siz buldunuz
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