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Qualcomm AllPlay servisini Bluetooth desteği ile güncelledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Qualcomm AllPlay servisini Bluetooth desteği ile güncelledi
Qualcomm geçtiğimiz yıllarda AllPlay adını verdiği kablosuz müzik yayın teknolojisini duyurmuştu. Markadan bağımsız birden fazla hoparlörün kontrol edilebildiği bu teknolojide kullanıcılar farklı hoparlörlerde farklı şarkılar oynatabilme veya hepsi için ayrı ses kontrolü sağlama gibi imkanlara da sahipler.

Geçtiğimiz gün ise şirket AllPlay için yeni bir güncelleme duyurdu. Yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya Bluetooth desteği eklenirken müzik yayın aracı olan akıllı telefon seçilen bi ana hoparlöre Bluetooth ile bağlanacak. Daha sonra hoparlör diğer hoparlörler ile kablosuz ağ üzerinden iletişim kuracak ve bu şekilde tüm hoparlörler kontrol edilebilecek. Bunun yanında güncelleme ile tıpkı Bluetooth bağlantı yöntemine benzeyen kablolu bağlantı özelliği de eklenmiş durumda, ancak hoparlörlerin de buna uygun olarak üretilmiş olması gerekiyor. 
Qualcomm AllPlay servisini Bluetooth desteği ile güncelledi
 
Henüz kablolu bağlantıyı dağıtabilen hoparlör piyasada bulunmazken Qualcomm yeni modellerin kısa süre içerisinde piyasada olacağını belirtiyor. Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte maksimum gecikme 100 mili saniyeye düşürülerek yankı oluşması da engellenmiş durumda.
Daha önce de belirtildiği gibi teknoloji marka bağımsız çalışabiliyor ancak yine de bu kural işbirliği yapan üreticiler için geçerli. İşbirliğine gidilen yeni üreticiler arasında yerli markamız Vestel'in de bulunması dikkat çekiyor. Vestel dışında AllPlay destekli hoparlörler üretmek üzere Asustech, Magnat ve Hitachi gibi şirketlerle anlaşılmış durumda. Daha önce ise  Monster, Panasonic, Medion ve Gramofon şirketleri teknolojiyi destekleyen hoparlörler üretiyordu. Üreticilerden farklı olarak popüler müzik servisi olan Spotify ile de anlaşmaya gidilmiş.

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