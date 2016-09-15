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Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü

Son dönemde akıllı telefon pazarındaki çift kamera trendini iyi gören Qualcomm, üreticilere kolaylık sağlayacak kendi Clear Sight teknolojisini kullanıma sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü

Son dönemde çift kamera barındıran akıllı telefonların sayısının giderek arttığını görüyoruz. Qualcomm, üreticilerin daha kolay bir şekilde kamera entegrasyonu sağlayabilmesi amacıyla Clear Sight adında yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu.

Clear Sight, çift kamera kombinasyonlarının yazılım tarafını yani diğer bir deyişle mutfak kısmını ele alıyor. Lens açılarını genişleten LG G5 gibi örneklerin aksine renkli ve siyah-beyaz sensörler ile çalışarak daha detaylı görseller ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yani Huawei P9 ile benzer bir mantık üzerinde gidiyor.

Teknik olarak renk sensörü ile monokrom sensör aynı ancak monokrom sensörde en üstteki renk katmanı yer almıyor. Böylece 3 kat daha fazla ışık ve detay yakalanabiliyor. Böylece düşük ışık koşullarında bile çok daha kaliteli görseller elde edilebiliyor. Qualcomm bu teknolojinin insan gözünden ilham aldığını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü"

Firma yeni teknolojisi için Spectra görüntü sinyal işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci her iki sensörde bulunan sinyal işlemcilerden verileri alıyor ve özel bir algoritma ile işliyor. Sonuç ise kaliteli fotoğraflar oluyor.

Clear Sight teknolojisi içerisinde kamera modüllerini yani donanım tarafını da barındırıyor. Her şey hazır olduğu için üreticinin sadece kombinasyonu entegre edeceği ve herhangi bir özel yazılım kullanmayacağı ifade ediliyor. Clear Sight sadece Snapdragon 820 ve 821 yani amiral gemi akıllı telefonlar ile uyumlu.

 

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2016/09/14/take-amazing-photos-qualcomm-clear-sight-dual-camera-tech Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
İşte bu yüzden ben aylardır söylüyorum:
Galaxy S8 de önde de, arkada da 2 kamera olmasını bekliyorum.
Hem geniş açı için hem bokeh efekt için, hem de daha hızlı netleme.
Telefonla fotoğraf çekiyorum. Resme sığmıyor. Geriye gidiyorum. Bu sefer de görüntü ufalıyor. Ayrıca netleme yaparken çift kameranın hıza etkisi çok olumlu.
Aynı zamanda 2 kamerada renk doğruluğu çok daha doğru ve gece çekimine de etkisi olur.
Ön kamerada çekim yaparken de birkaç kişinin sığması da çok iyi oluyor.
Ayrıca S8 de LG gibi, birisi 16 diğeri 8 MP yerine ikisi de 12 MP olarak kullanırlarsa çok daha iyi olur bence...
İşte bu yüzden ben aylardır söylüyorum:Galaxy S8 de önde de, arkada da 2 kamera olmasını bekliyorum.Hem geniş açı için hem bokeh efekt için, hem de dah...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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shadowmexo 3 yıl
Bunu yıllar önce söylemiştim cep telefonlarındaki sensörler büyümüyor ama işlem kapasiteleri arttığı için birden fazla sensör kullanılarak fotoğraf makinelerine yakın kaliteler yakalamak mümkün olabilecek diye. Zamanında telefonun arkasında üç kamera olmalı diyordum ve herkes bana gülüyordu. Bunlardan birisi geniş açı, birisi telefoto, birisi macro olmalı diyordum. Şimdi bir tanesini LG bir tanesini Apple yaptı.
Elinizdeki üç kaliteli sensör ve güçlü işlemci ile yapabileceklerinizi ve kaydedeceğiniz ışık, renk bilgilerini düşünün. Yüksek ISO lara çıkınca zaten işlemciler çok güzel gren temizleme yapabiliyor artık.
Demem o ki dediklerimin yarısı çıktı gerisi de gelecek yakında ve kimse artık para kazandıran profesyonel işler hariç fotoğraf makinelerine para vermeyecek. Ben yıllardır profesyonel makineler kullanan birisi olarak bunu söylüyorum. Hadi eyvallah iyi forumlar.
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Bukalemun 3 yıl
insan gözü neyden ilham almış?
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casperfriendly 3 yıl
Peki ! Çift kamera etkisini tek bir kamera modülünde yapmak mümkün mü ?
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silversmith 3 yıl
"Qualcomm bu teknolojinin insan gözünden ilham aldığını ifade ediyor." Evet arkadaşlar firmanın hatırına bundan sonra, bir gözümüzle siyah-beyaz, diğer gözümüzle renkli görüyoruz! Şaka bir yana, Lenovo Phab 2 Pro, Google'ın Tango özelliğini de destekliyor. Belki bu telefonda da olur. youtube.com/...
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N. Chomsky 3 yıl silversmith
silversmith

"Qualcomm bu teknolojinin insan gözünden ilham aldığını ifade ediyor." Evet arkadaşlar firmanın hatırına bundan sonra, bir gözümüzle siyah-beyaz, diğer gözümüzle renkli görüyoruz! Şaka bir yana, Lenovo Phab 2 Pro, Google'ın Tango özelliğini de destekliyor. Belki bu telefonda da olur. youtube.com/...


Renkli ve siyah-beyaz sensörler ile çalışarak daha detaylı görseller ortaya çıkarmayı amaçlıyor.


Yedi milyon koni hücresi renkleri ve detayları görmenize, 100 milyon çubuk hücre de siyah ile beyazı ayırt etmenize yardımcı olur.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
sırtı olmayan 2 yönü gören sensör üretsinler
bu şekilde 2 tane farklı sensör kullanma maliyetinden kurtulurlar !
hem bu aynı zamanda 360 derece çekimler içinde kullanılır !
yani sadece selfi çekimleriyle sınırlı bir pazarı olmaz !
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alemburda34 3 yıl
Ne cift kameraymis arkadas gina geldi yeminle ben tek kameramla mutluyum.
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kadirirdem 3 yıl
daha da iyi şeyler çıkacak demek ki
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
İşte bu yüzden ben aylardır söylüyorum:
Galaxy S8 de önde de, arkada da 2 kamera olmasını bekliyorum.
Hem geniş açı için hem bokeh efekt için, hem de daha hızlı netleme.
Telefonla fotoğraf çekiyorum. Resme sığmıyor. Geriye gidiyorum. Bu sefer de görüntü ufalıyor. Ayrıca netleme yaparken çift kameranın hıza etkisi çok olumlu.
Aynı zamanda 2 kamerada renk doğruluğu çok daha doğru ve gece çekimine de etkisi olur.
Ön kamerada çekim yaparken de birkaç kişinin sığması da çok iyi oluyor.
Ayrıca S8 de LG gibi, birisi 16 diğeri 8 MP yerine ikisi de 12 MP olarak kullanırlarsa çok daha iyi olur bence...
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Muguroz 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İşte bu yüzden ben aylardır söylüyorum:
Galaxy S8 de önde de, arkada da 2 kamera olmasını bekliyorum.
Hem geniş açı için hem bokeh efekt için, hem de daha hızlı netleme.

Telefonla fotoğraf çekiyorum. Resme sığmıyor. Geriye gidiyorum. Bu sefer de görüntü ufalıyor. Ayrıca netleme yaparken çift kameranın hıza etkisi çok olumlu.
Aynı zamanda 2 kamerada renk doğruluğu çok daha doğru ve gece çekimine de etkisi olur.
Ön kamerada çekim yaparken de birkaç kişinin sığması da çok iyi oluyor.

Ayrıca S8 de LG gibi, birisi 16 diğeri 8 MP yerine ikisi de 12 MP olarak kullanırlarsa çok daha iyi olur bence...

"Lens açılarını genişleten LG G5 gibi örneklerin aksine renkli ve siyah-beyaz sensörler ile çalışarak daha detaylı görseller ortaya çıkarmayı amaçlıyor." sanirim bu noktayi kacirdin.
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