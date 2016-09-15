Qualcomm Clear Sight ile çift kamera kombinasyonları daha güçlü

Son dönemde çift kamera barındıran akıllı telefonların sayısının giderek arttığını görüyoruz. Qualcomm, üreticilerin daha kolay bir şekilde kamera entegrasyonu sağlayabilmesi amacıyla Clear Sight adında yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu.

Clear Sight, çift kamera kombinasyonlarının yazılım tarafını yani diğer bir deyişle mutfak kısmını ele alıyor. Lens açılarını genişleten LG G5 gibi örneklerin aksine renkli ve siyah-beyaz sensörler ile çalışarak daha detaylı görseller ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yani Huawei P9 ile benzer bir mantık üzerinde gidiyor.

Teknik olarak renk sensörü ile monokrom sensör aynı ancak monokrom sensörde en üstteki renk katmanı yer almıyor. Böylece 3 kat daha fazla ışık ve detay yakalanabiliyor. Böylece düşük ışık koşullarında bile çok daha kaliteli görseller elde edilebiliyor. Qualcomm bu teknolojinin insan gözünden ilham aldığını ifade ediyor.

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Firma yeni teknolojisi için Spectra görüntü sinyal işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci her iki sensörde bulunan sinyal işlemcilerden verileri alıyor ve özel bir algoritma ile işliyor. Sonuç ise kaliteli fotoğraflar oluyor.

Clear Sight teknolojisi içerisinde kamera modüllerini yani donanım tarafını da barındırıyor. Her şey hazır olduğu için üreticinin sadece kombinasyonu entegre edeceği ve herhangi bir özel yazılım kullanmayacağı ifade ediliyor. Clear Sight sadece Snapdragon 820 ve 821 yani amiral gemi akıllı telefonlar ile uyumlu.