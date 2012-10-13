Qualcomm, QSC6270 Turbo yongaseti için Oracle ile işbirliğine gitti





Mobil işlemci sektörünün lider firmalarından Qualcomm, QSC6270 Turbo yongasetinde kullanmak üzere Java ME Embedded 3.2 desteği için Oracle ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.





QSC6270 Turbo yongaseti, sektörünün lider çözümlerinden olan Gobi 3G modem kullanıyor ve gömülü hücresel bağlantıya sahip cihazlar arası - M2M uygulamaların gelişmesi ve yaygınlaşması için Java Platform Micro Edition özelliğine yer veriyor. Bu sayede 9 milyonu aşkın geliştirici tarafından kullanılmasının da etkisiyle M2M yazılım geliştirici ve sistem entegrasyonu yapanlara teknik ve ticari alanda farklı avantajlar sunacak.





İşbirliğinin hedef noktası ise sağlık hizmetleri ve endüstriyel kontroller gibi dikey pazarlar için geliştirilmiş ve iletişim gerektiren M2M uygulamaları. Java'nın platformlar arası esnekliği ve kod taşınabilirliği, daha fazla geliştirici üretkenliği ve daha az cihaz geliştirme maliyeti sağlıyor.





QSC6270 Turbo yongasında kullanılan Java desteği daha az mobil gelişim tecrübesine sahip. Ancak yine de harici bir işlemci veya mikrodenetçi ihtiyacını ortadan kaldırdığı için, geliştiriciler, çeşitli donanım ara yüzleri ve 3G modem özelliklerini kullanarak QSC6270 Turbo yongası ile donatılmış cihazların üzerinde doğrudan Java uygulamaları yazma ve yürütme olanağı bulacak.





Qualcomm'un İş Geliştirme Üst Düzey Yardımcı Başkanı Kanwalinder Singh, yapılan işbirliğinin M2M ekosistemine dahil olanlara temel M2M gereksinimlerini karşılamak için geniş ve güçlü bir teknoloji yelpazesi sunmalarını sağlayacağını ve bunun bir başlangıç olduğunu belirtti.