Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm, QSC6270 Turbo yongaseti için Oracle ile işbirliğine gitti

6 yıl
1,3b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil işlemci sektörünün lider firmalarından Qualcomm, QSC6270 Turbo yongasetinde kullanmak üzere Java ME Embedded 3.2 desteği için Oracle ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

QSC6270 Turbo yongaseti, sektörünün lider çözümlerinden olan Gobi 3G modem kullanıyor ve gömülü hücresel bağlantıya sahip cihazlar arası - M2M uygulamaların gelişmesi ve yaygınlaşması için Java Platform Micro Edition özelliğine yer veriyor. Bu sayede 9 milyonu aşkın geliştirici tarafından kullanılmasının da etkisiyle M2M yazılım geliştirici ve sistem entegrasyonu yapanlara teknik ve ticari alanda farklı avantajlar sunacak.

İşbirliğinin hedef noktası ise sağlık hizmetleri ve endüstriyel kontroller gibi dikey pazarlar için geliştirilmiş ve iletişim gerektiren M2M uygulamaları. Java'nın platformlar arası esnekliği ve kod taşınabilirliği, daha fazla geliştirici üretkenliği ve daha az cihaz geliştirme maliyeti sağlıyor.

QSC6270 Turbo yongasında kullanılan Java desteği daha az mobil gelişim tecrübesine sahip. Ancak yine de harici bir işlemci veya mikrodenetçi ihtiyacını ortadan kaldırdığı için, geliştiriciler, çeşitli donanım ara yüzleri ve 3G modem özelliklerini kullanarak QSC6270 Turbo yongası ile donatılmış cihazların üzerinde doğrudan Java uygulamaları yazma ve yürütme olanağı bulacak.

Qualcomm'un İş Geliştirme Üst Düzey Yardımcı Başkanı Kanwalinder Singh, yapılan işbirliğinin M2M ekosistemine dahil olanlara temel M2M gereksinimlerini karşılamak için geniş ve güçlü bir teknoloji yelpazesi sunmalarını sağlayacağını ve bunun bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Huawei Ascend D Quad XL video inceleme. Türkiye'de İlk Kez ve Sadece Donanımhaber'de!!! 6 yıl Uygulama Haber 26. Bölüm "FIFA 13, Street Fighter x Tekken, LigTV Android için ve fazlası " 6 yıl 2si1:Yeni Nesil Haber ve Teknoloji Programı 5. Bölüm! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim